Parlamentul European a decis luni să amâne votarea acordului comercial al UE cu SUA după ce Donald Trump a impus noi tarife de 15% în urma anulării tarifelor globale precedente de către Curtea Supremă a SUA.
Anterior, parlamentarii europeni au dezbătut propuneri pentru a elimina taxe de import asupra produselor americane, au declarat două surse parlamentare pentru Reuters. Propunerile erau parte a acordului încheiat la Turnberry (Scoția), la finalul lunii iulie 2025. Aceștia au propus și zero taxe pe homarul american, potrivit înțelegerilor cu Trump în 2020.
Însă, din ianuarie 2026, Parlamentul European a sistat procesul pentru votarea acordului cu SUA în semn de protest față de Trump după ce și-a exprimat dorința de a anexa Groenlanda și a amenințat cu tarife suplimentare aliații europeni care i se vor opune.
Europarlamentarii s-ar pregăti să suspende acordul comercial UE-SUA încheiat în iulie 2025, considerând înțelegerea drept „nulă” în urma deciziei Curții Supreme a SUA de a invalida tarifele lui Donald Trump.
Comisia Europeană a solicitat Statelor Unite să respecte acordul comercial UE-SUA din iulie 2025, după ce Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de președintele Donald Trump, iar Washingtonul a răspuns cu noi taxe globale de 15%.
Bruxellesul avertizează că nu va accepta nicio creștere peste plafonul conveni și a transmis duminică un mesaj ferm către Statele Unite, solicitând respectarea strictă a termenilor acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut.
Reacția vine după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse anterior de președintele Donald Trump, urmate de anunțarea unor noi taxe generale.
Donald Trump a anunțat că va crește noua taxă vamală globală de la 10% la 15%, la o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite i-a anulat planul său economic. Pe 2 aprilie 2025, de „Ziua Eliberării”, președintele declarase război comercial global pentru a forța refacerea acordurilor comerciale bilaterale cu China, Taiwan, Vietnam, India,Thailanda, Elveția, Iran, UE, Japonia și alte țări.
După decizia Curții Supreme, Trump a semnat o proclamație prin care a impus temporar o taxă de 10% asupra importurilor, în baza secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974. Președintele SUA poate stabili restricții comerciale pentru o perioadă de până la 150 de zile, scrie FT.
