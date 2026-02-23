Parlamentul European a decis luni să amâne votarea acordului comercial al UE cu SUA după ce Donald Trump a impus noi tarife de 15% în urma anulării tarifelor globale precedente de către Curtea Supremă a SUA.

Anterior, parlamentarii europeni au dezbătut propuneri pentru a elimina taxe de import asupra produselor americane, au declarat două surse parlamentare pentru Reuters. Propunerile erau parte a acordului încheiat la Turnberry (Scoția), la finalul lunii iulie 2025. Aceștia au propus și zero taxe pe homarul american, potrivit înțelegerilor cu Trump în 2020.

Acordul SUA-UE din iulie 2025 ar putea fi suspendat

Însă, din ianuarie 2026, Parlamentul European a sistat procesul pentru votarea acordului cu SUA în semn de protest față de Trump după ce și-a exprimat dorința de a anexa Groenlanda și a amenințat cu tarife suplimentare aliații europeni care i se vor opune.

Europarlamentarii s-ar pregăti să suspende acordul comercial UE-SUA încheiat în iulie 2025, considerând înțelegerea drept „nulă” în urma deciziei Curții Supreme a SUA de a invalida tarifele lui Donald Trump.

UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump

Comisia Europeană a solicitat Statelor Unite să respecte acordul comercial UE-SUA din iulie 2025, după ce Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de președintele Donald Trump, iar Washingtonul a răspuns cu noi taxe globale de 15%.

Bruxellesul avertizează că nu va accepta nicio creștere peste plafonul conveni și a transmis duminică un mesaj ferm către Statele Unite, solicitând respectarea strictă a termenilor acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut.

Reacția vine după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse anterior de președintele Donald Trump, urmate de anunțarea unor noi taxe generale.

Supărat pe Curtea Supremă a SUA, Trump a impus noi tarife

Donald Trump a anunțat că va crește noua taxă vamală globală de la 10% la 15%, la o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite i-a anulat planul său economic. Pe 2 aprilie 2025, de „Ziua Eliberării”, președintele declarase război comercial global pentru a forța refacerea acordurilor comerciale bilaterale cu China, Taiwan, Vietnam, India,Thailanda, Elveția, Iran, UE, Japonia și alte țări.

După decizia Curții Supreme, Trump a semnat o proclamație prin care a impus temporar o taxă de 10% asupra importurilor, în baza secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974. Președintele SUA poate stabili restricții comerciale pentru o perioadă de până la 150 de zile, scrie FT.

