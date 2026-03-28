Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro

Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro

Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro
Apartamentul de lux care i-a aparținut lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru 7.900.000 de euro. Acesta este situat în centrul  exclusivistului arondisment 16, în cartierul OECD din Paris.

Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro

Apartamentul actriței franceze și al lui Gunter Sachs, în care au locuit în anii 60, are 467 de metri pătrați, saloane cu dublă înălțime, pardoseli din onix și marmură, vitralii Tiffany și o oglindă monumentală care provine de pe pachebotul France, relatează Observator News.

Acesta a fost complet renovat în 2018, farmecul glamour a fost păstrat, de la baia din marmură mov a lui Bardot, până la pereții din catifea roșie inspirați de legendarul club al lui Régine.

Proprietatea este completată de facilități precum un cinematograf privat, o sală de sport, o cramă și o impresionantă grădină de iarnă de 52 mp, ceea ce o transformă într-o locuință cu adevărat specială. Este o autentică piesă de istorie pariziană și cinematografică, pregătită să își înceapă un nou capitol.

Prețul reflectă exclusivitatea acesteia: 7.900.000. Apartamentul cu patru dormitoare este listat de compania Kretz Family Real Estate.

sursa foto: Kretz Real Estate

Citește și

METEO ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea
17:59
ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea
ULTIMA ORĂ PSD a înfiinţat un grup de comunicare internă pe whatsapp denumit „Jos Guvernul!” Grindeanu spune că preferă grupurile cu români
17:33
PSD a înfiinţat un grup de comunicare internă pe whatsapp denumit „Jos Guvernul!” Grindeanu spune că preferă grupurile cu români
JOBURI Două destinații preferate în rândul românilor caută 95.000 de muncitori. Salariile ajung și la 3.000 de euro
17:13
Două destinații preferate în rândul românilor caută 95.000 de muncitori. Salariile ajung și la 3.000 de euro
CONTROVERSĂ Presa arabă vorbește de noi tensiuni între Etiopia și Egipt, după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii. Ce ar fi anunțat guvernul de la Addis Abeba
16:42
Presa arabă vorbește de noi tensiuni între Etiopia și Egipt, după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii. Ce ar fi anunțat guvernul de la Addis Abeba
INEDIT Piramidele nu sunt nici pe departe cele mai vechi temple din lume. Un complex religios din Turcia a fost ridicat cu 6000 de ani inaintea celor egiptene
16:29
Piramidele nu sunt nici pe departe cele mai vechi temple din lume. Un complex religios din Turcia a fost ridicat cu 6000 de ani inaintea celor egiptene
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Paradoxul Inteligenței Artificiale: dacă îi ceri să se comporte ca un expert, o poți face mai puțin precisă

