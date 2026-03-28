Apartamentul de lux care i-a aparținut lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru 7.900.000 de euro. Acesta este situat în centrul exclusivistului arondisment 16, în cartierul OECD din Paris.

Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro

Apartamentul actriței franceze și al lui Gunter Sachs, în care au locuit în anii 60, are 467 de metri pătrați, saloane cu dublă înălțime, pardoseli din onix și marmură, vitralii Tiffany și o oglindă monumentală care provine de pe pachebotul France, relatează Observator News.

Acesta a fost complet renovat în 2018, farmecul glamour a fost păstrat, de la baia din marmură mov a lui Bardot, până la pereții din catifea roșie inspirați de legendarul club al lui Régine.

Proprietatea este completată de facilități precum un cinematograf privat, o sală de sport, o cramă și o impresionantă grădină de iarnă de 52 mp, ceea ce o transformă într-o locuință cu adevărat specială. Este o autentică piesă de istorie pariziană și cinematografică, pregătită să își înceapă un nou capitol.

Prețul reflectă exclusivitatea acesteia: 7.900.000. Apartamentul cu patru dormitoare este listat de compania Kretz Family Real Estate.

sursa foto: Kretz Real Estate

