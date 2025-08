Apelul unui medic ATI, după moartea lui Ion Iliescu: „Nimeni nu merită un asemenea sfârșit”

Iuliu Torje, un medic român care lucrează într-un centru medical care face parte din cel mai mare spital public din landul Hessen, Germania, a atras atenția, după moartea lui Ion Iliescu, asupra nevoii urgente de a reglementa prin lege îngrijirea paliativă în România. Amintim că Ion Iliescu a murit marți, după-amiază, la spitalul SRI Agrippa Ionescu, acolo unde a fost internat la secția de Terapie Intensivă, pe 9 iunie.

Plecat de mult din țară, însă cu sufletul rămas acasă, medical Iuliu Torje de la ECMO Center – Klinikum Kassel din Germania, a spus că moartea fostului președinte ar trebui să deschidă, în sfârșit, o discuție sinceră despre suferință și demnitate, printr-o lege clară pentru îngrijirea paliativă.

„România, la 35 de ani de la primele alegeri libere, nu are o lege pentru îngrijirea paliativă. Nu are o cultură medicală sau socială a limitării terapiilor invazive inutile. Nu are instrumente legale care să sprijine decizia de a lăsa un om să plece, liniștit, atunci când lupta s-a încheiat„, a declarat medicul Iuliu Torje, potrivit hotnews.ro.