Ro-Alert la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, după atacurile cu drone rusești asupra obiectivelor din Ucraina

Un mesaj Ro-Alert a fost emis marți dimineață, 14 aprilie 2026, în județul Tulcea, România, după atacurile cu drone rusești asupra obiectivelor din Ucraina, în apropierea graniței noastre. În urma acestui incident, două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Totodată, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere.

Marți dimineață, 14 aprilie 2026, mai multe drone rusești au fost detectate în apropierea spațiului aerian al României. Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din zona județului Tulcea. Dronele au fost detectate la nord de Vâlcove. La ora 03:48, a fost transmis un mesaj Ro-Alert.

Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Ce transmite MApN

De altfel, 2 aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere. La ora 04:45, alerta aeriană a încetat.

„În dimineața zilei de marți, 14 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra obiectivelor civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (nord de Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.48, un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 4.45.

MApN a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, a transmis MApN marți, 14 aprilie 2026.

