APOGEUL Perseidelor 2025. Astronomul Adrian Șonka: „Maximul acesta nu este ca trenul în gară, ci durează o noapte întreagă”

Perseidele 2025. Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii își face simțită prezența, spre bucuria pasionaților. Astronomul Adrian Șonka, autor al volumului „Ghidul micului astronom în Univers”, a explicat pentru Gândul, ce înseamnă Perseidele, cum și când apar ele. O poveste frumoasă în care adevărurile și miturile astronomice prind viață, iar momentul cel mai așteptat este cel în care putem privi, relaxați, maximul unui curent de meteori. Să fie cer senin!

Este important de precizat că evenimentul este vizibil la nivel mondial, inclusiv în România și poate oferi până la 100 de meteori pe oră, în special în zonele lipsite de poluare luminoasă.

„Maximul în acest an a căzut marți, 12 august, la ora 14.00”

Pentru cei care considerau că Perseidele reprezintă o ploaie de stele, Adrian Șonka a spulberat un mit. „Nu există așa ceva!”, susține astronomul, care a dezvăluit când s-au putut vedea cel mai bine perseidele în toată splendoarea lor.

Activ din mijlocul lunii iulie până la sfârșitul lui august – 17 iulie – 26 august – fenomenul astronomic a atins apogeul astăzi (n.r – marți, 12 august ), dar va continua și în următoarele săptămâni, cu toate că nu la aceeași intensitate.

Un loc ideal pentru observarea Perseidelor este la marginea orașelor mari, în zone montane sau în spații deschise, neumbrite de clădiri înalte și iluminat artificial.

Astronomul contactat de Gândul a precizat că anul acesta prezența Lunii pe cer, pe durata întregii nopți, va afecta observațiile, reducând semnificativ numărul de meteori vizibili față de estimările obișnuite.

„Țin să precizez că nu este ploaie de stele, deoarece nu există așa ceva. Este maximul unui curent de meteori. Maximul înseamnă că, în mod normal, se văd pe hârtie cam 100 de stele căzătoare, pe tot cerul, dar un om nu poate vedea tot cerul, deci va vedea cam jumătate. Iar acum, luna este aproape plină pe cer, ceea ce înseamnă că se vor vedea jumătate din cele jumătate.

Deci, putem să spunem că dacă cineva încearcă să se uite în noaptea asta ar putea vedea 10- 20 de stele căzătoare într-o oră aproximativ, pot fi și mai puține. Maximul în acest an a căzut astăzi (n.r. – marți, 12 august), la ora 14.00, la noi a fost zi. Sunt avantajați cei aflați în zonele unde a fost noapte, dar maximul acesta nu este ca trenul în gară, ci durează o noapte întreagă. „, a explicat astronomul.

„Este luna pe cer astăzi, oamenii vor fi dezamăgiți”

Astronomul a mai precizat că Perseidele pot fi observate cu ochiul liber, fără telescop, fără lunetă, fără binocuri, deoarece durează o secundă și pot fi oriunde pe cer. Totul este să prinzi momentul și să fii omul potrivit, la locul potrivit.

„Pământul se rotește în jurul Soarelui într-un an – există și alte obiecte care se rotesc în jurul Soarelui – și în cazul acesta avem de-a face cu un fel de nor așa alungit, o orbită întreagă de fire de praf, mai mici decât cele de pe plajele cu nisip fin și ele se rotesc în jurul Soarelui. Și pământul trece prin orbita asta a lor, pe traiectoria lor în fiecare an la oră fixă. Știm exact cum să calculăm și știm exact când pământul este în zona respectivă și ne intersectăm cu acest nor de meteoroizi, mici particule de praf care se rotesc în jurul soarelui și intră mai multe în atmosferă decât în alte nopți.

Se pot vedea de la sfârșitul lunii iulie până la sfârșitul lunii august, atunci când sunt active Perseidele. Dar, întotdeauna, cele mai multe se văd în nopțile de maxim, când ne aflăm în centrul norului. Și asta s-a întâmplat marți, la ora 14.00, ziua la noi. Dar, o noapte înainte a trecut deja și o noapte după se văd mai multe decât cu două nopți după și două nopți înainte, ca să zic așa.

Se pot vedea doar cu ochii liber, fără telescop, fără lunetă, fără binocuri, că nu știi pe unde ajung, unde vin, la ce oră apar. Durează o fracțiune de secundă, pur și simplu poate fi oriunde pe cer. Dar este luna pe cer astăzi și probabil că se vor vedea foarte, foarte puține, iar oamenii vor fi dezamăgiți. Se pot vedea oriunde din afara orașului și acolo unde este noapte la ora asta”, a conchis astronomul Adrian Șonka.

Sursă foto: Facebook astronomul Adrian Șonka și Gândul

