Apropos de deficit, senatorul Streinu Cercel este lovit de dureri: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală”

Luiza Dobrescu
16 oct. 2025, 15:26, Actualitate
N-a trecut mult de la declarația fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș, care a declarat presei că l-a anunțat pe premierul la acea vreme, Marcel Ciolacu, de creșterea deficitului bugetar al României, iar acesta i-a replicat „că îl doare în …. de deficit” și a venit rândul unui alt social-democrat să aibă dureri. În cot, de data aceasta, și din același motiv. 

Președintele Comisiei de Sănătate din Senat, Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel (PSD), a declarat la Profit Health.forum, că nu îl interesează deficitul bugetar mare din prezent, mai exact că îl doare ”în cot”.

”Cu privire la deficitul bugetar: Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală, da? Nu are nicio chestie. România a fost singura ţară din lagărul socalist care şi-a plătit toate datoriile externe la zero. Şi era şi pe plus în 89. Polonia a avut nu ştiu câte miliarde datorii, le-au fost şterse toate. Aşa că lăsaţi-mă cu deficitul bugetar! Când se doreşte, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut, nu mai ai. Ce să vezi? Ştiţi cum a fost criza de pe Wall Street? S-au culcat seara cu bani şi dimineaţa erau pe zero. De ce? Din pix. Aşa că mai uşor cu pianul pe scări, că se dezacordează”, a spus Streinu-Cercel.

Reprezentanţii firmelor din domeniul sănătăţii, prezenți la eveniment, i-au adus la cunoștință faptul că în discuţiile cu Ministerul Sănătăţii şi cu Ministerul Finanţelor deficitul reprezintă problema principală.

”Nu mă interesează deficitul. Trebuie să facem investiţii şi să dezvoltăm România. Şi nu aş fi vrut să intru în politică, dar PSD-ul a venit cu un program de guvernare, cu industrializarea, re-industrializarea României. S-au bătut să-l dea jos pe Ciolacu şi s-a dus dracului şi programul. Deci ăştia suntem noi românii. Vrem să facem ceva? Haideţi să vedem în ograda noastră ce putem şi cât putem să ducem mai departe”, a mai spus Streinu-Cercel.

Streinu Cercel a mai adăugat că, din punctul său de vedere, un guvern bun este acela în care nu știi cine este ministru, dar care își face treaba. Iar în prezent nu se guvernează, ci se fac doar tăieri.

”Ştiţi cum mi-aş dori un guvern să fie? Să nu ştiu de el. Să nu ştiu cine-i ministru. Nici colo, nici colo, nici colo. Am avut perioade în care habar n-aveam cine erau miniştri, că se schimbau ca…, se schimbau. Dar eu, ca cetăţean, să nu mă simt oprimat.

În momentul de faţă, eu, ca cetăţean, mă simt oprimat. Că nu ştiu ce mă aşteaptă, că mai vin ăia cu televizorul, mai dau un mesaj. Niciun mesaj nu-i de bine, toate sunt răstălmăcite. Aşa mi-aş dori să fie. Să fie acolo guvernul – niciun fel de problemă -, să guverneze, pentru că acum nu se guvernează. Acum se fac tăieri. Ca să ne lămurim şi cu chestia asta şi sper că am răspuns la întrebare. (…) Când ai aur în pământ, când ai sare în pământ, când ai gaze în pământ, ai de toate şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? De ce ne plângem? Le avem pe toate astea şi nu le exploatăm”, a mai declarat senatorul PSD.

Creșterea deficitului fiscal a dus la adâncirea deficitului de cont curent, care a ajuns la 8,4% din PIB, chiar dacă au fost înghețate salariile și pensiile în sectorul public în 2025. Valoarea acestuia a ajuns la 8,4% din PIB, la mijlocul anului, în urma creșterii continue a cheltuielilor curente, se arată în raportul FMI.

