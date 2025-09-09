Marian Neacșu, reacție acidă la afirmațiile lui Marcel Boloș despre Marcel Ciolacu: „E o declarație cretină”

„E o declarație cretină, după părerea mea”, a fost reacția vicepremierului Marian Neacșu (PSD) la dezvăluirea halucinantă făcută de Marcel Boloș, care a declarat că fostului premier Marcel Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

„Au fost făcute o serie de informări în ședințele de Guvern, care cuprindeau, dincolo de măsuri economice, și o serie de chestii care erau cumva fantasmagorice, care au umflat artificial nivelul de venituri pe care trebuia să le încaseze ANAF și chestii de factura asta.

Înainte de constituirea guvernului din decembrie, pe zonele preparative de construire a bugetului pentru anul acesta, domnul Boloș ne-a prezentat o situație determinată de ce efecte economice ar avea ordonanța trenuleț adoptată. Dacă nu mă înșel, cifra care ar fi trebuit să însemne economii realizate în urma aplicării acestei ordonanțe trenuleț, era de circa 126 de miliarde. Și cu toate astea, deficitul care s-a încheiat anul a fost 8,6%”, a declarat Marian Neacșu, marți, în Parlament.

„De acolo și acea poezie cu fondul de rezervă bugetară”

În ceea ce privește posibilitatea de a exista facturi ascunse care să ducă la un deficit de 11%, vicepremierul exclude o astfel de variantă. „Să nu vă închipuiți cumva că banii statului stau ascunși pe undeva”, a adăugat acesta.

De asemenea, Marian Neacșu a precizat că banii pentru Programul Anghel Saligny și pentru proiectele finanțate de Compania Națională de Investiții au fost plătiți la zi anul trecut. „De acolo și acea poezie cu fondul de rezervă bugetară”, a mai spus acesta.

Referitor la situația actuală, vicepremierul spune că nu există facturi neplătite.

„Sunt întârziate plățile la diferite niveluri, dar și determinat de faptul că în momentul ăsta facem un inventar general al tuturor datorilor pe care le are statul, ca să avem o situație foarte limpede”, a spus Marian Neacșu.

Anul trecut, cheltuielile cu dobânzile au reprezentat între 42-44 de miliarde de lei, în timp ce pentru investiții s-au cheltuit 150 de miliarde de lei, a precizat vicepremierul Marian Neacșu.

