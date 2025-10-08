Prima pagină » Actualitate » Arafat a mai găsit un vinovat pentru CICLONIADĂ: ANM!

Arafat a mai găsit un vinovat pentru CICLONIADĂ: ANM!

Bianca Dogaru
08 oct. 2025, 19:22, Actualitate
Arafat a mai găsit un vinovat pentru CICLONIADĂ: ANM!

După isteria creată în jurul așa-numitului „Ciclon Barbara”, care trebuia să lovească România cu ploi torențiale și vânturi extreme, dar s-a dovedit a fi doar o zi mohorâtă cu precipitații ușoare, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, dă vina pe…meteorologi.

ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

Într-o declarație la Digi24, Arafat a explicat că DSU nu are nicio responsabilitate în emiterea codurilor meteo, acestea fiind stabilite de experții de la ANM.

„Codurile sunt date de experții de la ANM, Departamentul pentru Situații de Urgență nu participă la emiterea acestor coduri, noi nu avem expertiză în acest domeniu. Când a ajuns la noi de la ANM că va fi Cod Roșu, noi atunci am luat măsurile preventive. Informăm populația, pregătim instituțiile și serviciile de urgență. Codul Roșu era pe o zonă foarte mare și includea Bucureștiul,” a spus Raed Arafat. 

Surse foto: Mediafax foto

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Ciclonul Barbara a stârnit furtună POLITICĂ în Capitală. Cristian Ghinea îl ironizează pe Stelian Bujduveanu: „Gigel Viteazu”
20:59
Ciclonul Barbara a stârnit furtună POLITICĂ în Capitală. Cristian Ghinea îl ironizează pe Stelian Bujduveanu: „Gigel Viteazu”
ACTUALITATE După 52 de ani, Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă, în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
20:45
După 52 de ani, Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă, în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
EXTERNE Primărița unui orășel din Germania, înjunghiată de 14 ori, spune că a fost atacată de propria FIICĂ adoptivă
20:25
Primărița unui orășel din Germania, înjunghiată de 14 ori, spune că a fost atacată de propria FIICĂ adoptivă
POLITICĂ Ilie Bolojan salută deciziile CCR: Guvernul are liber să reformeze companiile de stat și Sănătatea
20:11
Ilie Bolojan salută deciziile CCR: Guvernul are liber să reformeze companiile de stat și Sănătatea
ACTUALITATE Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis de conducere. Lista actualizată
20:06
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis de conducere. Lista actualizată
ECONOMIE Iancu Guda a găsit momentul oportun să-și facă reclamă. Sărăcia românilor
19:32
Iancu Guda a găsit momentul oportun să-și facă reclamă. Sărăcia românilor
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
O tânără a fost găsită fără suflare în camera unui hotel din Bali. Turista de 27 de ani consuma doar fructe crude și ajunsese la 22 de kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 octombrie 2025. Era pe când aveam baraka și modjo
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Incertitudinea cuantică a fost captată în timp real folosind impulsuri de lumină ultrascurte
HOROSCOP Cele trei ZODII cărora norocul astral le va surâde la finalul săptămânii. Se ivesc oportunități financiare neașteptate
20:10
Cele trei ZODII cărora norocul astral le va surâde la finalul săptămânii. Se ivesc oportunități financiare neașteptate
EMISIUNI Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
20:00
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
EXTERNE Vecinii Afganistanului resping obiectivul lui TRUMP de a prelua controlul asupra bazei Bagram/ Regimul taliban nu acceptă prezența militară americană
19:59
Vecinii Afganistanului resping obiectivul lui TRUMP de a prelua controlul asupra bazei Bagram/ Regimul taliban nu acceptă prezența militară americană
EXTERNE Trump a îndemnat la ARESTAREA primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois. Garda Națională, trimisă la Chicago, Portland și Memphis
19:40
Trump a îndemnat la ARESTAREA primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois. Garda Națională, trimisă la Chicago, Portland și Memphis
ȘTIINȚĂ Floarea din deșert care ar putea salva civilizația de la COLAPSUL din anul 2050. Mică și rezistentă, a fost ignorată de oamenii de știință până acum
19:30
Floarea din deșert care ar putea salva civilizația de la COLAPSUL din anul 2050. Mică și rezistentă, a fost ignorată de oamenii de știință până acum
VIDEO Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură
19:24
Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură