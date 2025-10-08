Arafat a mai găsit un vinovat pentru CICLONIADĂ: ANM!

După isteria creată în jurul așa-numitului „Ciclon Barbara”, care trebuia să lovească România cu ploi torențiale și vânturi extreme, dar s-a dovedit a fi doar o zi mohorâtă cu precipitații ușoare, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, dă vina pe…meteorologi.

Într-o declarație la Digi24, Arafat a explicat că DSU nu are nicio responsabilitate în emiterea codurilor meteo, acestea fiind stabilite de experții de la ANM.

„Codurile sunt date de experții de la ANM, Departamentul pentru Situații de Urgență nu participă la emiterea acestor coduri, noi nu avem expertiză în acest domeniu. Când a ajuns la noi de la ANM că va fi Cod Roșu, noi atunci am luat măsurile preventive. Informăm populația, pregătim instituțiile și serviciile de urgență. Codul Roșu era pe o zonă foarte mare și includea Bucureștiul,” a spus Raed Arafat.

