Arafat dă VINA pe presă și pe rețelele sociale pentru isteria Barbara

„Ciclonul Barbara” anunțat cu surle și trâmbițe în ultimele zile a adus, în realitate, doar o ploaie ușoară în București și sudul țării. Cu toate acestea, autoritățile au emis un Cod Roșu de precipitații și vânt, iar școlile din mai multe județe au fost închise preventiv.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, susține că presa și social media sunt responsabile pentru isterica colectivă care s-a creat în jurul avertizărilor meteo, insistând că rolul DSU este doar pentru a pregăti sistemul de intervenție, nu de a genera panică.

„Codurile nu le stabilește DSU, ci experții ANM”

Arafat a explicat cum se emit codurile de vreme severă și de ce avertizările trebuie luate în seriosm chiar dacă, unepri, fenomenele nu ating intensitatea prognozată.

„Să clarificăm câteva aspecte: unu, codurile nu sunt stabilite de cei din Departamentul pentru Situații de Urgență sau Ministerul Afacerilor Interne, le stabilesc experți ai Agenției Naționale de Meteorologie, ACE și bineînțeles cei de la Apele Române”

„Există uneori exagerări în media și pe rețelele sociale”

Șeful DSU a lansat un atac direct la adresa presei și a rețelelor sociale, despre care spune că amplifică nejustificat riscurile, folosind titluri alarmiste.

„Există uneori exagerări pe care le vedem pe diferite canale pe rețelele sociale, la televiziuni, la radio. Vin cu titluri care să atragă oamenii și care sunt alarmiste”

„Dacă nu s-ar fi dat avertizările și s-ar fi întâmplat o tragedie, am fi fost primii criticați”

„Cei care se supără pe noi că am dat aceste avertismente și că am reacționat, după părerea lor, probabil exagerat, în același timp trebuie să înțeleagă că dacă s-ar fi întâmplat un singur lucru, sunt convins că ei ar fi fost primii care să ne critice, că de ce n-am luat toate măsurile necesare.”

Arafat a apărat decizia autorităților de a închide școlile din mai multe județe și din Capitală, insistând că nu s-a impus nicio restricție de circulație, ci doar recomandări de precauție.

„De la ora 10 dimineața până la 21 seara au fost peste 1500 de apeluri la 112, corelate cu codul meteo. În București au căzut copaci, inclusiv peste o mașină în deplasare, unde, din fericire, nu s-a întâmplat nimic cu pasagerii. Aici nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Probabil că, dacă nu se dădeau avertismentele și oamenii umblau toți pe stradă fără nicio problemă, cei aproape 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mai multe mașini și să avem și răniți sau morți. Asta n-avem cum să o spunem. Probabil că am prevenit, dar acest lucru nu ai cum să-l calculezi.”

Surse foto: Mediafax foto

