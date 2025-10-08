Prima pagină » Actualitate » Arafat dă VINA pe presă și pe rețelele sociale pentru isteria Barbara

Arafat dă VINA pe presă și pe rețelele sociale pentru isteria Barbara

Bianca Dogaru
08 oct. 2025, 19:00, Actualitate
Arafat dă VINA pe presă și pe rețelele sociale pentru isteria Barbara

„Ciclonul Barbara” anunțat cu surle și trâmbițe în ultimele zile a adus, în realitate, doar o ploaie ușoară în București și sudul țării. Cu toate acestea, autoritățile au emis un Cod Roșu de precipitații și vânt, iar școlile din mai multe județe au fost închise preventiv.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, susține că presa și social media sunt responsabile pentru isterica colectivă care s-a creat în jurul avertizărilor meteo, insistând că rolul DSU este doar pentru a pregăti sistemul de intervenție, nu de a genera panică.

ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO

„Codurile nu le stabilește DSU, ci experții ANM”

Arafat a explicat cum se emit codurile de vreme severă și de ce avertizările trebuie luate în seriosm chiar dacă, unepri, fenomenele nu ating intensitatea prognozată.

„Să clarificăm câteva aspecte: unu, codurile nu sunt stabilite de cei din Departamentul pentru Situații de Urgență sau Ministerul Afacerilor Interne, le stabilesc experți ai Agenției Naționale de Meteorologie, ACE și bineînțeles cei de la Apele Române”

„Există uneori exagerări în media și pe rețelele sociale”

Șeful DSU a lansat un atac direct la adresa presei și a rețelelor sociale, despre care spune că amplifică nejustificat riscurile, folosind titluri alarmiste.

„Există uneori exagerări pe care le vedem pe diferite canale pe rețelele sociale, la televiziuni, la radio. Vin cu titluri care să atragă oamenii și care sunt alarmiste”

„Dacă nu s-ar fi dat avertizările și s-ar fi întâmplat o tragedie, am fi fost primii criticați”

„Cei care se supără pe noi că am dat aceste avertismente și că am reacționat, după părerea lor, probabil exagerat, în același timp trebuie să înțeleagă că dacă s-ar fi întâmplat un singur lucru, sunt convins că ei ar fi fost primii care să ne critice, că de ce n-am luat toate măsurile necesare.”

Arafat a apărat decizia autorităților de a închide școlile din mai multe județe și din Capitală, insistând că nu s-a impus nicio restricție de circulație, ci doar recomandări de precauție.

„De la ora 10 dimineața până la 21 seara au fost peste 1500 de apeluri la 112, corelate cu codul meteo. În București au căzut copaci, inclusiv peste o mașină în deplasare, unde, din fericire, nu s-a întâmplat nimic cu pasagerii. Aici nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Probabil că, dacă nu se dădeau avertismentele și oamenii umblau toți pe stradă fără nicio problemă, cei aproape 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mai multe mașini și să avem și răniți sau morți. Asta n-avem cum să o spunem. Probabil că am prevenit, dar acest lucru nu ai cum să-l calculezi.”

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani
18:31
Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani
GUVERN Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc”
18:16
Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc”
ACTUALITATE Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi
18:00
Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi
EXCLUSIV Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța
17:56
Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța
FINANCIAR Vești proaste de la BNR. Dobânzile la ratele românilor NU scad
17:51
Vești proaste de la BNR. Dobânzile la ratele românilor NU scad
ACTUALITATE Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său
17:40
Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe pentru un presupus infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
O insulă din Scoţia, scoasă la vânzare la preţul unui apartament din Bucureşti
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
A murit Constantin Paiu! Regretatul om de teatru s-a stins la 89 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea muzicii românești. Direcția 5 e în doliu. S-a stins membrul formației: Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!
Evz.ro
Andrei de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre despărțirea de Ella Vișan
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O descoperire contrazice ce au crezut cercetătorii despre primele forme de viață de pe Pământ
EXTERNE Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”
18:57
Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”
SPORT Mihnea Rădulescu, vedeta de la Universitatea Craiova, operat de urgență la Roma. Ce probleme au oltenii cu regula Under 21
18:44
Mihnea Rădulescu, vedeta de la Universitatea Craiova, operat de urgență la Roma. Ce probleme au oltenii cu regula Under 21
EXTERNE Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul
18:23
Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul
EXTERNE După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
18:21
După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
HOROSCOP Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor
18:12
Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor
HOROSCOP Zodia care va experimenta în octombrie „începutul unei povești de DRAGOSTE” ca-n filme. Vin vești bune și în sectorul financiar
17:31
Zodia care va experimenta în octombrie „începutul unei povești de DRAGOSTE” ca-n filme. Vin vești bune și în sectorul financiar