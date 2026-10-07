O fostă deputată din Republica Moldova aduce acuzații la adresa unor politicieni din PNL și insistă ca autoritățile judiciare din România să investigheze presupuse legături ale acestora cu rețeaua lui Ilan Șor, politician care ar face plăţi prin criptovalută pentru Vladimir Putin. Fugit din Republica Moldova, Şor este considerat un actor major al operaţiunilor de influenţă ale Kremlinului în țara vecină. Rețeaua oligarhului fugar a fost inclusă recent de SUA pe lista organizațiilor criminale transnaționale.

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Săptămâna trecută, Arina Spătaru a vorbit într-un interviu acordat jurnalistului Vitalie Cojocari despre presupuse conexiuni în România ale rețelei lui Ilan Șor. Fosta deputată a susținut că s-a întâlnit cu politicieni români, fără să le facă publice identitățile. Arina Spătaru, care a colaborat sub acoperire cu Procuratura Anticorupție din Republica Moldova, a declarat pentru Gândul că nu a fost contactată până în prezent de procurorii români și anunță că, dacă situația nu se va schimba, va ieși public cu toate informațiile pe care spune că le deține.

Fosta deputată povesteşte că, în 2023, a fost contactată de Ilan Şor, care i-ar fi propus să conducă un partid construit cu finanţarea sa, dar prezentat public drept pro-european. Spătaru s-a adresat Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova şi a colaborat cu anchetatorii, înregistrând discuţiile şi negocierile cu Şor.

Acesta ar fi invitat-o ulterior în Israel, unde ar fi încercat să o convingă să accepte oferta, iar după întoarcerea la Chişinău i-ar fi cerut să ia legătura cu oamenii săi din Bucureşti şi din alte state europene.

Fosta deputată a relatat că s-a şi întâlnit cu unii dintre politicienii din România care ar acţiona la comanda lui Şor şi şi-a declarat întreaga disponibilitate de a coopera cu justiţia şi serviciile din România.

Autoritățile române nu au contactat-o

Contactată de Gândul, fosta deputată spune că nimeni din serviciile de informaţii din România şi niciun procuror nu a contactat-o pentru a-i solicita cooperarea cu statul român pentru a deconspira aceste reţele.

Ea susține că persoanele cu care s-a întâlnit sunt politicieni, unii aflați și în prezent în funcție, și spune că nu este vorba exclusiv despre persoane din zona suveranistă.

De asemenea, fosta deputată subliniază că nu dorește să dezvăluie în acest moment mai multe informații, invocând riscul ca persoane vizate să încerce să își șteargă urmele.

„Eu consider că acest subiect este foarte important pentru politica din România, am spus că au fost politicieni și nu neapărat suveraniști, așa cum se vorbește, dar deocamdată nu pot să dau mai multe detalii (…) această informație, din punct de vedere al procedurii penale, dacă apare în spațiul public, se devalorizează. Inamicul încearcă să se mobilizeze, să caute soluții și asta ne face nouă rău, interesului poporului din România și din Republica Moldova, pentru că noi aici suntem într-aceeași situație vulnerabilă”, a declarat Arina Spătaru.

Fosta deputată acuză că oamenii lui Șor erau din PNL

Întrebată de Gândul despre informațiile potrivit cărora membrii reţelei lui Şor cu care s-a văzut ar fi din PNL, Arina Spătaru a confirmat. „Da”, a răspuns fosta deputată. Întrebată dacă persoanele respective sunt la guvernare, aceasta a răspuns: „Da, desigur”.

Fosta deputată a refuzat însă să ne ofere un nume, precizând că acest lucru ar putea afecta o eventuală anchetă.

„Nu pot, pentru că această grupare criminală transfrontalieră, pot să zic globalistă… Atâta timp că ei vorbeau de globaliști, uitați-vă că corupția lui Șor a devenit globală în direcția cuvântului. Ei se mobilizează, se reorientează foarte repede și vor șterge toate urmele.

De asta este foarte periculos. Este vorba nu doar de declarații politice, este vorba de un dosar penal. E o cauză penală deschisă în Republica Moldova care demonstrează că Șor este un pericol, inclusiv pentru România.

De asta, din păcate, nu pot, nu că nu vreau, dar sper că justiția va reacționa la timp și această informație valoroasă pe care o dețin va fi folosită pentru a descâlci acest ghem al corupției globale, făcută, creată de Șor și banii Kremlinului și tolerată din neputință, din neprofesionalism sau cu rea-voință a clasei police și din Republica Moldova, și din România”, a mai spus ea.

Aceasta a adăugat că afirmațiile sale pot fi sprijinite și de alți martori.

„Fiecare declarație a mea este întărită prin postura mea de investigatoare sub acoperire în cauza penală din Republica Moldova și este întărită nu doar de declarații ca investigatoare, ci și de martori. Atunci când eu spun că m-am întâlnit cu exponenți politici din România, asta ar însemna că există cel puțin încă un martor”, a subliniat Arina Spătaru.

Ce spune că va face dacă procurorii din România nu se sesizează

Fosta deputată precizează că va aștepta o perioadă pentru a vedea dacă autoritățile din România o vot contacta, dacă acest lucru nu se va întâmpla, spune că va face publice informațiile pe care le deține.

„Aștept un pic, văd cum se derulează și, la un moment dat, voi ieși cu declarații și voi povesti absolut totul în detalii pentru presă și pentru popor, dacă justiția din România vă bate pasul pe loc, așa cum bate pasul pe loc justiția din Republica Moldova.

Pentru că eu îmi doresc doar un singur lucru: ca investigația la care am muncit și m-am expus eu și echipa de procurori, investigatori din CNA , să fie dusă până la bun sfârșit. Ce înseamnă asta? Ca Șor să fie dus pe banca acuzațiilor în dosarul cu privire la finanțarea ilegală a partidelor politice din Republica Moldova.

Pentru că, dacă el va primi o condamnare așa cum merită, vă spun asta ca un om din sistemul lui, care l-am investigat, atunci lucrurile se vor clarifica, vor apărea urme, alții din acest ghem, vor apărea și alții pentru procurorii onești din România și din Uniunea Europeană. Acest ghem de corupți, plătiți din banii Kremlinului, poate fi descâlcit, așa cum am făcut noi în Republica Moldova. Înțelegeți? Se poate. Poți da de capăt, poți da urmele lor. Doar dacă există voință politică.

Pentru că, vrem noi, nu vrem, dar este legată justiția de politic. În cazul acesta, direct legată. Și dacă clasa politică din România vrea claritate, vrea să ofere oamenilor claritate și explicații, atunci cred că și justiția din România va vrea. Dacă nu va vrea, cetățeanul, poporul, Dumnezeu ne va judeca”, a mai spus ea.

Cum îşi explică Arina Spătaru că nimeni din România nu a căutat-o să afle cine sunt politicienii români din reţeaua lui Şor?

„De ce nu se sesizează, eu nu știu. Eu, ca investigatoare, am întreprins toate acțiunile și vreau să vă spun că pe 22 septembrie s-au împlinit 3 ani de când am ieșit cu declarații și am povestit pericolul oamenilor.

Sunt mai puțin de 2 ani de când am avut și condamnări de rezonanță, dar nu înțeleg de ce dosarul lui Șor nu este dus în instanță. De ce autoritățile Republicii Moldova nu colaborează cu cele din România, din Europa?

De ce nu s-a atenționat la timp că există un pericol mondial la acest subiect? De ce eu urmăresc cum Șor a devenit omul-pericol pentru sistemul bancar din toată lumea? Și vreau să clarific acest lucru cu subiect și predicat. De asta am decis să ies în spațiul public din România”, a mai spus fosta deputată.