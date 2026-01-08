Prima pagină » Știri externe » Legăturile oligarhului moldovean Ilan Șor cu petrolierul confiscat de SUA în Atlantic

Un petrolier asociat așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, reținut pe 7 ianuarie de Garda de Coastă a Statelor Unite în Atlanticul de Nord, are legături cu persoane apropiate Kremlinului, inclusiv cu oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, potrivit unei investigații realizate de Sistema al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea. Ancheta Sistema arată conexiuni și cu Viktor Baranski, fost deputat ucrainean, sancționat anterior de Statele Unite pentru implicare în transporturi ilegale de petrol.

Petrolierul care naviga inițial sub pavilionul Guyanei a scăpat mai întâi Gărzii de Coastă americane în Caraibe, când a încercat să ajungă în Venezuela în ciuda unei blocade impuse de SUA tranzacțiilor cu petrol venezuelean.

Două săptămâni mai târziu, petrolierul a fost reținut în Atlanticul de Nord, de această dată sub pavilion rusesc.

Ancheta Sistema arată că Marinera a primit permisiune temporară de a arbora pavilionul Rusiei pe 24 decembrie 2025, în timpul urmăririi.

În aceaeași perioadă, proprietatea petrolierului a fost transferată la o companie turcă supusă sancțiunilor americane către firma rusă, Burevestmarin. Acesta a fost înmatriculat în iulie 2025. Compania este deținută de Ilia Bugai, un om de afaceri rus în vârstă de 39 de ani, care controlează și firma Rusneftehimtorg, specializată în furnizarea de combustibil pentru nave.

Potrivit investigației, mai multe companii din afara Rusiei care au achiziționat combustibil de la Rusneftehimtorg sunt înregistrate în Republica Moldova și sunt deținute de femei descrise anterior în investigații drept persoane interpuse. Publicația Verstka a scris că aceste structuri ar face parte dintr-o rețea mai largă de nave folosite pentru a ocoli sancțiunile occidentale.

Legăturile dintre firmele implicate au fost consolidate și printr-o bancă rusă, Nefteprombank, care a acordat împrumuturi substanțiale atât Rusneftehimtorg, cât și unei companii asociate cu Baranski.

Mai târziu, Nefteprombank și-a pierdut licența, iar datoriile au fost achitate prin transferuri de creanțe către o a treia firmă, Diamand Estate. Aceeași companie a preluat în 2022 două posturi de televiziune din Republica Moldova, care au fost ulterior asociate cu Ilan Șor.

Ilan Șor, liderul fostului Partid „Șor” din Republica Moldova. Foto: wikipedia

Ilan Șor, liderul fostului Partid „Șor”, a fost condamnat în lipsă în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară. El s-a refugiat în Rusia, unde a obținut cetățenia.

