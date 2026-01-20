Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”

Cu banii pe care îi primeşte de la guvern, Armata României poate pregăti, anual, între 2.000 şi 10.000 de militari, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad, în cadrul conferinţei de marţi care a avut loc la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. El a spus că e nevoie ca populația să fie pregătită pentru orice fel de scenarii, inclusiv pentru susținerea unui efort de război.

Şeful Statului Major al Apărării și generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), au răspuns întrebărilor jurnaliştilor despre scenariul politico-militar în care România este parte ca aliat NATO.

Generalul Vlad a declarat că vor continua programele de pregătire militară, „în funcţie de resursele militare”.

„Ne propunem anul acesta să pregătim între 1.000-2.000 de militari. Repet, în functie de alocaţiile bugetare. Cel mai probabil, în anii următori, vom putea pregăti câte 2-3 serii pe an., Capacitatea Armatei Române de pregătire a acestui tip de militari este între 2.000-10.000 de militari pe an”, a declarat Şeful Statului Major al României.

Însă, programele de pregătire militară, ale Armatei Române, nu se opresc aici, ci vizează întreaga populaţie din România.

„Daca vă reeriţi la pregătirea populaţiei, în general, de fiecare dată când aducem în discuţie rezilienţa naţională, trebuie să luăm în calcul foarte multe alte aspecte. Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru diferite situaţii de criză: incendii, cutremure, inundaţii, dar în egală măsură şi o populaţie pregătită pentru sustinerea unui efort de război. Avem foarte multe programe pregătite in acest sens în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”, a mai spus generalul Gheorghiţă Vlad.

