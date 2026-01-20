Prima pagină » Actualitate » Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”

Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”

Luiza Dobrescu
20 ian. 2026, 14:21, Actualitate

Cu banii pe care îi primeşte de la guvern, Armata României poate pregăti, anual, între 2.000 şi 10.000 de militari, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad, în cadrul conferinţei de marţi care a avut loc la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. El a spus că e nevoie ca populația să fie pregătită pentru orice fel de scenarii, inclusiv pentru susținerea unui efort de război.

Şeful Statului Major al Apărării și generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), au răspuns întrebărilor jurnaliştilor despre scenariul politico-militar în care România este parte ca aliat NATO.

Generalul Vlad a declarat că vor continua programele de pregătire militară, „în funcţie de resursele militare”.

„Ne propunem anul acesta să pregătim între 1.000-2.000 de militari. Repet, în functie de alocaţiile bugetare. Cel mai probabil, în anii următori, vom putea pregăti câte 2-3 serii pe an., Capacitatea Armatei Române de pregătire a acestui tip de militari este între 2.000-10.000 de militari pe an”, a declarat Şeful Statului Major al României.

Însă, programele de pregătire militară, ale Armatei Române, nu se opresc aici, ci vizează întreaga populaţie din România.

„Daca vă reeriţi la pregătirea populaţiei, în general, de fiecare dată când aducem în discuţie rezilienţa naţională, trebuie să luăm în calcul foarte multe alte aspecte. Trebuie  să avem o populaţie pregătită pentru diferite  situaţii de criză: incendii, cutremure, inundaţii, dar în egală măsură şi o populaţie pregătită pentru sustinerea unui efort de război. Avem foarte multe programe pregătite in acest sens în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”, a mai spus generalul Gheorghiţă Vlad.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România întăreşte securitatea la Marea Neagră. MApN ia bani prin SAFE ca să reducă datoriile Şantierului Naval Mangalia

Eliminat prin demisie din terenul MApN, Moşteanu continuă să se încălzească pe marginea proiectelor SAFE, în timp ce dă sfaturi succesorilor săi

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
14:07
Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
IMOBILIARE Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun
13:42
Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun
ANALIZĂ Orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Cine conduce clasamentul
13:20
Orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Cine conduce clasamentul
EXCLUSIV Diana Buzoianu, PR marca USR pe Facebook despre poluarea din România. Ministra Mediului se lăuda anul trecut că a semnat un ordin prin care vom ști în timp real calitatea aerului, dar, în realitate, nu s-a schimbat nimic
13:10
Diana Buzoianu, PR marca USR pe Facebook despre poluarea din România. Ministra Mediului se lăuda anul trecut că a semnat un ordin prin care vom ști în timp real calitatea aerului, dar, în realitate, nu s-a schimbat nimic
AUTO Vinietă de 100 de euro într-o țară din Europa. Unde ar putea fi introdusă această taxă și când ar putea intra în vigoare
13:01
Vinietă de 100 de euro într-o țară din Europa. Unde ar putea fi introdusă această taxă și când ar putea intra în vigoare
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Ar putea Inteligența Artificială să distrugă jurnalismul?
CONTROVERSĂ Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
14:22
Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
FLASH NEWS Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
14:01
Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
ULTIMA ORĂ Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic”
13:26
Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic”
Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark
13:20
Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark
DECIZIE Republica Moldova a inițiat procesul de ieșire din CSI
13:15
Republica Moldova a inițiat procesul de ieșire din CSI
ULTIMA ORĂ Ursula von der Leyen anunță o nouă Europa de la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine mondială. Sunt schimbări seismice. Construim o Europă independentă”
13:14
Ursula von der Leyen anunță o nouă Europa de la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine mondială. Sunt schimbări seismice. Construim o Europă independentă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe