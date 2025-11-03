Un detectorist, plecat în căutarea unor comori istorice, a dat peste un adevărat arsenal îngropat într-o pădure din Valea Ursului, comuna Bascov-Argeş. Angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au ridicat muniţia neexplodată, care datează din perioada Primului Război Mondial.

Cei de la ISU Argeş au mers în pădure şi au ridicat muniţia neexplodată, pentru a o putea distruge în mediu controlat.

Timp de 2 zile, 1 – 2 noiembrie, au fost extrase aproximativ 600 bombe de aruncător de calibrul 50 mm, în jur de 70 bucăți cartușe de calibrul 6.50 mm, 2 proiectile explozive de calibrul 37 mm și un proiectil cumulativ de calibrul 100 mp, provenite din Primul Război Mondial.

„Echipajul pirotehnic al ISU Argeș a fost solicitat să intervină în comuna Bascov, într-o zonă împădurită, pentru ridicarea, transportul și depozitarea, în vederea distrugerii, a unor elemente de muniție. În urma operațiunilor de cercetare, colegii noștri au constatat că sesizarea se confirmă, aceștia acționând pentru identificarea și asanarea elementelor. Astfel, pe parcursul a două zile (1 și 2 noiembrie), au extras aproximativ 600 bombe de aruncător de calibrul 50 mm, în jur de 70 bucăți cartușe de calibrul 6.50 mm, 2 proiectile explozive de calibrul 37 mm și un proiectil cumulativ de calibrul 100 mp, provenite din Primul Război Mondial, muniția fiind descoperită de către o persoană, cu ajutorul unui detector de metale”, a anunţat ISU Argeş.

Potrivit celor de la Situaţii de Urgenţă, în urmă cu câteva luni au mai fost descoperite încă 300 de obiecte de muniţie, în apropiere de zona în care au fost găsite cele recente. Se presupune că în perioada Primului Război Mondial acolo ar fi fost amenajat un depot de muniţie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Adevărat arsenal militar descoperit în județul Neamț. Pirotehniștii, uimiți de ce au găsit la fața locului

PERCHEZIȚII. Arsenal descoperit în casa unui bărbat din Harghita. Poliția îl bănuiește de comiterea unor infracțiuni grave!