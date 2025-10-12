Artiștii se revoltă împotriva lui Ilie Bolojan pentru OUG-ul care îi lovește direct. Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat

Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 52/2025, care interzice finanțarea evenimentelor culturale din fonduri publice, a declanșat un val de revoltă în rândul artiștilor. Mai mulți muzicieni și organizatori de evenimente îl acuză pe Ilie Bolojan de o „lovitură fatală” dată culturii românești.

Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat în acest an, ca urmare a prevederilor din OUG nr. 52 din 1 octombrie 2025, care interzice desfășurarea festivalurilor. Decizia a fost anunțată de Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila, care și-a exprimat dezamăgirea față de impactul măsurii asupra vieții culturale locale.

„Festivalul Internațional de Jazz «Johnny Răducanu» nu va mai avea loc anul acesta. Conform Ordonanței de Urgență nr. 52 din 1 octombrie 2025, art. XVII, punct 1, litera i, organizarea festivalurilor nu mai este permisă. Brăila este județul cu cele mai multe festivaluri naționale și internaționale din țară. Prin aceste evenimente am promovat cultura, am atras turiști și construim o imagine puternică pentru comunitatea noastră. Prin festivaluri am dus mai departe amintirea unor mari artiști precum Johnny Răducanu și George Grigoriu. Fiecare ediție era o formă de recunoștință și o lecție pentru noile generații”, a scris Francisk Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila, pe contul său de Facebook.

Chiriac a subliniat că decizia de anulare a ediției din acest an afectează eforturile autorităților locale de a menține Brăila în topul județelor cu activitate culturală intensă.

Nicu Alifantis: Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie

De asemenea, artistul de muzică folk Nicu Alifantis s-a arătat nemulțumit, duminică, că ediția din acest an a Festivalului Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai avea loc, din cauza efectelor prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) 52/2025.

„O veste pe cât de tristă, pe-atât de revoltătoare. În urmă cu 12 ani am insistat ca un nebun ca acest festival să ia ființă pe vremea când Johnny trăia. Și s-a întâmplat. S-a bucurat ca un copil. Mare mi-a fost bucuria și am trăit o imensă mulțumire de sine că am reușit. Și-acum, ce să vezi, vin niște nimeni să distrugă tot. Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie!”, a scris Nicu Alifantis pe Facebook.

Postarea poetului a devenit rapid virală, adunând sute de reacții, atât din partea urmăritorilor, cât și din partea mai multor artiști cunoscuți.

De ce Ordonanța 52 e „bună pentru societate, dar apocaliptică pentru cultură”?

Alexandru Pătrașcu, directorul adjunct al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian”, a arătat într-un articol efectele dure ale Ordonanței de Urgență 52 asupra instituțiilor culturale publice. Pătrașcu a precizat că, deși ordonanța adoptată de guvernul Bolojan e justificată pentru a opri risipa din primării, consilii județene și ministere mascată sub capitolul bugetar „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, în cazul teatrelor și al altor instituții culturale duce la stoparea spectacolelor și la pierderi la buget. Motivul? E vorba despre specificul acestor instituții de cultură, care se bazează pe colaboratori externi – actori, dansatori, scenografi – tocmai pentru a-și ține costurile sub control.

„La Teatrul Național de Operetă și Musical «Ion Dacian», aplicarea strictă a OUG 52 ar putea duce la anularea a 36 de spectacole din totalul de 40 care au mai rămas până la finalul anului. Asta ar provoca un deficit de cca un milion de lei, cu certitudine unul mai mare decât economiile realizate de ordonanța de urgență”, a explicat Pătrașcu pe blogul său.

Ce prevede OUG 52/2025

Potrivit Articolul XVII din OUG, „în anul 2025, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nu pot încheia angajamente legale pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la următoarele articole de cheltuieli bugetare: a) „Bunuri și servicii“ pentru alineatul „Furnituri de birou“;b) reparații curente;c) bunuri de natura obiectelor de inventar;d) cărți, publicații și materiale documentare;e) consultanță și expertiză;f) pregătire profesională;g) studii și cercetări;h) contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere;i) alte cheltuieli, cu excepția alineatelor „Chirii“, „Prime de asigurare nonviață“ și „Executarea silită a creanțelor bugetare”.

