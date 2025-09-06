Situație alarmantă în Gaza, după ce armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, pe locuitorii oraşului să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza. Îndemnul a fost lansat în perspectiva unui viitor asalt terestru asupra celui mai mare oraş din teritoriul palestinian.

„Profitaţi de ocazie pentru a vă deplasa fără întârziere”

„Începând de acum, şi în scopul de a facilita plecarea locuitorilor oraşului, declaram zona Al-Mawasi (în sudul Fâşiei Gaza) zonă umanitară”, conform unui mesaj în limba arabă „adresat locuitorilor oraşului Gaza şi tuturor celor care se află acolo”, publicat pe reţelele sociale de colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru publicul arabofon, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Profitaţi de ocazie pentru a vă deplasa fără întârziere către zona umanitară şi alăturaţi-vă miilor de persoane care s-au refugiat deja acolo”, adaugă textul, în timp ce ONU estimează că aproximativ un milion de persoane se află în regiunea oraşului Gaza şi avertizează asupra unui „dezastru” care va urma în cazul extinderii ofensivei israeliene asupra oraşului.

În timp ce Hamas a fost de acord în august pentru o propunere de acord de armistiţiu şi eliberare a ostaticilor din Gaza prezentată de mediatori – Egipt, Statele Unite şi Qatar – guvernul israelian cere acum mişcării islamiste palestiniene să depună armele, să elibereze toţi ostaticii pe care îi reţine şi să cedeze controlul securităţii Fâşiei Gaza către Israel, printre altele.

Într-un alt comunicat, redactat în limba engleză, armata israeliană scrie că „zona umanitară” declarată în vederea „extinderii operaţiunii terestre în Gaza” include „infrastructuri umanitare esenţiale, precum spitale de campanie, conducte de apă şi instalaţii de desalinizare, precum şi aprovizionarea continuă cu alimente, corturi, medicamente şi echipamente medicale pentru zonă.”

Ea afirmă că „efortul de ajutor umanitar pentru zona […] va continua în mod continuu, în cooperare cu ONU şi organizaţiile internaţionale, în paralel cu extinderea operaţiunii terestre.”

De la începutul războiului declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra teritoriului israelian din Fâşia Gaza, la 7 octombrie 2023, armata israeliană a efectuat numeroase bombardamente asupra zonelor pe care le declarase „umanitare” şi „sigure” pentru locuitori, afirmând că ţinteşte luptătorii Hamas care se ascund printre civili.

100 de experți spun că atacul Hamas din 7 octombrie constituie un ”genocid”

Reamintim că mai mult de 3.000 de persoane – femei, bărbați și copii, cu vârste între 3 luni și 85 de ani – au fost rănite, ucise, bătute, violate și despărțite în mod brutal de familiile lor, de către gruparea teroristă Hamas, pe 7 octombrie 2023, în acea „sâmbătă neagră” în care a fost un adevărat masacru.

Aproximativ 100 de experţi în drept internaţional au difuzat în presă o declaraţie în care afirmă că atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas de la 7 octombrie 2023 în Israel, soldat cu 1.300 de morţi, ar putea constitui „un genocid”, potrivit dreptului penal internaţional.

”Teroriştii au masacrat 1.300 de persoane, la 7 octombrie, inclusiv femei şi copii, bătrâni şi tineri care petreceau în aer liber”, comentează semnatarii.

”Aceste acte constituie o încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi în particular a dreptului internaţional penal”, apreciază ei, pentru că ”par să fi fost comise cu internţia de distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional – israelienii -, un obiectiv declarat în mod explicit de către Hamas.”

