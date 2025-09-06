Prima pagină » Actualitate » Asalt terestru asupra Gaza? Îndemnul armatei israeliene pentru locuitori: „Alăturaţi-vă miilor de persoane” / Avertismentul ONU

Asalt terestru asupra Gaza? Îndemnul armatei israeliene pentru locuitori: „Alăturaţi-vă miilor de persoane” / Avertismentul ONU

Mara Răducanu
06 sept. 2025, 13:25, Actualitate
Asalt terestru asupra Gaza? Îndemnul armatei israeliene pentru locuitori:

Situație alarmantă în Gaza, după ce armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, pe locuitorii oraşului să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza. Îndemnul a fost lansat în perspectiva unui viitor asalt terestru asupra celui mai mare oraş din teritoriul palestinian.

„Profitaţi de ocazie pentru a vă deplasa fără întârziere”

„Începând de acum, şi în scopul de a facilita plecarea locuitorilor oraşului, declaram zona Al-Mawasi (în sudul Fâşiei Gaza) zonă umanitară”, conform unui mesaj în limba arabă „adresat locuitorilor oraşului Gaza şi tuturor celor care se află acolo”, publicat pe reţelele sociale de colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru publicul arabofon, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Profitaţi de ocazie pentru a vă deplasa fără întârziere către zona umanitară şi alăturaţi-vă miilor de persoane care s-au refugiat deja acolo”, adaugă textul, în timp ce ONU estimează că aproximativ un milion de persoane se află în regiunea oraşului Gaza şi avertizează asupra unui „dezastru” care va urma în cazul extinderii ofensivei israeliene asupra oraşului.

În timp ce Hamas a fost de acord în august pentru o propunere de acord de armistiţiu şi eliberare a ostaticilor din Gaza prezentată de mediatori – Egipt, Statele Unite şi Qatar – guvernul israelian cere acum mişcării islamiste palestiniene să depună armele, să elibereze toţi ostaticii pe care îi reţine şi să cedeze controlul securităţii Fâşiei Gaza către Israel, printre altele.

Într-un alt comunicat, redactat în limba engleză, armata israeliană scrie că „zona umanitară” declarată în vederea „extinderii operaţiunii terestre în Gaza” include „infrastructuri umanitare esenţiale, precum spitale de campanie, conducte de apă şi instalaţii de desalinizare, precum şi aprovizionarea continuă cu alimente, corturi, medicamente şi echipamente medicale pentru zonă.”

Ea afirmă că „efortul de ajutor umanitar pentru zona […] va continua în mod continuu, în cooperare cu ONU şi organizaţiile internaţionale, în paralel cu extinderea operaţiunii terestre.”

De la începutul războiului declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra teritoriului israelian din Fâşia Gaza, la 7 octombrie 2023, armata israeliană a efectuat numeroase bombardamente asupra zonelor pe care le declarase „umanitare” şi „sigure” pentru locuitori, afirmând că ţinteşte luptătorii Hamas care se ascund printre civili.

100 de experți spun că atacul Hamas din 7 octombrie constituie un ”genocid”

Reamintim că mai mult de 3.000 de persoane – femei, bărbați și copii, cu vârste între 3 luni și 85 de ani – au fost rănite, ucise, bătute, violate și despărțite în mod brutal de familiile lor, de către gruparea teroristă Hamas, pe 7 octombrie 2023, în acea „sâmbătă neagră” în care a fost un adevărat masacru.

Aproximativ 100 de experţi în drept internaţional au difuzat în presă o declaraţie în care afirmă că atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas de la 7 octombrie 2023 în Israel, soldat cu 1.300 de morţi, ar putea constitui „un genocid”, potrivit dreptului penal internaţional.

”Teroriştii au masacrat 1.300 de persoane, la 7 octombrie, inclusiv femei şi copii, bătrâni şi tineri care petreceau în aer liber”, comentează semnatarii.

”Aceste acte constituie o încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi în particular a dreptului internaţional penal”, apreciază ei, pentru că ”par să fi fost comise cu internţia de distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional – israelienii -, un obiectiv declarat în mod explicit de către Hamas.”

Sursă foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de TOATĂ gheața din congelator, folosind doar o sticlă de ulei
13:58
Cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de TOATĂ gheața din congelator, folosind doar o sticlă de ulei
ALERTĂ Imagini ireale într-o benzinărie. Un bărbat a incendiat pompa de alimentare și a ars un angajat / Au fost momente de panică
12:59
Imagini ireale într-o benzinărie. Un bărbat a incendiat pompa de alimentare și a ars un angajat / Au fost momente de panică
ULTIMA ORĂ Gara de Nord, la ceasul modernizării. Cea mai importantă stație de cale ferată din România, în reabilitare / Planuri mari pentru gara monument istoric
12:34
Gara de Nord, la ceasul modernizării. Cea mai importantă stație de cale ferată din România, în reabilitare / Planuri mari pentru gara monument istoric
ACTUALITATE Stilul NEMURITOR al lui Giorgio Armani în imagini
12:31
Stilul NEMURITOR al lui Giorgio Armani în imagini
ULTIMA ORĂ O cosmeticiană din Voluntari care a efectuat 19 proceduri ilegale de tratament a fost condamnată / Ce au găsit anchetatorii la percheziții
12:00
O cosmeticiană din Voluntari care a efectuat 19 proceduri ilegale de tratament a fost condamnată / Ce au găsit anchetatorii la percheziții
ACTUALITATE Cea mai bună PLĂCINTĂ de toamnă, cu piersici. Rețeta simplă și savuroasă e la îndemâna oricui
11:59
Cea mai bună PLĂCINTĂ de toamnă, cu piersici. Rețeta simplă și savuroasă e la îndemâna oricui
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Cancan.ro
Cum i-au dat fatala Marius Avram şi ispita Cătălin blondei Maria Avram de la Insula Iubirii. Concurenta a cedat nervos și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Cancan.ro
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
StirileKanalD
Doi morți și o gravidă de 18 ani care se zbate între viață și moarte după ce căruța lor a fost spulberată de un bătrân de 69 de ani. Filmul tragediei din Iași
KanalD
Un român din Italia a fost ucis de soție în timpul unei vizite în țară. Totul ar fi pornit de la o ceartă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate întâmpla ca în Spania
Evz.ro
Carl Sagan, profeții sumbre făcute în urmă cu 30 de ani. A anticipat cum va arăta lumea de azi
A1
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 răspunde speculațiilor că ar fi însărcinată. Ce a anunțat iubita lui Marian Grozavu
Stirile Kanal D
Doi morți și o gravidă de 18 ani care se zbate între viață și moarte după ce căruța lor a fost spulberată de un bătrân de 69 de ani. Filmul tragediei din Iași
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
Spike a dat-o uitării pe Livia Eftimie! INCREDIBIL cum s-a afișat artistul cu noua lui cucerire: „Blestemele lui Bordea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Lecții de la Giorgio Armani. „Inteligența este elegantă. Prostia, nu.”