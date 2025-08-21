Netanyahu insistă pentru învingerea grupului Hamas, dar cere eliberarea ostaticilor /„Am ordonat începerea NEGOCIERILOR pentru oprirea războiului”

Israelul vrea reluarea negocierilor cu grupul militant palestinian Hamas pentru eliberarea tuturor ostaticilor din Fâșia Gaza și pentru oprirea războiului, anunță premierul Benjamin Netanyahu, în timp ce armata israeliană vrea să preia controlul asupra orașului Gaza.

Benjamin Netanyahu s-a deplasat, joi după-amiază, la sediul Diviziei ”Gaza” a armatei israeliene, aflată în subordinea Comandamentului Sudic.

”Am venit pentru a aproba planurile de preluare a controlului asupra orașului Gaza și de învingere a grupului islamist Hamas. În același timp, am ordonat începerea imediată a negocierilor pentru eliberarea tuturor ostaticilor și pentru oprirea războiului în termeni favorabili Israelului. Cele două obiective – învingerea grupului Hamas și eliberarea tuturor ostaticilor – pot fi realizate în același timp”, a declarat Benjamin Netanyahu, citat de cotidianul The Times of Israel.

Conform Guvernului de la Ierusalim, în acest moment nu există niciun plan de trimitere a delegației israeliene în Qatar sau Egipt pentru reluarea negocierilor cu grupul militant palestinian Hamas.

În același timp, armata israeliană a inițiat prima etapă a operațiunii de obținere a controlului asupra orașului Gaza, unde se află centrele de comandă militară și civilă ale organizației Hamas. Sute de mii de palestinieni urmează să primească ordine de evacuare. În ultimele 24 de ore, autoritățile palestiniene au raportat moartea a cel puțin 70 de persoane în atacuri israeliene.

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut din nou instituirea “imediată” a unui armistițiu în Fâșia Gaza și intensificarea asistenței umanitare, condamnând decizia de construire a unei colonii la periferia Ierusalimului de Est, în Cisiordania.

Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca reacție la atacurile teroriste din octombrie 2023, soldate cu 1.200 de morți și mii de răniți în comunitățile din sudul Israelului. Bilanțul bombardamentelor israeliene a ajuns la cel puțin 62.192 de morți și 157.114 răniți. În Fâșia Gaza sunt în continuare aproximativ 50 de ostatici israelieni, dintre care aproximativ 25 sunt în viață. Grupul Hamas solicită retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza și eliberarea a sute de combatanți palestinieni deținuți în Israel.

