Luiza Dobrescu
19 ian. 2026, 09:14, Actualitate
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România anunţă un record de 19,6%, în 2025, pentru Pilonul 3

Pilonul 3 de pensii facultative a atins un  randament record de 19,6%, în 2025, informează Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Suma administrată a ajuns la 7,4 miliarde de lei, mai informează aceeaşi sursă. 

Cele 10 fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului: 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde de lei, în creștere cu 33% față de finele lui 2024, potrivit calculelor APAPR.

183.000 de români au început să economisească suplimentar pentru vârsta retragerii prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulți decât în 2024, anul precedentului record.

Numărul total de români înscriși la Pilonul 3 de pensii facultative a ajuns pentru prima oară la 1 milion, la finele anului 2025. În cursul anului 2025, aceștia au virat către conturile personale din Pilonul 3 contribuții în valoare totală de cca. 940 de milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024.

Asociația arată că, pe întreaga durată de funcționare (2007-2025), fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%, comparativ cu o rată medie anuală a inflației de 4,9%.

În termeni monetari, Pilonul 3 a generat un câștig pentru participanți în valoare de 2,6 miliarde de lei, net de toate comisioanele, în plus față de contribuțiile primite în administrare.

La Pilonul 3 de pensii facultative pot contribui toți românii care înregistrează venituri de natură profesională (salariați și cei cu activități independente, asimilați salariaților), dar și angajatorii care pot oferi contribuții suplimentare la Pilonul 3 în numele salariaților, ca parte a pachetului de beneficii extrasalariale.

Participanții la Pilonul 3 își pot retrage banii acumulați oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani şi pot continua să contribuie și după această vârstă. În cazul nefericit al decesului participantului, banii acumulați în Pilonul 3 revin moștenitorilor legali sau testamentari.

APAPR amintește că noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia pe 5 ianuarie 2027, până atunci aplicandu-se în continuare normele tranzitorii ce permit atât plata unică, cât și plata eșalonată pe maxim 5 ani.

De altfel, cele 10 fonduri de pensii facultative au făcut în 2025 plăți în valoare de cca. 272 milioane de lei (+83% față de 2024) către 16.100 de beneficiari (+39% față de 2024). Plățile totale realizate de Pilonul 3, pe întreaga durată de funcționare (2007-2025), au atins 1.05 de miliarde de lei către cca. 107.000 de beneficiari.

În prezent, contribuțiile la Pilonul 3 sunt deductibile în limita a 400 EUR/an pentru persoane fizice și angajatori, ceea ce face ca sumele virate de fiecare participant să fie de aproape trei ori mai mici decât cele din Pilonul 2.

Câți bani a strâns un român care a contribuit la Pilonul II din 2008

Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Principalele modificări aduse la limitarea retragerii banilor din fondurile private de pensii

