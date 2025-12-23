Legea care limitează retragerea banilor din fondurile private de pensii a fost adoptată, marți, de Parlament. Au fost 199 de voturi „pentru”, 87 „împotriva” și 12 „abțineri”. Legea merge acum la promulgare.

Camera Deputaților a adoptat, marți, proiectul de lege al Guvernului care reglementează plata pensiilor private. Acesta prevede că beneficiarii pot încasa inițial doar 30% din bani, restul de 70% urmând să fie plătit eșalonat pe o perioadă de 8 ani.

Bolnavii de cancer nu mai pot retrage banii integral

Legea pensiilor private conține o prevedere importantă, o excepție care prevedea inițial ca bolnavii de cancer să poată să scoată toți banii odată. Însă, articolul respectiv a fost declarat neconstituțional de CCR.

În consecință, parlamentarii au eliminat prevederea, fiind reluată procedura parlamentară. Săptămâna trecută, proiectul a fost votat la Senat, iar acum, în Camera Deputaților care este for decizional. Așa cum a scris Gândul, acești bolnavi sunt victime directe ale protestelor magistraților la legea pensiilor dorită de Ilie Bolojan.

AUR a acuzat coaliția că încearcă să ia banii românilor

Legea pensiilor private a trecut marți de Parlament. În timpul dezbaterilor, relatează Hotnews, deputatul AUR Călin Matieș a declarat că „PSD, PNL, USR, UDMR încearcă prin toate modurile să ia banii românilor”.

„Dacă plătesc pensie suplimentară, și-mi iau și Pilonul 3 și vreau să-mi asigur o pensie liniștită și nu pot să-mi iau nici banii aceia pentru că domnul Bolojan vor să țină toți banii pentru dânșii”, a spus Matieș referitor la proiect.

Adrian Solomon (PSD) care e președintele comisiei pentru muncă și protecție socială de la Camera Deputaților a subliniat că pensia vine lunar, nu toată odată.

„Vă recomandăm să votați această formă a legii și după ce trece evaluarea OCDE, cu siguranță inițiativa parlamentară va stărui îndelung și asupra acestei legi, modificând-o în fel și chip după cum doriți”, a mai zis deputatul.

Ce prevede legea în forma sa finală

Principala modificare, care a generat vii nemulțumiri publice, este că cei peste 8,3 milioane de români care au pensii obligatorii administrate privat (Pilon II) și aproape un milion cu pensii private facultative (Pilon III) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, așa cum se întâmplă acum. De acum înainte, va fi vorba de maximum 30% din sumă, iar restul lunar, eșalonat pe o perioadă de 8 ani.

„Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare.

Dreptul membrului de a primi echivalentul a maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată se acordă pentru fiecare cont individual de pensii private deținut de către membru.

Pensia privată se plăteşte de către furnizor din activele fondului de plată, lunar, către membru, beneficiar, supravieţuitor sau către reprezentantul legal al acestuia, prin serviciu poştal sau bancar, conform dispoziţiilor stabilite prin contractul de plată. Cheltuielile cu plata pensiei private pe teritoriul României se suportă de către membru/beneficiar/ supravieţuitor.

Furnizorul calculează, reţine, plăteşte şi declară lunar obligaţiile fiscale aplicabile, conform prevederilor Codului fiscal, plata acestora realizându-se din sumele lunare cuvenite membrilor, beneficiarilor, supravieţuitorilor sau reprezentantului legal, după caz.

În cazul schimbării domiciliului sau a reşedinţei în altă ţară, membrul, beneficiarul, supravieţuitorul sau reprezentantul legal, după caz, păstrează dreptul la pensia privată conform contractului de plată încheiat cu un furnizor din România şi aceasta se poate plăti în acea ţară, în moneda tării respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Noi reguli privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private

De asemenea, proiectul prevede reguli privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private. Conform actului normativ, fondurile de plată a pensiilor private sunt de două tipuri:

fonduri de plată a pensiilor de tip retragere programată, care vor funcționa pe bază de conturi individuale și vor oferi pensii plătite pentru o perioadă limitată de timp

fonduri de plată a pensiilor viagere. Aceste fonduri vor oferi pensii care se vor plăti pe întreaga durată de viață a membrului sau supraviețuitorului acestuia, în cazul pensiei viagere cu componentă de supraviețuitor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Record istoric la Pilonul 2. Trei români au virat peste 600.000 de lei într-o singură lună la pensiile private obligatorii. Ce salarii au avut

Cât trebuie să contribui lunar la Pilonul III ca să obții o pensie cu 500, 1.000 sau 2.000 lei mai mare. Simulări reale pe 20–30 de ani