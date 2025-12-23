Legea care limitează retragerea banilor din fondurile private de pensii a fost adoptată, marți, de Parlament. Au fost 199 de voturi „pentru”, 87 „împotriva” și 12 „abțineri”. Legea merge acum la promulgare.
Camera Deputaților a adoptat, marți, proiectul de lege al Guvernului care reglementează plata pensiilor private. Acesta prevede că beneficiarii pot încasa inițial doar 30% din bani, restul de 70% urmând să fie plătit eșalonat pe o perioadă de 8 ani.
Legea pensiilor private conține o prevedere importantă, o excepție care prevedea inițial ca bolnavii de cancer să poată să scoată toți banii odată. Însă, articolul respectiv a fost declarat neconstituțional de CCR.
În consecință, parlamentarii au eliminat prevederea, fiind reluată procedura parlamentară. Săptămâna trecută, proiectul a fost votat la Senat, iar acum, în Camera Deputaților care este for decizional. Așa cum a scris Gândul, acești bolnavi sunt victime directe ale protestelor magistraților la legea pensiilor dorită de Ilie Bolojan.
Legea pensiilor private a trecut marți de Parlament. În timpul dezbaterilor, relatează Hotnews, deputatul AUR Călin Matieș a declarat că „PSD, PNL, USR, UDMR încearcă prin toate modurile să ia banii românilor”.
„Dacă plătesc pensie suplimentară, și-mi iau și Pilonul 3 și vreau să-mi asigur o pensie liniștită și nu pot să-mi iau nici banii aceia pentru că domnul Bolojan vor să țină toți banii pentru dânșii”, a spus Matieș referitor la proiect.
Adrian Solomon (PSD) care e președintele comisiei pentru muncă și protecție socială de la Camera Deputaților a subliniat că pensia vine lunar, nu toată odată.
„Vă recomandăm să votați această formă a legii și după ce trece evaluarea OCDE, cu siguranță inițiativa parlamentară va stărui îndelung și asupra acestei legi, modificând-o în fel și chip după cum doriți”, a mai zis deputatul.
Principala modificare, care a generat vii nemulțumiri publice, este că cei peste 8,3 milioane de români care au pensii obligatorii administrate privat (Pilon II) și aproape un milion cu pensii private facultative (Pilon III) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, așa cum se întâmplă acum. De acum înainte, va fi vorba de maximum 30% din sumă, iar restul lunar, eșalonat pe o perioadă de 8 ani.
De asemenea, proiectul prevede reguli privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private. Conform actului normativ, fondurile de plată a pensiilor private sunt de două tipuri:
