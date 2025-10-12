Atac armat în SUA. Opt persoane, ucise la un meci de fotbal american din statul Mississippi

Cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 12, rănite, în urma unui atac armat în masă desfășurat în statul american Mississippi, unde se celebrau o serie de serbări școlare.

Dintre răniți, patru sunt în stare critică, transmite BBC.

Focuri de armă la miezul nopții, în Leland

Împușcăturile au avut loc în jurul miezului nopții pe strada principală din Leland, un orășel situat la 190 km nord-est de capitala statului, Jackson, a declarat primarul orașului, John Lee.

Patru dintre persoanele rănite au fost transportate cu elicopterul la spital. Niciun suspect nu era în arest duminică dimineața, dar poliția urmărea mai multe piste, având o serie de suspecți.

Leland a fost mai aglomerat decât de obicei vineri, liceul local urmând să joace un meci de fotbal pentru a marca întoarcerea acasă, o tradiție anuală în SUA, de obicei în toamnă, când foștii elevi sunt primiți înapoi pentru a celebra spiritul școlar și comunitatea.

Primarul Lee a declarat că împușcăturile nu au avut loc în campusul liceului Leland.

„Acesta este un eveniment pe care îl organizăm anual de ani de zile și nu am mai avut incidente de acest fel niciodată. Și suntem un oraș cu o rată a criminalității scăzută și cu aproximativ 3.700 de locuitori. Ne înțelegem cu toții și toată lumea se cunoaște. Deci, aceasta este cu siguranță o tragedie pentru noi”, a declarat edilul micuțului orășel.

Un alt atac armat s-a produs și în Heidelberg, tot în statul Mississippi, la aproximativ 250 de km sud-est de Leland. Atacul a avut loc în weekendul în care se organiza balul de absolvire al liceului din localitate, a declarat șeful poliției din Heidelberg, Cornell White.

Nu există nicio informație că împușcăturile de la Leland și Heidelberg ar fi fost legate între ele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trei răniți în urma unui atac armat la o casă de pariuri din Germania. Atacatorul este în libertate

Atac fără precedent la un festival budhist din Myanmar. Armata a BOMBARDAT CIVILI dintr-o PARAPANTĂ