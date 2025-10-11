Trei răniți în urma unui atac armat la o casă de pariuri din Germania. Atacatorul este în libertate

Trei persoane au fost rănite în urma unui atac armat petrecut sâmbătă în centrul orașului Giessen. Atacatorul a tras trei focuri de armă într-o casă de pariuri, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției locale.

Atac armat la o casă de pariuri din orașul Giessen din Germania

Individul care a tras focurile a fugit de la locul faptei, fiind încă în libertate în urma incidentului, produs în jurul orei 15:00 (13:00 GMT) în acest oraș din centrul Germaniei.

Poliția îl caută pe cel care a deschis focul, dar un purtător de cuvânt al forțelor de ordine a declarat că nu există pentru public niciun pericol. Locul atacul a fost izolat, iar o anchetă a fost deschisă de criminaliști.

Nu există deocamdată informații cu privire la gravitatea stării persoanelor rănite şi nici nu au fost dezvăluite detalii suplimentare, asta pentru că operațiunea de căutare a făptașului este încă în curs de desfășurare.

Recomandările autorului: