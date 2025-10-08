Atac fără precedent la un festival budhist din Myanmar. Armata a BOMBARDAT CIVILI dintr-o PARAPANTĂ

Dictatura militară din Myanmar face noi victime. Armata atacat în mod deliberat civilii la un festival budhist desfășurat în localitatea Chaung-U. Cel puțin 24 de morți și 47 de răniți au fost înregistrați din rândul celor aproape 100 de persoane prezente la evenimentul considerat sărbătoare națională.

Totul s-a petrecut după ce două bombe au fost aruncate dintr-o parapantă motorizată asupra mulțimii. Autoritățile militare au vrut să transmită un mesaj clar prin această acțiune tuturor celor care se opun și protestează împotriva regimului, relatează BBC.

Localitatea în care a avut loc atacul se află sub controlul milițiilor care luptă voluntar împotriva guvernului militar.

De la preluarea puterii prin lovitură de stat în 2021, junta a pierdut controlul asupra a peste jumătate din țară, însă armata înregistrează acum noi câștiguri semnificative, printr-o campanie deosebit de sângeroasă, caracterizată de bombardamente și raiduri aeriene.

Sancțiunile internaționale din ultimii ani au îngreunat achiziționarea de echipamente militare pentru Myanmar. Cu toate acestea, dronele și tehnologia militară furnizată de China și Rusia au oferit juntei un avantaj important pe câmpul de luptă.

Myanmar urmează să organizeze alegeri generale în decembrie, primul vot de la lovitura de stat din 2021. Criticii spun însă că alegerile nu vor fi libere și corecte, permițând armatei să-și exercite în continuare puterea necontrolată în țară.

