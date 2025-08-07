Atac armat în Ucraina: Un bărbat a deschis focul într-un restaurant fast-food

Un atacator a deschis focul într-un restaurant fast-food din Cerkasî, centrul Ucrainei, au fost raportați răniți, vorbim, se pare de un bărbat neidentificat care a deschis focul în acest restaurant fast-food. La fața locului au fost trimise forte de ordine, personal medical de urgență și, conform surselor citate de presa din Ucraina, o persoană a fost scoasă din restaurant cu răni, iar starea sa nu a fost încă dezvăluită.

Potrivit informațiilor furnizate de poliția regională, atacatorul a intrat în local, a tras mai multe focuri de armă, apoi s-a rănit singur și s-a baricadat într-o toaletă.

Un martor ocular, pe nume Ievhen, a declarat pentru presă, potrivit Suspilne: „Am văzut cum angajații de la McDonald’s au ieșit în fugă. Apoi au venit două mașini de poliție și două ambulanțe. Oamenii spuneau că a fost un schimb de focuri în toaletă, dar nu știu exact ce s-a întâmplat”.

Trupele speciale KORD au intervenit însă și l-au reținut pe atacator după aproximativ o oră, iar acum se află în custodia autorităților.

Totodată, poliția din Cerkasî a deschis un dosar penal pentru huliganism agravat, conform articolului 296, alineatul 4 din Codul Penal al Ucrainei. Ancheta este în curs, iar motivele faptei sunt încă în curs de stabilire.

