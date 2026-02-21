Cei mai puternici cinci aliați NATO din Europa lansează programul LEAP prin care vor produce drone ieftine, ca răspuns la amenințările Rusiei

Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au anunțat vineri că vor colabora pentru dezvoltarea și producerea de drone autonome cu cost redus, într-un nou proiect menit să consolideze apărarea aeriană a Europei în fața Rusiei. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor crescânde privind securitatea spațiului aerian al NATO.

Miniștrii apărării din cele cinci state, cunoscute sub denumirea de grupul E5, au declarat că vor lansa programul Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms, prescurtat LEAP, cu obiectivul clar de a avea drone operaționale în decurs de un an, scrie Politico.eu.

„Împreună, dispunem de unele dintre cele mai bune echipamente de pe întreaga planetă pentru a doborî amenințările aeriene. Suntem încrezători că acesta este primul pas dintr-o serie de inițiative pe care sperăm să le întreprindem”, a declarat reporterilor ministrul adjunct al apărării din Marea Britanie, Luke Pollard, după întâlnirea desfășurată la Cracovia.

Potrivit oficialului britanic, programul de drone „reprezintă un apel la arme pentru industriile noastre de apărare din fiecare dintre cele cinci țări, pentru a răspunde provocării”, subliniind necesitatea unei reacții rapide și coordonate la noile tipuri de amenințări aeriene din partea Rusiei.

„Problema este să fim eficienți în doborârea rachetelor, dronelor și a altor amenințări relativ ieftine cu care ne confruntăm”, a spus Pollard. „Trebuie să ne asigurăm că costul amenințărilor este proporțional cu costul apărării”, a adăugat el, precizând că proiectul implică un nou angajament financiar de ordinul „milioanelor de euro” din partea celor cinci state.

Schema vizează în principal producerea de așa-numiți efectori pentru drone, un termen militar care desemnează componenta sistemului ce acționează direct asupra țintei, inclusiv încărcătura explozivă sau alte mijloace de neutralizare.

Proiectul face parte și dintr-un efort mai larg al Europei de a-și asuma o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, pe fondul presiunilor exercitate de administrația Donald Trump și al semnelor de întrebare legate de angajamentul pe termen lung al Washingtonului față de NATO.

„Europa … este motivată să avanseze în domeniul apărării”, a declarat ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

