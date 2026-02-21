Prima pagină » Știri externe » Cei mai puternici cinci aliați NATO din Europa lansează programul LEAP prin care vor produce drone ieftine, ca răspuns la amenințările Rusiei

Cei mai puternici cinci aliați NATO din Europa lansează programul LEAP prin care vor produce drone ieftine, ca răspuns la amenințările Rusiei

Mihai Tănase
21 feb. 2026, 09:48, Știri externe
Cei mai puternici cinci aliați NATO din Europa lansează programul LEAP prin care vor produce drone ieftine, ca răspuns la amenințările Rusiei

Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au anunțat vineri că vor colabora pentru dezvoltarea și producerea de drone autonome cu cost redus, într-un nou proiect menit să consolideze apărarea aeriană a Europei în fața Rusiei. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor crescânde privind securitatea spațiului aerian al NATO.

Miniștrii apărării din cele cinci state, cunoscute sub denumirea de grupul E5, au declarat că vor lansa programul Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms, prescurtat LEAP, cu obiectivul clar de a avea drone operaționale în decurs de un an, scrie Politico.eu.

„Împreună, dispunem de unele dintre cele mai bune echipamente de pe întreaga planetă pentru a doborî amenințările aeriene. Suntem încrezători că acesta este primul pas dintr-o serie de inițiative pe care sperăm să le întreprindem”, a declarat reporterilor ministrul adjunct al apărării din Marea Britanie, Luke Pollard, după întâlnirea desfășurată la Cracovia.

Potrivit oficialului britanic, programul de drone „reprezintă un apel la arme pentru industriile noastre de apărare din fiecare dintre cele cinci țări, pentru a răspunde provocării”, subliniind necesitatea unei reacții rapide și coordonate la noile tipuri de amenințări aeriene din partea Rusiei.

„Problema este să fim eficienți în doborârea rachetelor, dronelor și a altor amenințări relativ ieftine cu care ne confruntăm”, a spus Pollard.

„Trebuie să ne asigurăm că costul amenințărilor este proporțional cu costul apărării”, a adăugat el, precizând că proiectul implică un nou angajament financiar de ordinul „milioanelor de euro” din partea celor cinci state.

Schema vizează în principal producerea de așa-numiți efectori pentru drone, un termen militar care desemnează componenta sistemului ce acționează direct asupra țintei, inclusiv încărcătura explozivă sau alte mijloace de neutralizare.

Proiectul face parte și dintr-un efort mai larg al Europei de a-și asuma o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, pe fondul presiunilor exercitate de administrația Donald Trump și al semnelor de întrebare legate de angajamentul pe termen lung al Washingtonului față de NATO.

„Europa … este motivată să avanseze în domeniul apărării”, a declarat ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Recomandarea autorului:

Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
10:45
Moștenitorii averii lui Jeffrey Epstein au ajuns la un acord de 35.000.000 $ în cadrul unui proces colectiv cu victimele abuzate
DECIZIE Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie
10:16
Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie
ANALIZA de 10 Ce s-ar putea întâmpla dacă Trump atacă Iranul. 4 scenarii îngrijorătoare despre întreruperea aprovizionării regionale cu petrol
10:00
Ce s-ar putea întâmpla dacă Trump atacă Iranul. 4 scenarii îngrijorătoare despre întreruperea aprovizionării regionale cu petrol
INEDIT Scene incredibile în centrul Vienei. Momentul în care un celebru influencer a aruncat 10.000 euro de la balcon peste o mulțime de oameni
09:19
Scene incredibile în centrul Vienei. Momentul în care un celebru influencer a aruncat 10.000 euro de la balcon peste o mulțime de oameni
ALEGERI Viktor Orban, campanie electorală în stil tradițional. Premierul maghiar, filmat în timp ce tăia porcul și se delecta cu un păhărel de palincă
08:18
Viktor Orban, campanie electorală în stil tradițional. Premierul maghiar, filmat în timp ce tăia porcul și se delecta cu un păhărel de palincă
CLIMĂ România și Bulgaria, printre campioanele UE la amprentă scăzută de carbon. De ce economia rămâne totuși intens poluantă
07:40
România și Bulgaria, printre campioanele UE la amprentă scăzută de carbon. De ce economia rămâne totuși intens poluantă
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Click
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Sandman - Modelul Dacia care nu a existat niciodată, dar pe care toți îl caută în 2026
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
ADN-ul antic a rezolvat un mister vechi de 12.000 de ani al unei boli genetice rare

Cele mai noi

Trimite acest link pe