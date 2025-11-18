Cloudflare a dezvăluit cauza pentru care internetul a picat la nivel global

Un fișier de configurare creat automat pentru a gestiona traficul periculos a fost cauza unei întreruperi majore a serviciului cloud american Cloudflare, a declarat serviciul de presă.

După Pana de internet din iulie 2024 ce a dus la întreruperea serviciilor Microsoft și perturbarea zborurilor, operațiunilor bancare și a rețelelor de telecomunicații, pe 18 noiembrie 2025, o întrerupere a serviciului global de cloud a dus la întreruperea a mii de site-uri la nivel global.

Cauza ar fi fost o eroare, nu un atac cibernetic

Eroarea a apărut deoarece dimensiunea fișierului de configurare a depășit dimensiunea așteptată, ceea ce a dus la o eroare a software-ului care procesează traficul pentru mai multe servicii Cloudflare, a precizat serviciul de presă.

„Ca să fie clar, nu există dovezi că acesta a fost rezultatul unui atac sau a fost cauzat de o activitate rău intenționată”, a declarat Cloudflare. Aceștia au menționat că unele servicii vor experimenta probabil întreruperi pe termen scurt din cauza unei creșteri naturale a traficului după incident. Cu toate acestea, Cloudflare se așteaptă ca toate serviciile să revină la normal în câteva ore.

Ce site-uri au fost afectate

Astăzi, o pană de curent a Cloudflare a perturbat funcționarea mai multor site-uri web din întreaga lume, inclusiv serviciul de streaming muzical Spotify, rețeaua socială X și platformele de jocuri League of Legends, Valorant și Faceit. Au fost afectate site-urilor mai multor publicații de presă, inclusiv GÂNDUL.ro și CANCAN.ro. Unii utilizatori au raportat probleme cu modelul de rețea neuronală ChatGPT. Cloudflare a anunțat o soluție în această seară.

Pentru o perioadă, internetul a părut „încetinit”, iar multe servicii online au devenit imposibil de accesat, arătând cât de dependentă este lumea digitală de această infrastructură. Pentru mulți utilizatori, situația a fost surprinzătoare, deoarece Cloudflare este recunoscută tocmai pentru faptul că face site-urile mai rapide, mai sigure și mai stabile.

Despre Cloudflare

Cloudflare este cunoscut pentru că filtrează atacurile informatice, blochează tentativele de suprasolicitare (DDoS) și oprește roboții care încearcă să afecteze funcționarea unui site. Serviciul folosește principiile unui CDN, adică o rețea de distribuție de conținut, potrivit CANCAN.

Pe scurt, conținutul unui site – cum ar fi pozele, fișierele, scripturile – sunt copiate și stocate în mai multe locuri din lume. Pe lângă viteza crescută, CDN-urile oferă și un plus de securitate, protejând site-urile împotriva atacurilor și menținându-le funcționale chiar și în situații dificile.

