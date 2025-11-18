Prima pagină » Știri externe » Cloudflare a dezvăluit cauza pentru care internetul a picat la nivel global

Cloudflare a dezvăluit cauza pentru care internetul a picat la nivel global

18 nov. 2025, 21:13, Știri externe
Cloudflare a dezvăluit cauza pentru care internetul a picat la nivel global

Un fișier de configurare creat automat pentru a gestiona traficul periculos a fost cauza unei întreruperi majore a serviciului cloud american Cloudflare, a declarat serviciul de presă.

După Pana de internet din iulie 2024 ce a dus la întreruperea serviciilor Microsoft și perturbarea zborurilor, operațiunilor bancare și a rețelelor de telecomunicații,  pe 18 noiembrie 2025, o întrerupere a serviciului global de cloud a dus la întreruperea a mii de site-uri la nivel global.

Cauza ar fi fost o eroare, nu un atac cibernetic

Eroarea a apărut deoarece dimensiunea fișierului de configurare a depășit dimensiunea așteptată, ceea ce a dus la o eroare a software-ului care procesează traficul pentru mai multe servicii Cloudflare, a precizat serviciul de presă.

„Ca să fie clar, nu există dovezi că acesta a fost rezultatul unui atac sau a fost cauzat de o activitate rău intenționată”, a declarat Cloudflare. Aceștia au menționat că unele servicii vor experimenta probabil întreruperi pe termen scurt din cauza unei creșteri naturale a traficului după incident. Cu toate acestea, Cloudflare se așteaptă ca toate serviciile să revină la normal în câteva ore.

Ce site-uri au fost afectate

Astăzi, o pană de curent a Cloudflare a perturbat funcționarea mai multor site-uri web din întreaga lume, inclusiv serviciul de streaming muzical Spotify, rețeaua socială X și platformele de jocuri League of Legends, Valorant și Faceit. Au fost afectate site-urilor mai multor publicații de presă, inclusiv GÂNDUL.ro și CANCAN.ro. Unii utilizatori au raportat probleme cu modelul de rețea neuronală ChatGPT. Cloudflare a anunțat o soluție în această seară.

Pentru o perioadă, internetul a părut „încetinit”, iar multe servicii online au devenit imposibil de accesat, arătând cât de dependentă este lumea digitală de această infrastructură.  Pentru mulți utilizatori, situația a fost surprinzătoare, deoarece Cloudflare este recunoscută tocmai pentru faptul că face site-urile mai rapide, mai sigure și mai stabile.

Despre Cloudflare

Cloudflare este cunoscut pentru că filtrează atacurile informatice, blochează tentativele de suprasolicitare (DDoS) și oprește roboții care încearcă să afecteze funcționarea unui site.  Serviciul folosește principiile unui CDN, adică o rețea de distribuție de conținut, potrivit CANCAN.

Pe scurt, conținutul unui site – cum ar fi pozele, fișierele, scripturile – sunt copiate și stocate în mai multe locuri din lume. Pe lângă viteza crescută, CDN-urile oferă și un plus de securitate, protejând site-urile împotriva atacurilor și menținându-le funcționale chiar și în situații dificile.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:  Internetul este căzut în toată lumea. Cauza: defecțiuni majore la Cloudflare, care oferă servicii pentru 20% din internet. Mai multe publicații și platforme online nu funcționează

Citește și

EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
EXTERNE Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
12:30
Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
EXTERNE Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă
12:28
Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă
EXTERNE Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
11:44
Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
LIVE UPDATE 🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
11:39
🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
EXTERNE Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
11:06
Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor