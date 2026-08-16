Ministerul Apărării al Republicii Moldova a declarat că un obiect zburător de tip Shahed 136 (Geran 2) a fost detectat, la primele ore ale dimineții de duminică, în spațiul aerian al țării.

„Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat la 16 august, ora 04.31, un obiect zburător de tip Shahed 136 (Geran 2).“, arată instituția într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, drona venea din localitatea ucraineană Cotlovina, regiunea Reni și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, prin satul Etulia din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia.

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„La ora 04:40, patrula Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova a auzit sunetul unui aparat de zbor, fără a-l observa vizual, pe direcția localităților Cișmichioi (RM) -Dolinskoe (UA).“, mai transmit reprezențatii Ministerului din Moldova.

Obiectul ar fi părăsit spațiul aerian al Moldovei la ora 04:49 prin localitatea Slobozia Mare, r. Cahul, spre localitatea Șivita, Galați, România.

„Potrivit informațiilor inițiale, obiectul zburător a trecut neautorizat spațiul aerian al țării în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse în Ucraina. Subdiviziunile responsabile din Armata Națională mențin cooperarea permanentă cu instituțiile naționale în domeniu și partenerii internaționali, pentru siguranța cetățenilor Republicii Moldova.“, mai arată Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Apărării din România, sistemele de supraveghere au detectat drona la ora 04:44. Aeronava F-18, aflată în misiune de monitorizare, a realizat cotact radar cu drona și a primit aprobarea de angajare. Ulterior, la ora 05:01, drona a fost interceptată și doborâtă în condiții de siguranță.