Ministrul grec al Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, a vorbit, vineri, despre mult discutata cină din Atena din luna martie trecut. În cadrul acelei întâlniri, conform unui articol publicat de Wall Street Journal (WSJ), Kimberly Guilfoyle (ambasadorul SUA în Grecia) ar fi „amenințat” în timpul unei discuții cu oficialul grec că, așa cum a căzut guvernul din România, același lucru îl pot face SUA și în Grecia.

Răspunzând la o întrebare adresată, în Parlament, de deputatul partidului de opoziție „Cursul Libertății”, Alexandros Kazamias, cu privire la „articolul din Wall Street Journal“, Stavros Papastavrou a subliniat, vineri, că nu a existat niciodată vreo presiune sau amenințare la adresa Greciei din Partea Americii.

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„Relațiile dintre Grecia și SUA se află astăzi la un nivel istoric ridicat. Sunt mai strânse și mai stabile ca niciodată. Se bazează pe respect reciproc”, a precizat ministrul Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, relatează SKy.gr. „Doresc să fiu absolut precis și clar. Nu s-a formulat niciodată vreo cerere de a exercita presiuni sau amenințări asupra țării noastre pentru a o determina să întreprindă vreo acțiune, și, desigur, așa ceva nu ar putea fi tolerat. Deciziile noastre, după cum știți, sunt luate având în vedere exclusiv interesul național și binele cetățenilor greci”.

În ceea ce privește în mod special sectorul energetic al Greciei, ministrul a afirmat:

„Colaborarea noastră cu SUA se extinde continuu, în beneficiul reciproc al cetățenilor noștri”.

El a reamintit că, anul trecut, ministrul de Interne și președintele Consiliului pentru Suveranitate Energetică al SUA, domnul Doug Burgum, a vizitat țara noastră, una dintre primele țări europene pe care le-a vizitat, și a caracterizat-o drept un partener energetic strategic al SUA.

„Săptămâna trecută”, a declarat Papastavrou, „m-am întâlnit cu secretarul Energiei, domnul Chris Wright, în cadrul lucrărilor Adunării Generale a ONU și am discutat despre evoluțiile importante din țara noastră în domeniul hidrocarburilor”.

El a subliniat că cele mai mari două companii energetice din SUA, Chevron și ExxonMobil, investesc în Grecia. Mai precis, Chevron are în plan să efectueze studii seismice în cursul anului 2026 în Marea Ionică (o parte componentă a Mării Mediterane, situată între sudul peninsulei Italice și coasta vestică a Greciei), la sud de Peloponez și la sud de Creta, în timp ce ExxonMobil, în colaborare cu Energean și HELLENIQ ENERGY, va efectua prima forare de explorare după 50 de ani în Marea Ionică, la începutul anului 2027, pentru a stabili dacă există zăcăminte exploatabile din punct de vedere comercial.

În ceea ce privește informațiile apărute în presă, Papastavrou a precizat că „responsabilitatea mea în calitate de ministru nu este aceea de a comenta articolele din presă. Responsabilitatea mea – la fel ca a oricărui membru al guvernului – este să apăr interesul național. Asta am făcut, asta fac și asta voi face”. „Într-un astfel de cadru de cooperare între cele două țări, nu poate exista un astfel de conținut de amenințări ”, a conchis ministrul.

Papastavrou, referindu-se la profunzimea relațiilor cu SUA, a menționat că s-a întâlnit deja de 7 ori, în ultimele 12 luni, cu secretarul Energiei al SUA, Chris Wright, iar secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, este așteptat în curând în Grecia.

Declarația lui Alexandru Kazamia

Deputatul partidului „Cursul Libertății”, Alexandros Kazamias, a menționat, la rândul său, în discursul său de deschidere, că presupusele amenințări ale ambasadoarei SUA, relatate în presă, privind politica internă a țării, care ar putea destabiliza guvernul „pot afecta foarte grav evoluțiile din țara noastră”.

Aceste articole din Wall Street Journal, a remarcat Kazamias, sunt legate de criza politică din România, dar au stârnit reacții din partea unor membri ai Camerei Reprezentanților din SUA.

Este vorba, a spus deputatul, „de o chestiune pe care trebuie să o tratăm cu maximă seriozitate” și a respins acuzațiile aduse și mass-mediei din țară, care nu a acordat atenție acestui subiect.

Kazamias a afirmat că „potrivit articolului din Wall Street Journal, ambasadoarea americană Kimberly Gilfoyle ar fi spus, în cadrul unui prânz la care ați participat și dumneavoastră, că se va deplasa în România – lucru care s-a întâmplat efectiv la sfârșitul lunii martie – și v-a spus că SUA ar putea răsturna guvernul României, lucru pe care l-ar putea face și în țara noastră”.

Articolul din ziar, a adăugat Kazamias, „menționează că dumneavoastră i-ați răspuns că guvernul este susținut de popor. Ulterior, însă, purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, și secretarul partidului ND, domnul Kyranakis, au dezmințit aceste informații; cu toate acestea, astăzi avem și noi articole publicate în Wall Street Journal care mențin și scot în evidență noi aspecte ale subiectului. „În cele din urmă, ce s-a întâmplat la acea cină, a existat această întâlnire și ați dat voi acest răspuns?”

Deputatul din partea partidului „Cursul Libertății” i-a cerut, de asemenea, ministrului să precizeze dacă doamna Gilfoyle acordă favoruri unui lobbyist al unei companii din sectorul energetic din Grecia.

Kazamias a susținut, și în intervenția sa ulterioară, că ministrul ar trebui să răspundă „în mod clar, cu transparență și sinceritate, dacă a avut loc această discuție cu ambasadoarea americană, deoarece aceste chestiuni vizează esența suveranității naționale a țării” și nu „să existe o conspirație a tăcerii, așa cum observăm”.

Investigația The Wall Street Journal a provocat controverse în Europa și SUA după relatarea unei discuții care ar fi avut loc în martie, la o cină din Atena.

Potrivit publicației americane, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi avut un schimb tensionat de replici cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. În acel context și făcând referire la iminenta cădere a Guvernului României, ambasadoarea ar fi afirmat: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.