Siegfried Mureșan dă verdictul în cazul audierii lui Bolojan la DNA Iași: „Nu este vinovat în nicio formă”

Fostul premier desemnat, liberalul Siegfried Mureșan, sare în apărarea liderului de partid, Ilie Bolojan, în dosarul de corupție, în care acesta a fost audiat azi, mai bine de două ore, la Direcția Națională Anticorupție Iași. Fără a aduce argumente, Mureșan susține nevinovăția lui Bolojan și atacă Partidul Social Democrat.

„Sunt convins că Ilie Bolojan va spune procurorilor exact ceea ce ne-a spus nouă în spațiul public. Sunt convins că, ori de câte ori va fi întrebat, va spune același lucru, iar concluzia va fi aceeași: că, în dosarul cu pricina, este martor, nu este vinovat în nicio formă”, a transmis Siegfried Mureșan pe Facebook, la scurt timp după ce liderul de partid a părăsit sediul DNA.

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Fostul premier deviază de la subiectul dosarului de dare de mită în care e vizat Bolojan și aruncă săgeți la adresa PSD-ului, partidul care a refuzat să-i acorde votul de învestitură în Parlament.

„Aș fi mai interesat să aflu unde sunt și ce ascund cutiile de pantofi ale altor persoane care au avut responsabilitate în statul român.

Aș fi mai interesat să aflu din ce surse de venit și cu ce scop s-au plimbat cu avioane private în destinații de lux alți oameni politici”, a mai adăugat Siegfried Mureșan.

Reacția oficială a Guvernului după audierea lui Ilie Bolojan la sediul DNA Iași

Audierile lui Ilie Bolojan la Direcția Națională Anticorupție Iași s-au terminat după mai bine de două ore. Premierul demis a fost anchetat de procurori în dosarul dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la șeful Executivului. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că Bolojan a fost audiat în calitate de martor și că acesta a oferit anchetatorilor informațiile solicitate.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis reprezentanta Executivului Ioana Dogioiu.

Fănel Bogos, cercetat pentru fapte de corupție

Potrivit surselor judiciare, numele premierului demis apare în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul societății Vanbet SRL, este cercetat pentru infracțiuni de cumpărare de influență și instigare la fapte asimilate celor de corupție.