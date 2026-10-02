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Ce urmează pentru Christa Pike, după ce a supraviețuit la două injecții letale. Protocolul de execuție din SUA nu prevede astfel de cazuri

Ce urmează pentru Christa Pike, după ce a supraviețuit la două injecții letale. Protocolul de execuție din SUA nu prevede astfel de cazuri
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Christa Pike, o femeie condamnată la moarte în statul american Tennessee, se află în stare critică la spital, după ce a supraviețuit la două injecții letale administrate în cadrul execuției sale. Avocații cer comutarea pedepsei, în timp ce autoritățile au deschis o anchetă și au suspendat execuțiile pentru restul anului.

Detalii despre starea de sănătate a Christei Pike după a doua doză de pentobarbital

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, se află în stare critică și primește îngrijiri medicale pentru a-i fi salvată viața, după ce a supraviețuit celor două injecții cu pentobarbital, administrate miercuri, 30 septembrie, relatează BBC.

„Nu știm încă ce șanse de recuperare are și nu avem prea multe informații despre starea ei de sănătate în acest moment. Dar știm că este în viață”, a declarat joi avocatul său, Randy Spivey.

După administrarea celor două doze de substanță letală, femeia a continuat să respire și a fost transportată cu ambulanța la spital.

Avocații săi au cerut din nou comutarea pedepsei cu moartea și analizează alte opțiuni juridice. Aceștia vor să aștepte recuperarea femeii pentru ca ea să poată participa la deciziile privind propriul caz.

Ce prevede protocolul de execuție din Tennessee și care sunt lacunele procedurale

Protocolul de execuție din Tennessee prevede folosirea unei singure substanțe letale, pentobarbitalul, un barbituric care poate provoca moartea. Documentul stabilește administrarea unei doze de 100 de mililitri dintr-o soluție cu o concentrație de 50 de miligrame pe mililitru, adică un total de cinci grame.

Procedura prevede și pregătirea unui al doilea set de seringi, care să fie folosit în cazul în care deținutul nu a murit după prima administrare.

Documentul nu precizează însă ce trebuie să facă autoritățile dacă nici a doua doză nu reușește să provoace moartea condamnatului.

Avocații femeii solicită comutarea pedepsei, adică înlocuirea condamnării la moarte cu o altă pedeapsă. Guvernatorul îi respinsese deja cererea de clemență înainte de execuția programată, iar o eventuală schimbare a deciziei nu a fost anunțată.

În cazul în care pedeapsa cu moartea va rămâne în vigoare, autoritățile ar putea stabili o nouă dată pentru execuție, însă nu există deocamdată un calendar sau o decizie oficială în acest sens.

Crima din 1995: De ce a fost condamnată Christa Pike la moarte

Christa Pike a fost condamnată la moarte în 1996, pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. La momentul crimei, Pike avea 18 ani și a comis fapta împreună cu iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp. Cei doi au bătut-o și torturat-o pe tânără înainte de a o ucide.

Execuția de miercuri a fost precedată de o luptă juridică de ultim moment, care a ajuns până la Curtea Supremă a Statelor Unite. Instanța a permis în cele din urmă administrarea injecțiilor letale.

Mama victimei, May Martinez, care a călătorit în Tennessee pentru a asista la execuție și a susținut punerea în aplicare a pedepsei, a declarat pentru NBC News că întreaga situație a fost „un dezastru”.

Avocații descriu încercările de administrare a injecțiilor

Joi, avocații lui Pike au oferit mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat în timpul execuției. Potrivit acestora, echipa responsabilă a încercat timp de o oră să îi monteze o perfuzie pentru administrarea substanței letale.

„Am numărat cel puțin șapte ace folosite doar la brațul stâng, unul dintre ele părând îndoit atunci când a fost scos după o încercare nereușită”, a declarat Randy Spivey.

Avocatul a mai spus că persoanele care asistau la execuție au fost ținute într-o încăpere întunecată, în spatele unei perdele închise. După administrarea celei de-a doua doze, a devenit clar că Pike încă respira, chiar și după câteva minute.

„Nimeni nu știa ce se întâmplă în spatele acelei perdele. Nu aveam nicio idee dacă și când personalul medical a început să intervină”, a afirmat Spivey.

Potrivit documentelor depuse în instanță de avocații femeii, protocolul statului Tennessee prevede administrarea unei a doua doze de pentobarbital dacă prima încercare nu reușește.

Avocații susțin că procedura i-a provocat lui Pike suferințe inutile și i-a încălcat dreptul constituțional de a nu fi supusă unor pedepse crude și neobișnuite.

În schimb, Departamentul de Corecție din Tennessee a apărat modul în care a fost desfășurată execuția. Instituția a transmis că a respectat fiecare etapă a protocolului legal, aprobat de biroul procurorului general, și că substanța folosită s-a dovedit eficientă în mod constant.

Reacția guvernatorului Bill Lee și ancheta independentă ordonată în Tennessee

Bill Lee a dispus o anchetă independentă pentru a stabili ce s-a întâmplat în timpul execuției și a suspendat toate execuțiile programate pentru restul anului.

„Există multe întrebări. Oamenii din statul nostru merită să primească răspunsuri, iar acesta este scopul anchetei”, a declarat guvernatorul joi, precizând că investigația va fi amănunțită și va necesita timp.

Deocamdată, Lee nu a precizat cine va conduce ancheta privind procedurile de execuție din Tennessee.

Biroul procurorului general al statului a susținut, la rândul său, decizia de a deschide o anchetă, afirmând că autoritățile trebuie să afle ce s-a întâmplat.

Cazul a stârnit discuții contradictorii

Cazul lui Christa Pike este al doilea din 2026 în care autoritățile din Tennessee nu au reușit să ducă la capăt o execuție. În luna mai, execuția lui Tony Carruthers a fost oprită după ce personalul nu a reușit să găsească o venă prin care să îi administreze substanța letală. Bărbatul a primit atunci o amânare a execuției cu un an.

Subiectul a generat și reacții politice în Tennessee. Senatoarea republicană Marsha Blackburn, care candidează pentru funcția de guvernator, a descris situația drept „tragică” și a cerut revenirea la scaunul electric.

Adversara sa democrată, Jerri Green, a criticat propunerea și a declarat că, dacă va deveni guvernatoare, va institui un moratoriu asupra tuturor execuțiilor viitoare.

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