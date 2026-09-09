Din 2013, turiștii au confundat iazurile de pe Muntele Fuji din Japonia cu „fântâna dorințelor” și au aruncat 50.000 de monede. Ce s-a întâmplat acum, după 13 ani

Una dintre cele mai cunoscute zone cu peisaje acvatice din Japonia se află la poalele Muntelui Fuji. Oshino Hakkai, format din opt iazuri alimentate de izvoare, este renumit pentru apa sa limpede și pentru legătura cu izvoarele subterane ale muntelui. Însă, în 2013, după ce Muntele Fuji a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, autoritățile locale au început să se confrunte cu o problemă neobișnuită. Vizitatorii aruncau monede în iazuri, ca și cum acestea ar fi fost fântâni cu dorințe.

Comportamentul de a arunca monede nu a fost neapărat creat de includerea sitului pe lista Patrimoniului Mondial în 2013. În schimb, reprezentanții sitului au observat o creștere a acestui obicei odată cu numărul mai mare de vizitatori, după ce muntele a primit statutul UNESCO.

Oshino Hakkai beneficia deja de protecție națională cu zeci de ani înainte de includerea pe lista Patrimoniului Mondial, fiind desemnat monument natural național de guvernul japonez încă din 1934, scrie Times of India.

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Lista UNESCO din 2013 a inclus un peisaj cultural mult mai amplu, numit „Fujisan, loc sacru și sursă de inspirație artistică”. Format din 25 de componente, situl este asociat cu tradițiile religioase și influența culturală a Muntelui Fuji, iar izvoarele din Oshino Hakkai se numără printre acestea.

Iazurile nu au fost niciodată fântâni tradiționale cu dorințe

Cele opt iazuri din Oshino Hakkai sunt legate de apele subterane care își au originea în Muntele Fuji. Turismul oficial al Japoniei descrie situl ca pe un grup de iazuri alimentate de apă de izvor și evidențiază claritatea deosebită a iazului Wakuike. O explicație publicată în revista online a guvernului japonez sugerează că zăpada și ploaia care cad pe Muntele Fuji pot circula pe sub pământ timp de mai bine de 20 de ani înainte de a ieși la suprafață sub forma apei de izvor în zona Oshino Hakkai.

Wakuike, cel mai cunoscut dintre iazuri, este suficient de limpede pentru ca turiștii să poată vedea câțiva metri în adâncime. Organizația Națională de Turism a Japoniei precizează că apa de izvor a iazului este considerată unul dintre elementele care fac din Oshino Hakkai o destinație turistică populară în apropierea Muntelui Fuji.

În timp ce vizitatorii obișnuiți să arunce monede în fântâni sau fântâni cu dorințe ar putea considera acest gest inofensiv, la Oshino Hakkai obiectele ajung în apa naturală de izvor, ceea ce ar putea afecta în timp apa limpede. Prin urmare, satul le-a cerut în repetate rânduri oamenilor să nu arunce monede sau alte obiecte în niciunul dintre cele opt iazuri și a avertizat că recuperarea acestora este dificilă.

Mii de monede au fost scoase din iazuri

Operațiunile repetate de colectare au evidențiat amploarea problemei. În 2016, scafandri voluntari au efectuat cinci operațiuni de colectare în Wakuike și au recuperat peste 18.000 de monede, demonstrând că acestea nu erau doar câteva obiecte izolate, ci că pe fundul iazului se acumulaseră cantități semnificative.

Mai multe relatări arată că, de-a lungul anilor, aproximativ 50.000 de monede au fost recuperate din iazuri în urma mai multor operațiuni. Îngrijorarea privind mediul se concentrează asupra metalelor din monede, deoarece acestea conțin combinații diferite de metale, iar expunerea îndelungată la apă poate provoca coroziune.

Satul Oshino a introdus un proiect cu o cutie pentru contribuții destinate protejării mediului, prin care banii respectivi să fie redirecționați către întreținerea mediului din zonă. Obiectivul satului este să le ofere vizitatorilor o alternativă, protejând în același timp iazurile de noi depuneri și reducând necesitatea unor operațiuni subacvatice repetate de recuperare.