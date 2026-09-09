Război în Ucraina, ziua 1.658. Lavrov: „Negocierile de pace se pot desfășura în paralel cu luptele”

Războiul din Ucraina a intrat miercuri 9 septembrie 2026, în a 1658-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia este deschisă reluării negocierilor de pace în Ucraina, dar nu vede necesară oprirea luptelor în timpul unor asemenea discuții. Afirmația îi aparține ministrului de Externe, Serghei Lavrov.

„Lupte și diplomație”

„Lupte și diplomație. Nu văd niciun motiv să nu se poată desfășura în paralel și simultan, așa cum s-a întâmplat pe parcursul istoriei”, a spus Lavrov într-un interviu acordat televiziunii de stat de la Moscova.

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El a adăugat că această poziție este „efectul înșelăciunii” suferite de Rusia în 2022, când aceasta a acceptat, „ca un gest de bunăvoință”, să-și retragă trupele din apropierea capitalei ucrainene Kiev, care era înconjurată de tancuri, în schimbul promisiunii încheierii unui acord de pace după negocierile desfășurate în martie-aprilie 2022 la Istanbul.

Moscova reamintește că atunci fusese convenit un acord de pace, dar care în final a fost abandonat de Kiev la cererea Washingtonului și a premierului britanic Boris Johnson. Ucraina nu a mai dorit să-l semneze de îndată ce trupele ruse s-au retras din Capitală.

Acordul cerea Ucrainei să adopte un statut de neutralitate geopolitică, să nu adere la NATO, să-și limiteze capacitățile militare și să acorde un statut special provinciilor din estul țării. Între timp, Rusia a anexat patru regiuni și continuă avansul pe front. După ce Kievul a respins respectivul acord de pace în termenii negociați, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia nu va înceta să-și urmărească obiectivele militare.

Marți, când liderul Rusiei a avut o convorbire telefonică cu omologul său american Donald Trump, șeful diplomației de la Moscova a declarat că vor continua discuțiile cu SUA întrucât Washingtonul acceptă realitatea de pe teren și respinge aderarea Ucrainei la NATO.

Ce au vorbit Putin și Trump

În convorbirea lor de marți, Putin și Trump au discutat cu „toată sinceritatea” despre conflictul din Ucraina, a afirmat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

De asemenea, Trump a cerut o încetare rapidă a operațiunilor militare, a recunoscut consilierul de politică externă al lui Putin, adăugând că președintele rus i-a prezentat omologului său american o „analiză obiectivă și detaliată” a situației de pe frontul ucrainean. Vladimir Putin insistă că trupele sale înaintează pe front și că ocuparea întregii regiuni Donbas din estul Ucrainei este doar o chestiune de câteva luni.

În discuția cu Trump, Putin „a subliniat ceea ce americanii ar putea face în mod realist pentru a pune rapid capăt ostilităților” și a asigurat că „Rusia nu are niciun plan agresiv față de Europa”, a adăugat Ușakov.

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat presei că negociatorii ruși, ucraineni și americani s-ar putea întâlni chiar luna aceasta pentru a negocia pacea. Răspunsul Rusiei: „Este prea devreme” pentru a discuta în mod concret despre o astfel de întâlnire.