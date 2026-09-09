Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 9 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Silviu Lung s-a născut pe 9 septembrie 1956 în Sânmiclăuș, județul Alba, și este unul dintre cei mai cunoscuți portari din istoria fotbalului românesc. Și-a început cariera la echipa Victoria Carei, iar apoi a evoluat la Universitatea Craiova, unde a obținut cele mai importante succese ale carierei: a contribuit la câștigarea Campionatului României și a Cupei României. A fost unul dintre jucătorii importanți ai echipei care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 1982-1983, o performanță istorică pentru fotbalul românesc. A avut și o carieră importantă la echipa națională a României, pentru care a evoluat timp de mai mulți ani. A participat la Campionatul European din 1984 și la Campionatul Mondial din 1990, unde România a ajuns până în optimile de finală. A fost apreciat pentru reflexele sale, curajul și siguranța pe care o oferea în poartă. După retragerea din activitatea de jucător, a continuat să fie implicat în fotbal, lucrând ca antrenor și contribuind la formarea unor noi generații de fotbaliști.

Hugh Grant s-a născut pe 9 septembrie 1960, în Londra, Anglia, și este unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici. A devenit celebru mai ales datorită rolurilor sale din filme romantice și comedii, fiind apreciat pentru farmecul, umorul și stilul său natural de interpretare. A studiat literatura engleză la Universitatea Oxford, iar apoi și-a început cariera în cinematografie. Unul dintre primele sale succese importante a fost filmul Maurice, lansat în 1987. În anii următori, a devenit cunoscut la nivel internațional prin filme precum Four Weddings and a Funeral, Notting Hill și Bridget Jones’s Diary. A interpretat adesea personaje carismatice, romantice și ușor stângace, devenind una dintre figurile reprezentative ale comediilor romantice britanice. A jucat însă și în producții de alte genuri, demonstrând că poate aborda o varietate de roluri. De-a lungul carierei, actorul a primit numeroase premii și nominalizări, inclusiv un Glob de Aur și un Premiu BAFTA. Prin numeroasele sale roluri, Hugh Grant a reușit să cucerească publicul din întreaga lume și să rămână o prezență importantă în cinematografia internațională.

Născut pe 9 septembrie 1966, în Brooklyn, New York, Adam Sandler este un cunoscut actor, comedian, scenarist și producător american. Şi-a început cariera în lumea divertismentului ca actor de stand-up, iar în anul 1990 a devenit membru al emisiunii de televiziune Saturday Night Live. Aparițiile sale i-au adus rapid popularitate și au contribuit la lansarea carierei sale cinematografice. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără Billy Madison, Happy Gilmore, The Wedding Singer, Big Daddy, 50 First Dates și Click. A jucat, de asemenea, în filme care i-au demonstrat calitățile dramatice, precum Uncut Gems, pentru care a primit numeroase aprecieri din partea criticilor. Este și fondatorul companiei de producție Happy Madison Productions, prin intermediul căreia a produs numeroase filme și proiecte de televiziune. De-a lungul carierei, a colaborat cu mulți actori cunoscuți și a devenit una dintre cele mai populare figuri ale comediei americane. Prin umorul său și prin numeroasele personaje interpretate, Adam Sandler a reușit să își construiască o carieră de succes care se întinde pe mai multe decenii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂214: Aurelian 🇮🇹♛ împărat roman, a domnit între 270-275. A retras armata și mai apoi adminstrația imperială din Dacia

🎂1585: Cardinalul Richelieu 🇫🇷🗣️ numit „Eminența roșie”, a fost cel mai apropiat consilier al lui Ludovic al XIII-lea, țelul său fiind schimbarea structurii statului francez într-o monarhie absolută și slăbirea hegemoniei Habsburgice în Europa

🎂1737: Luigi Galvani 🇮🇹⚡️🐸 a descoperit procedeul de galvanizare, care îi poartă numele. A observat fenomenul de contracție a mușchilor scheletici de la piciorul de broască la o excitare cu electricitate statică. Prin această descoperire a pus bazele pentru cercetările ulterioare ale electrochimismului celular

🎂1828: Lev Tolstoi 🇷🇺✒️ unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fiodor Dostoievski, este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca vârsta de aur a literaturii ruse (începută în 1820 cu primele opere ale lui Pușkin și terminată în 1880 cu ultimele lucrări ale lui Dostoievski). Operele sale Război și pace și Anna Karenina au avut o influență hotărâtoare asupra dezvoltării romanului mondial

🎂1941: Dennis Ritchie 🇺🇸🖥️ unul dintre pionierii tehnologiei informației. A dezvoltat împreună cu Ken Thompson și alți programatori prima versiune a sistemului de operare UNIX la AT&T Bell Labs și a scris primul Unix Programmer’s Manual (1971). Împreună cu Thompson și Brian Kernighan a dezvoltat limbajul de programare C

🎂1952: Dave Stewart 🇬🇧🎸 devenit celebru pentru parteneriatul cu Annie Lennox, împreună cu care a format trupa Eurythmics, unul dintre cele mai celebre duo-uri muzicale ai anilor ’80

🎂1956: Silviu Lung 🇷🇴⚽️ a jucat 77 meciuri pentru Echipa Națională a României și a făcut parte din lotul României la Euro 1984, Franța, și la Campionatul Mondial din 1990, Italia

🎂1960: Hugh Grant 🇬🇧🎬 Și-a câștigat recunoașterea internațională ca star după rolul principal din Patru nunți și o înmormântare, pentru care a primit în 1995 premiul BAFTA și un Glob de Aur

🎂1963: Roberto Donadoni 🇮🇹⚽️ a jucat pe post de mijlocaș lateral sau central la Milan (12 sezoane), Atalanta și New York Red Bulls

🎂1966: Adam Sandler 🇺🇸🎬

🎂1973: Bogdan Aurescu 🇷🇴🗣️ diplomat, a reprezentat România în procesul cu Ucraina de la Curtea Internațională de Justiție privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră, finalizat la data de 3 februarie 2009 cu un câștig de 79,34% din suprafața în dispută, adică 9700 km² de platou continental și zonă economică exclusivă care au revenit României. De atunci este cunoscut în spațiul public drept „eroul de la Haga”

🎂1975: Michael Bublé 🇨🇦🎤

🎂1977: Gina Gogean 🇷🇴🤸🏻 A obținut 30 de medalii, dintre care 14 de aur, cinci medalii la Jocurile Olimpice, 15 medalii la Campionate Mondiale și 10 medalii la Campionate Europene

🎂1980: Michelle Williams 🇺🇸🎬 Pentru rolul soției lui Ennis Del Mar din Brokeback Mountain a fost nominalizată la Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar, BAFTA, Premiu SAG și Oscar. A câștigat un Glob de Aur pentru interpretarea lui Marilyn Monroe din O săptămână cu Marilyn (2011)

🎂1991: Kelsey Asbille 🇺🇸🎬 Wind River (2017), Yellowstone (2018 – 2024), Don’t Move (2024)

Decese 🕯

🕯️1896: Matei Millo 🇷🇴🎭 actor și cântăreț, autor de texte dramatice. Pe 26 decembrie 1848 la Teatrul Național din Iași a avut loc premiera primei operete românești, Baba Hârca, pe text de Matei Millo și muzică de Alexandru Flechtenmacher, cu subtitlul operată-vrăjitorie în două acte și trei tablouri. Matei Millo a interpretat rolul principal fiind și primul actor român care a jucat în travesti. Costumul este păstrat și astăzi la Muzeul Mihai Eminescu

🕯️1976: Mao Zedong 🇨🇳🗣️ conducător al R. P. Chineze între 1949 și 1976. Campaniile inițiate de el precum Marele salt înainte ca și Revoluția Culturală au avut consecințe catastrofale, estimându-se că au provocat moartea a 40-70 milioane de oameni

🕯️1991: Henri H. Stahl 🇷🇴✒️ reprezentant de frunte al Școlii monografice, autor prestigios în domeniile sociologiei rurale, antropologiei culturale, istoriei sociale, teoriei etnografice și memorialisticii

🕯️2003: Edward Teller 🇭🇺💥 originar din Ungaria, unul din oamenii importanți ai Proiectului Manhattan și supranumit „părintele bombei cu hidrogen”, deși el a respins această caracterizare „de prost gust”

🕯️2015: Florin Ganea 🇷🇴⚽️ a decedat în urma unui infarct suferit în timp ce juca o partidă de minifotbal pe un teren sintetic, avea 39 de ani

🕯️2024: James Earl Jones 🇺🇸🎬 bine cunoscut pentru vocea sa de bas. A fost unul dintre artiștii care au câștigat în carieră toate cele patru premii majore pentru interpretare: Oscar, Emmy, Grammy și Tony. Cunoscut ca vocea lui Darth Vader în franciza Războiul stelelor și vocea personajului Mufasa din Lion King. A trăit 93 de ani

Evenimente📋

📋💆🏻‍♀️ Ziua mondială a frumuseții. Are scopul de a stabili şi menţine cele mai înalte standarde de terapie pentru frumuseţe şi spa din întreaga lume

📋🧸 Ziua ursulețului de pluș Teddy (Teddy Bear Day)

📋🇰🇵 Coreea de Nord: Ziua națională – Proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene (1948)

📋🇹🇯 Tadjikistan: Ziua națională – Proclamarea independenței (1991)

Calendar 🗒️

🗒️1668: Avarul, o comedie în cinci acte de Molière, are premiera la Paris

🗒️1743: Rescriptul împărătesei Maria Terezia prin care s-a dat dreptul copiilor de iobagi români din Transilvania de a frecventa școala

🗒️1791: Washington, D.C., capitala Statelor Unite, este numită după președintele George Washington

🗒️1850: California a devenit cel de-al 31-lea stat american

🗒️1911: A fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa

🗒️1918: Constituirea, din inițiativa lui C. I. Parhon, a Societății de neurologie, psihiatrie și psihologie din Iași

🗒️1919: Linia spaniolă de pasageri Valbanera este prinsă de uraganul Florida Keys din largul Havanei și dispare fără urmă. Epava navei nu a fost găsită decât după zece zile. Nu există nici o urmă a celor 488 de pasageri și membri ai echipajului; nu sunt recuperați supraviețuitori sau cadavre

🗒️1923: Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turcia, fondează Partidul Popular Republican

🗒️1940: Asasinatele hortyste din comuna Treznea, județul Sălaj. Au fost uciși sau răniți, de către armata maghiară, împreună cu localnicii maghiari din Transilvania de Nord, 263 de români. Drama populației românești din Transilvania de Nord-Est a continuat și în celelalte zile, în perioada 1 septembrie 1940 – 1 septembrie 1942, fiind asasinați 991 de români (în comuna Ip, Sălaj au fost asasinați, în noaptea de 13-14 septembrie 157 de români)

🗒️1947: Primul caz al unui „computer bug”, o molie găsită într-un releu al unui computer Mark II de la Universitatea Harvard. Pionierul computerelor Grace Hopper a atribuit mai târziu originea termenului de eroare acestui eveniment, devenind până in prezent un termen cvasi folosit pentru a descrie erori

🗒️1948: Kim Il-sung proclamă Republica Democratică Populară Coreea

🗒️1956: Elvis Presley apare pentru prima dată în emisiunea The Ed Sullivan Show. Elvis a interpretat piesele Don’t Be Cruel, Love Me Tender, Ready Teddy și Hound Dog

🗒️1989: Între 9 septembrie și 17 noiembrie 1989, s-a desfășurat primul și cel mai rapid înconjur al lumii cu automobilul. A fost efectuat de Mohammed Salahuddin Choudhury și de soția sa Neena, din India, în 69 de zile, 19 ore și 15 minute, având ca punct de plecare și sosire orașul Delhi

🗒️1991: Tadjikistanul și-a declarat independența față de URSS

🗒️1997: Kim Jong Il, fiu și moștenitorul desemnat al fostului lider nord-coreean, Kim Ir Sen, a fost numit oficial președinte al RPD Coreene, după 3 ani de doliu păstrat în memoria tatălui său

🗒️2002: Al-Jazeera a difuzat o banda sonoră în care Osama bin Laden revendica, pentru prima dată explicit, atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA

🗒️2015: Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii (63 de ani și șapte luni), surclasând-o pe regina Victoria, stră-străbunica sa

🗒️2016: Guvernul Coreei de Nord efectuează al cincilea și probabil cel mai mare test nuclear. Liderii mondiali condamnă actul, Coreea de Sud numind-o „imprudență maniacală”