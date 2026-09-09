Cum i-a scos DIICOT din transă pe șamanii din Hunedoara. Le promiteau clienților senzații tari cu ayahuasca, dar și intervenție medicală rapidă, în caz de complicații

O ceremonie cu curanderos amazonieni și cu ceai deschizător de inimi. Așa se promovau online fără nicio reținere cei doi cetățeni străini care se dădeau drept șamani. Anchetatorii DIICOT au reținut în cursul săptămânii trecute mai mulți inculpați, o femeie, cetățean român și doi bărbați, un cetățean peruan și un cetățean danez, pe care îi cercetează pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Gândul a obținut în exclusivitate date din dosarul ajuns la instanța de judecată unde cei doi străini au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

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Cine se ocupa de Weekend-ul Amazonian din România

Astfel, se arată în dosar, din investigațiile efectuate anchetatorii DIICOT Hunedoara au luat urma ședințelor terapeutice din din mediul on-line, unde, după o riguroasă verificare a rezultat că organizatorul evenimentului ”Amazon Weekend” este organizația Tainta Inti, având site-ul https://taitainti.com/.

În prezent acest site a fost deja desființat astfel că detaliile văzute de către ancetatorii DIICOT se mai regăsesc doar în dosarul de la instanță.

Pe prima pagină a site-ului era afișat mesajul ” Ayahuasca · San Pedro · Europa și Peru – Stai lângă medicament, ținut în mână de oameni care îl cunosc…Retrageri de patru zile și diete lungi conduse de curanderos peruvieni și un maestru Shipibo. Grupuri mici, screening medical, sprijin pentru integrare înainte și după.”

La secțiunea Retreats se menționa că sunt organizate ”sesiuni” în mai multe locații din Europa, iar pentru perioada 27-30 august 2026 este prezentată sesiunea ”Amazon Weekend” din România.

Prin accesarea detaliilor despre sesiunea din România, au fost afișate următoarele informații:

„Weekendul Amazonului – Vindecare intensivă în inima Amazonului – Un weekend concentrat de patru zile, dedicat medicinei vegetale, care aduce vindecarea autentică amazoniană în locații intime din întreaga Europă-susținut de vindecători peruvieni și facilitatori internaționali, într-un grup mic, susținut cu atenție.”,

La secțiunea ”Ce este”, organizatorul explică ce presupune o sesiune ”Weekend Amazonian”, respectiv ” Un weekend de medicină amazoniană autentică – Organizat în locații intime din Stockholm, Budapesta și dincolo de oraș.

Cum arăta un weekend cu shamani, curanderos amazonieni și ceai deschizător de inimi

Pe același portal, care în prezent nu mai există, autorii săi explicau în detaliu la ce se puteau aștepta eventualii clienți.

Weekendul Amazonului condensează esențialul unei șederi mai lungi în patru zile concentrate. Ceremoniile sunt conduse de vindecători din Amazonul peruan, lucrând așa cum au fost învățați, mai degrabă decât într-o versiune adaptată, europenizată.

Grupul rămâne mic — până la paisprezece persoane — astfel încât facilitatorii pot ghida fiecare persoană în mod corespunzător pe parcursul a două ceremonii ayahuasca, o ceremonie San Pedro și odihna și integrarea dintre acestea. Ceremonia era promovată ca ,,alegere excelentă pentru persoanele care își doresc profunzime fără a călători în Peru”.

Site-ul menționează și beneficiile incluse în experiența oferită, respectiv ” Două ceremonii cu ayahuasca, O ceremonie de la San Pedro (Huachuma), Purgare de tutun și ceai bobinsana care deschide inima, Ședințe de citire energetică și vindecare, Cercuri de partajare și asistență pentru integrare, Șamani și facilitatori amazonieni din întreaga lume, Cazare comună și mese vegetariene proaspete, Apel individual de pregătire și briefing de grup”:

Cu privire la experiența oferită, organizatorul menționa: „Vindecare autentică, susținută cu sinceritate ” Șamani tradiționali- Ceremonii ținute de curanderos amazonieni experimentați, care au lucrat cu ayahuasca și vindecarea tradițională timp de decenii.

Ayahuasca autentică – Medicament preparat în stilul tradițional amazonian, cu cântecele și dieta aferente — fără amestecuri, fără înlocuiri. Linia pădurii tropicale -Plantele, cântecele și practicile Amazonului, duse în locuri europene mici și liniștite și ținute de un grup de cel mult paisprezece persoane.” De asemenea, este postat și un program al evenimentului, în care se menționează consumul zilnic de ayahuasca, iar în zilele 3-4 și de ”San Pedro” (Huachuma).

Cele 5 etape ale „șamanilor”

Pe site era prezentată și modalitatea de a lua contact cu organizatorii și de a te înscrie la activitate, proces care se derulează în 5 etape:

”1. Ne scrieți Telegram, WhatsApp sau e-mail — oricare vă este confortabil. Două minute și nu vă angajează la nimic.

2. Naysha răspunde personal. De obicei, în decurs de o zi. Nu este un asistent, nu este un șablon. Răspundem în engleză, spaniolă și rusă.

3. Un apel de screening. Treizeci până la patruzeci de minute de videoconferință. Aduceți lista cu medicamentele și nelămuririle dumneavoastră. Vă vom spune sincer dacă răspunsul este nu sau nu încă.

4. Atunci, și numai atunci, un depozit. Un loc este confirmat după apel, niciodată înainte de acesta. Dacă decidem că nu este potrivit pentru dvs., nu plătiți nimic.

5. Pregătire, două săptămâni distanță. Dieta, ce să iei cu tine, cum arată zilele și cum să ajungi acolo. Ajungi știind în ce te așteaptă.

La secțiunea ”Informații importante” este prezentat motivul pentru care participanții sunt întrebați despre ce fel de medicamente utilizează și li se pun în vedere informații cu privire la drogurile pe care urmează să le consume:

” De ce este importantă întrebarea legată de medicamente:

Organizatorul despre drogurile puse la dispoziție

„Ayahuasca este un amestec din vița de vie Banisteriopsis caapi și frunza de chacruna. Vița de vie conține inhibitori de monoaminooxidază și acesta este scopul principal – inhibarea MAO este cea care permite DMT-ului din frunză să devină activ pe cale orală. Acesta este și motivul pentru care regulile privind medicația nu sunt o formalitate. Un inhibitor MAO, plus un medicament serotoninergic, pot produce sindromul serotoninergic; plus alimentele bogate în tiramină pot produce o criză hipertensivă. Ambele sunt urgențe medicale, mai degrabă decât nopți grele. Citiți listele de mai jos înainte de a face orice plan. Nimic de aici nu înlocuiește apelul de selecție, unde lista completă este parcursă nume cu nume – dar dacă ceva din stânga vi se aplică, apelul nu va schimba răspunsul.”, se mai arătat în prezentarea evenimentului

Exista, potrivit anchetatorilor, și o secțiune cu privire la riscurile la care se supun persoanele care ajung să participe la o astfel de ceremonie, ieșind în evidență stările periculoase pe care le generează consumul de astfel de droguri.

Organizatorul menționa că ” Fiecare locație este aleasă având un traseu și un timp de călătorie cunoscute până la cea mai apropiată unitate de urgență, iar un facilitator cu pregătire în prim ajutor este prezent pe tot parcursul evenimentului. Facem o selecție precisă, astfel încât aceasta să rămână o întrebare teoretică.”, dar și faptul că ” Nu există niciun medic sau asistentă medicală în personalul nostru și nu vă vom spune altfel. Tocmai de aceea, apelul de screening nu este o formalitate și de aceea unor persoane li se spune nu”.

„Șamanul” și complicele meditează după gratii

Tribunalul Hunedoara a stabilit în weekend arestarea preventivă a peruanului Lopez Rodriguez Romel-Daniel și a danezului Christensen Torben Volquards și a stabilit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile pe numele gazdei de la pensiunea unde aveau loc ritualurile, Aurora Antoaneta Pețan.

Totodată instanța stabilit ca femeia să nu ia legătura cu niciunul dintre ceilalți inculpați sau cu martorii.

DIICOT desființează experiența „Amazon Weekend”

La ceremonia spirituală denumită ”Amazon Weekend”, își anunțaseră prezența șamani și alte persoane care, conform promovării on-line a evenimentului, doreau ”reconectarea cu sinele”.

Actele de urmărire penală au reliefat că, recrutarea participanților a avut loc prin intermediul unor interviuri organizate în vara anului 2026, participare este posibilă doar pe bază de recomandare, prețul fiind de 590 și 650 euro de persoană, sume ce includeau atât ceremoniile cât și cazarea și masa.

Investigațiile au arătat că în cursul ”ritualurilor” urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc, puse la dispoziție de ”șamani”, sub formă de Ayahuasca, care conține DMT – drog de mare risc și ”San Pedro” – denumirea populară pentru un cactus din specia Echinopsis pachanoi, care conține mescalina – substanță psihedelică, care reprezintă drog de mare risc.

Astfel, în după amiaza de 28.08.2026, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Hunedoara, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au pus în aplicare un mandat de percheziție la pensiunea ce găzduia evenimentul, fiind găsite și ridicate cantitatea de peste 6,6 litri substanță lichidă conținând mescalina, mai multe recipiente conținând ciuperci halucinogene (PSILOCINĂ și PSILOCIBINĂ), diverse vase și plicuri conținând substanțe lichide și vegetale, aflate în curs de expertizare, cântare de precizie, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, precum și alte mijloace de probă.

Ceaiuri cu ayahuasca deja preparate găsite de DIICOT

La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul pensiunii, în bucătăria acesteia erau deja preparate pentru consum ”ceaiurile” conținând droguri de mare risc.

De asemenea, în sala destinată ritualurilor ce presupuneau consumul de substanțe (fiind dotată în acest scop) au fost găsite amplasate 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul de ceaiuri conținând droguri de mare risc, lumânări și diverse obiecte decorative.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați și măsura controlului judiciar față de inculpată.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate Alba Iulia.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din Inspectoratul Județean de Jandarmi Hunedoara.