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După 40 de ani de muncă, un român a depus dosarul de pensionare. Când a văzut ce pensie primește, a crezut că este o eroare

După 40 de ani de muncă, un român a depus dosarul de pensionare. Când a văzut ce pensie primește, a crezut că este o eroare
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După 40 de ani de muncă, un român a depus dosarul de pensionare. Când a văzut ce pensie primește, a crezut că este o eroare.

Pensiile se calculează pe baza unei formule clare, însă pentru mulți români poate fi surprinzător atunci când află ce venit vor avea după ieșirea la pensie. Este și cazul unui bărbat care a aflat că după 40 de ani de muncă va primi o pensie de 3.000 de lei, relatează Newsweek.

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Noua lege a pensiilor a introdus o nouă formulă de calcul. Aceasta se bazează pe trei factori principali:

  • Numărul anilor în care persoana a cotizat la sistemul public de pensii;
  • Nivelul salariului obținut în fiecare an, care influențează numărul de puncte acumulate;
  • Perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale, cunoscute drept „grupe de muncă”, pentru care se acordă puncte suplimentare.

Pensie de 3.000 de lei după 40 de ani de muncă

După 40 de ani de activitate, un pensionar a ajuns să primească o sumă de bani care l-a lăsat cu totul surprins. Mai mult decât atât, bărbatul a crezut că este o eroare. După ce a muncit 40 de ani, pensia pe care acesta o primește este de 3.000 de lei. Deși pare greu de crezut, nu este vorba despre o eroare.

Mai exact, pensionarul a obținut 37 de puncte, dar nu a muncit niciun an în grupa I sau în grupa a II-a. Astfel, el nu a beneficiat de niciun spor. În plus, acesta primit doar salariul minim pe tot parcursul activității sale.

Salariul minim de 4.235 de lei raportat la salariul mediu brut de 9.192 de lei înseamnă aproximativ 0,46 puncte pentru un an de muncă. În 40 de ani, rezultă aproximativ 18,4 puncte.

Cu punctele suplimentare acumulate, pensionarul ajunge la aproximativ 37 de puncte. Astfel, la valoarea de 81 de lei pentru un punct, pensia ajunge la circa 3.000 de lei.

Cum se face calculul

Pentru pensionarii care au peste 25 de ani de muncă, noua lege a pensiilor oferă puncte de stabilitate / bonus.

Pentru perioada care depășește 25 de ani de contribuție se acordă următoarele puncte suplimentare:

  • 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv;
  • 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani și până la 35 de ani inclusiv;
  • 1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

În prezent, un punct de referință valorează 81 de lei.

Și pensionarii care au lucrat în condiții deosebite sau speciale pot beneficia de puncte suplimentare.

Pentru perioadele lucrate în:

  • Grupa I de muncă: 0,50 puncte pentru fiecare an;
  • Grupa a II-a de muncă: 0,25 puncte pentru fiecare an.
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