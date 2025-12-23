Atac cu drone rusești la granița cu România. Autoritățile au avertizat populația prin mesaj RO-Alert. Anunțul MApN

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că un nou atac al forțelor ruse asupra Ucrainei a avut loc lângă granița României, în zona Chilia. Autoritățile au emis o alarmă de tip RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea și zona de Sud-Est a județului Galați.

„În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România”, anunțat MApN.

„La ora 01.10, sistemele radar ale MApN au detectat două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni si Chilia.

La ora 01.26, populația din Nordul județului Tulcea și Sud-Estul județului Galați a fost avertizată prin RO-Alert.

Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei.

Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02.15”, mai precizează sursa citată.