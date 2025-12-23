Prima pagină » Știri politice » Atac cu drone rusești la granița cu România. Autoritățile au avertizat populația prin mesaj RO-Alert. Anunțul MApN

Atac cu drone rusești la granița cu România. Autoritățile au avertizat populația prin mesaj RO-Alert. Anunțul MApN

Ruxandra Radulescu
23 dec. 2025, 08:35, Știri politice
Atac cu drone rusești la granița cu România. Autoritățile au avertizat populația prin mesaj RO-Alert. Anunțul MApN
Forțele Aeriene Române drona

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că un nou atac al forțelor ruse asupra Ucrainei a avut loc lângă granița României, în zona Chilia. Autoritățile au emis o alarmă de tip RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea și zona de Sud-Est a județului Galați. 

„În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România”,  anunțat MApN.

„La ora 01.10, sistemele radar ale MApN au detectat două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni si Chilia.

La ora 01.26, populația din Nordul județului Tulcea și Sud-Estul județului Galați a fost avertizată prin RO-Alert.

Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei.

Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02.15”, mai precizează sursa citată.

ANALIZA de 10 „Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”
10:00
„Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”
ACTUALITATE Valentin Stan: America nu se va angaja într-un război cu Rusia dacă vreun stat european decide să intre în război cu Rusia
09:32
Valentin Stan: America nu se va angaja într-un război cu Rusia dacă vreun stat european decide să intre în război cu Rusia
SPORT FCSB face „transferul” iernii. „Bate toate tratatele de medicină!”
09:29
FCSB face „transferul” iernii. „Bate toate tratatele de medicină!”
CONTROVERSĂ Record sumbru în 2025. 468 de persoane au fost condamnate în Rusia pentru trădare și spionaj. Cel mai tânăr „trădător” are 17 ani, cel mai bătrân este un om de știință în vârstă de 80 de ani
09:21
Record sumbru în 2025. 468 de persoane au fost condamnate în Rusia pentru trădare și spionaj. Cel mai tânăr „trădător” are 17 ani, cel mai bătrân este un om de știință în vârstă de 80 de ani

