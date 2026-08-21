Cei șapte suspecți acuzați că au atacat cu bâte, topoare și pietre un echipaj al Ambulanței Cluj rămân după gratii. Tribunalul Cluj a menținut arestul preventiv pentru încă 30 de zile, iar decizia este definitivă.

Tribunalul Cluj a decis menținerea măsurii de arestare preventivă pentru 30 de zile, astfel că cele șapte persoane rămân în arest. Hotărârea instanței este definitivă, scrie monitorulcj.ro.

Tinerii sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de distrugere, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice

Atacul asupra ambulanţei a avut loc după finalizarea unei intervenţii a echipajului medical în comună. Autosanitara se deplasa prin localitatea Căprioara către municipiul Dej, când a fost atacată de mai multe persoane care au aruncat cu pietre şi alte obiecte contondente asupra acesteia.

Cercetările în acest dosar continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi identificării tuturor persoanelor implicate pentru dispunerea măsurilor legale.

Reacția Ministerului Afacerilor Interne

Într-o postare pe pagina de Facebook, Ministerul Afacerilor Interne a explicat că nu există nicio ”ambulanță neagră” care ar putea să răpească copii.

”Ambulanța nu răpește! Ambulanța salvează! În ultimele zile circulă din nou pe rețelele de socializare informații false despre așa-numitele ”ambulanțe negre” care ar răpi copii. Aceste informații false sunt ”susținute” de fotografii sau clipuri realizate în totalitate, sau modificate, cu aplicații de inteligență artificială. În realitate, în România, NU a fost înregistrat niciun caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane. În schimb, există oameni care urcă în ambulanță pentru a salva vieți. O informație falsă poate speria. Dar, mai grav, poate pune în pericol chiar oamenii care vin să ajute. Nu distribui un zvon! Verifică înainte să crezi!”, spune MAI.