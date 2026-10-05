PNL va lua o decizie privind susținerea premierului desemnat, Luca Niculescu, doar dacă va fi de acord cu programul de guvernare

Partidul Național Liberal a transmis că urmează să discute cu noul premier desemnat, Luca Niculescu, despre prioritățile sale în gestionarea problemelor actuale. Conducerea formațiunii va lua o decizie, doar dacă va agrea programul de guvernare, propus de Niculescu.

„Partidul Naţional Liberal ia act de decizia Președintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru.

În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune.

Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură.”, a transmis purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.

Bolojan, liderul PNL, după consultările de la Cotroceni: „Nu vom fi într-o guvernare cu PSD”

Ilie Bolojan a anunțat, după consultările de luni, cu președintele Nicușor Dan, că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD. Potrivit liderului liberal, formațiunea va trece în opoziție, în cazul în care partidul condus de Sorin Grindeanu, fostul său partener de Coaliție, va face parte din următorul Guvern.

„Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni. Nu vom fi într-o guvernare cu PSD, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situația în care, dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție”, a transmis PNL.

Luca Niculescu, a patra desemnare a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.