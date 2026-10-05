Prima pagină » Știri politice » PNL va lua o decizie privind susținerea premierului desemnat, Luca Niculescu, doar dacă va fi de acord cu programul de guvernare

PNL va lua o decizie privind susținerea premierului desemnat, Luca Niculescu, doar dacă va fi de acord cu programul de guvernare

Ruxandra Radulescu
PNL va lua o decizie privind susținerea premierului desemnat, Luca Niculescu, doar dacă va fi de acord cu programul de guvernare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partidul Național Liberal a transmis că urmează să discute cu noul premier desemnat, Luca Niculescu, despre prioritățile sale în gestionarea problemelor actuale. Conducerea formațiunii va lua o decizie, doar dacă va agrea programul de guvernare, propus de Niculescu.

„Partidul Naţional Liberal ia act de decizia Președintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru.
În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune.
Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură.”, a transmis purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan.

Bolojan, liderul PNL, după consultările de la Cotroceni: „Nu vom fi într-o guvernare cu PSD”

Ilie Bolojan a anunțat, după consultările de luni, cu președintele Nicușor Dan, că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD. Potrivit liderului liberal, formațiunea va trece în opoziție, în cazul în care partidul condus de Sorin Grindeanu, fostul său partener de Coaliție, va face parte din următorul Guvern.

„Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni. Nu vom fi într-o guvernare cu PSD, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situația în care, dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție”, a transmis PNL.

Luca Niculescu, a patra desemnare a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
AVEREA premierului desemnat: 3 locuințe și ZECI DE MII de euro în conturi
Click
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”
Cancan.ro
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
EXCLUSIV Eugen Teodorovici, reacție după desemnarea lui Luca Niculescu ca premier: „Am impresia că cineva se joacă cu noi”. Pe cine ar fi desemnat fostul ministru
22:08
Eugen Teodorovici, reacție după desemnarea lui Luca Niculescu ca premier: „Am impresia că cineva se joacă cu noi”. Pe cine ar fi desemnat fostul ministru
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta compară datele economice ale României: „În 2015 plăteam aproape 2 miliarde de euro pe dobânzi, în 2026 plătim 12 miliarde de euro”
21:46
Victor Ponta compară datele economice ale României: „În 2015 plăteam aproape 2 miliarde de euro pe dobânzi, în 2026 plătim 12 miliarde de euro”
EXCLUSIV Crizele din țară, motiv de scandal în platoul Gândul. PSD și USR își pasează vina pentru situația actuală a economiei
21:43
Crizele din țară, motiv de scandal în platoul Gândul. PSD și USR își pasează vina pentru situația actuală a economiei
FLASH NEWS Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, se alătură oficial postului Fox News. Ce presupune noul job în televiziune
21:29
Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, se alătură oficial postului Fox News. Ce presupune noul job în televiziune
BREAKING NEWS Luca Niculescu este premierul desemnat de Nicușor Dan. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui. Ce urmează
21:01
Luca Niculescu este premierul desemnat de Nicușor Dan. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui. Ce urmează
ULTIMA ORĂ A șaptea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. 200 de persoane cer eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale
20:44
A șaptea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. 200 de persoane cer eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale

Cele mai noi

Trimite acest link pe