Prima pagină » Știri externe » Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, se alătură oficial postului Fox News. Ce presupune noul job în televiziune

Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, se alătură oficial postului Fox News. Ce presupune noul job în televiziune

Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, se alătură oficial postului Fox News. Ce presupune noul job în televiziune
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Karoline Leavitt, fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, s-a alăturat oficial postului de televiziune Fox News în calitate de colaborator pentru comentarii și analize politice. Într-un comunicat emis de postul de televiziune, Leavitt s-a declarat bucuroasă să aducă în fața telespectatorilor o „perspectivă unică” dobândită în perioada în care a lucrat la Casa Albă.

Recunoscută ca o aliată extrem de loială a președintelui Donald Trump, Leavitt a fost numită purtătoare la vârsta de 27 de ani, devenind astfel cea mai tânără persoană din istoria Statelor Unite care a ocupat această poziție la Casa Albă. Leavitt s-a retras temporar din activitatea sa de la Casa Albă în primăvara acestui an, când a intrat în concediu de maternitate pentru al doilea său copil. Ulterior, aceasta a confirmat plecarea definitivă pentru a petrece mai mult timp cu familia. La acea vreme, Leavitt a promis că „va rămâne o susținătoare vocală a MAGA și a Partidului Republican”.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Leavitt a fost cunoscută în perioada petrecută în funcția de purtător de cuvânt pentru apărarea sa vehementă a politicilor lui Trump și pentru frecventele dispute cu reporterii în sala de ședințe a Casei Albe.

În timp ce își construia echipa pentru al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump a apelat la o lungă listă de personalități și prezentatori de la Fox News pentru a ocupa funcții cheie în administrația sa. Printre aceștia se numără secretarul Apărării, Pete Hegseth, și secretarul Transporturilor, Sean Duffy.

Fox News are legături strânse cu Trump, care este apărat în fiecare seară în cadrul emisiunilor de vedete prime-time precum Sean Hannity și Jesse Watters. Lara Trump, nora președintelui, găzduiește o emisiune săptămânală, iar secretarii de cabinet apar în mod regulat în programele Fox.

Leavitt este a treia dintre foștii secretari de presă ai domnului Trump care a obținut un job la Fox News după ce a plecat de la Casa Albă. Kayleigh McEnany, care a ocupat acest rol în ultima parte a primului mandat de președinte al lui Trump, este acum co-gazdă a emisiunii „Outnumbered” și își prezintă propriul program de sâmbătă. Sarah Huckabee Sanders, o altă secretară de presă în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă, a fost colaboratoare plătită la Fox din 2019 până în 2021.

Drumul de la pupitrul Casei Albe la un studio TV este unul familiar. Dana Perino, secretar de presă al fostului președinte George W. Bush, lucrează pentru Fox News din 2009. Jen Psaki, secretar de presă al președintelui Joseph R. Biden Jr.s-a alăturat MSNBC în 2022 și acum găzduiește una dintre emisiunile de maximă audiență ale postului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Ministrul grec al Finanțelor a prezentat bugetul pentru 2027. Pierrakakis se laudă cu stabilitatea economică a Greciei și creșteri peste media Europei
19:44
Ministrul grec al Finanțelor a prezentat bugetul pentru 2027. Pierrakakis se laudă cu stabilitatea economică a Greciei și creșteri peste media Europei
ALEGERI Ce șanse are „extrema dreaptă“ să obțină o majoritate la alegerile din Spania. Pedro Sánchez și-ar putea pierde puterea după mai bine de 8 ani în fruntea Guvernului de la Madrid
19:34
Ce șanse are „extrema dreaptă“ să obțină o majoritate la alegerile din Spania. Pedro Sánchez și-ar putea pierde puterea după mai bine de 8 ani în fruntea Guvernului de la Madrid
MILITAR Șefii serviciilor secrete din Germania avertizează asupra unui conflict violent cu Rusia. Semnalul de alarmă tras la audierile din Parlament
18:33
Șefii serviciilor secrete din Germania avertizează asupra unui conflict violent cu Rusia. Semnalul de alarmă tras la audierile din Parlament
FLASH NEWS Zelenski anunță că nava turcească care transporta cereale din Ucraina în Italia a fost lovită de două drone rusești. Câte victime confirmă liderul de la Kiev
17:36
Zelenski anunță că nava turcească care transporta cereale din Ucraina în Italia a fost lovită de două drone rusești. Câte victime confirmă liderul de la Kiev
INCIDENT Scene dramatice la protestele elevilor din Franța. Un adolescent de 15 ani a rămas fără o mână în timp ce ridica o grenadă în fața unui liceu din Lens
16:55
Scene dramatice la protestele elevilor din Franța. Un adolescent de 15 ani a rămas fără o mână în timp ce ridica o grenadă în fața unui liceu din Lens
CONTROVERSĂ Fostul ministru de Externe al Ungariei, chemat în parlament pentru audieri. Este anchetată legătura lui Péter Szijjártó cu gigantul chinez BYD
16:42
Fostul ministru de Externe al Ungariei, chemat în parlament pentru audieri. Este anchetată legătura lui Péter Szijjártó cu gigantul chinez BYD
Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
AVEREA premierului desemnat: 3 locuințe și ZECI DE MII de euro în conturi
Click
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”
Cancan.ro
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!
EXCLUSIV Eugen Teodorovici, reacție după desemnarea lui Luca Niculescu ca premier: „Am impresia că cineva se joacă cu noi”. Pe cine ar fi desemnat fostul ministru
22:08
Eugen Teodorovici, reacție după desemnarea lui Luca Niculescu ca premier: „Am impresia că cineva se joacă cu noi”. Pe cine ar fi desemnat fostul ministru
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta compară datele economice ale României: „În 2015 plăteam aproape 2 miliarde de euro pe dobânzi, în 2026 plătim 12 miliarde de euro”
21:46
Victor Ponta compară datele economice ale României: „În 2015 plăteam aproape 2 miliarde de euro pe dobânzi, în 2026 plătim 12 miliarde de euro”
EXCLUSIV Crizele din țară, motiv de scandal în platoul Gândul. PSD și USR își pasează vina pentru situația actuală a economiei
21:43
Crizele din țară, motiv de scandal în platoul Gândul. PSD și USR își pasează vina pentru situația actuală a economiei
FLASH NEWS USR anunță că nu va vota Guvernul Niculescu dacă acesta va avea miniștri PSD
21:41
USR anunță că nu va vota Guvernul Niculescu dacă acesta va avea miniștri PSD
REACȚIE PNL va lua o decizie privind susținerea premierului desemnat, Luca Niculescu, doar dacă va fi de acord cu programul de guvernare
21:40
PNL va lua o decizie privind susținerea premierului desemnat, Luca Niculescu, doar dacă va fi de acord cu programul de guvernare
REACȚIE Ședință de urgență la PSD după desemnarea lui Luca Niculescu. Grindeanu: Sfidează matematica / o nouă aventură politică
21:24
Ședință de urgență la PSD după desemnarea lui Luca Niculescu. Grindeanu: Sfidează matematica / o nouă aventură politică

Cele mai noi

Trimite acest link pe