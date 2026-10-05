Karoline Leavitt, fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, s-a alăturat oficial postului de televiziune Fox News în calitate de colaborator pentru comentarii și analize politice. Într-un comunicat emis de postul de televiziune, Leavitt s-a declarat bucuroasă să aducă în fața telespectatorilor o „perspectivă unică” dobândită în perioada în care a lucrat la Casa Albă.

Recunoscută ca o aliată extrem de loială a președintelui Donald Trump, Leavitt a fost numită purtătoare la vârsta de 27 de ani, devenind astfel cea mai tânără persoană din istoria Statelor Unite care a ocupat această poziție la Casa Albă. Leavitt s-a retras temporar din activitatea sa de la Casa Albă în primăvara acestui an, când a intrat în concediu de maternitate pentru al doilea său copil. Ulterior, aceasta a confirmat plecarea definitivă pentru a petrece mai mult timp cu familia. La acea vreme, Leavitt a promis că „va rămâne o susținătoare vocală a MAGA și a Partidului Republican”.

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Leavitt a fost cunoscută în perioada petrecută în funcția de purtător de cuvânt pentru apărarea sa vehementă a politicilor lui Trump și pentru frecventele dispute cu reporterii în sala de ședințe a Casei Albe.

În timp ce își construia echipa pentru al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump a apelat la o lungă listă de personalități și prezentatori de la Fox News pentru a ocupa funcții cheie în administrația sa. Printre aceștia se numără secretarul Apărării, Pete Hegseth, și secretarul Transporturilor, Sean Duffy.

Fox News are legături strânse cu Trump, care este apărat în fiecare seară în cadrul emisiunilor de vedete prime-time precum Sean Hannity și Jesse Watters. Lara Trump, nora președintelui, găzduiește o emisiune săptămânală, iar secretarii de cabinet apar în mod regulat în programele Fox.

Leavitt este a treia dintre foștii secretari de presă ai domnului Trump care a obținut un job la Fox News după ce a plecat de la Casa Albă. Kayleigh McEnany, care a ocupat acest rol în ultima parte a primului mandat de președinte al lui Trump, este acum co-gazdă a emisiunii „Outnumbered” și își prezintă propriul program de sâmbătă. Sarah Huckabee Sanders, o altă secretară de presă în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă, a fost colaboratoare plătită la Fox din 2019 până în 2021.

Drumul de la pupitrul Casei Albe la un studio TV este unul familiar. Dana Perino, secretar de presă al fostului președinte George W. Bush, lucrează pentru Fox News din 2009. Jen Psaki, secretar de presă al președintelui Joseph R. Biden Jr.s-a alăturat MSNBC în 2022 și acum găzduiește una dintre emisiunile de maximă audiență ale postului.