USR anunță că nu va vota Guvernul Niculescu dacă acesta va avea miniștri PSD

USR a reacționat după desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de premier. Dominic Fritz a anunțat că formațiunea nu va vota guvernul Niculescu dacă acesta va fi format din miniștri PSD.

Fritz: ”USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD”

Liderul USR subliniază că partidul va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea ccare îl susține pe Niculescu, însă nu va susține un Executiv din care vor face parte miniștri PSD.

”USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este un diplomat de carieră respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE.

USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR. Decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului.

Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi “independent.”