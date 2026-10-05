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USR anunță că nu va vota Guvernul Niculescu dacă acesta va avea miniștri PSD

USR anunță că nu va vota Guvernul Niculescu dacă acesta va avea miniștri PSD
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USR a reacționat după desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de premier. Dominic Fritz a anunțat că formațiunea nu va vota guvernul Niculescu dacă acesta va fi format din miniștri PSD.

Fritz: ”USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD”

Liderul USR subliniază că partidul va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea ccare îl susține pe Niculescu, însă nu va susține un Executiv din care vor face parte miniștri PSD.

”USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este un diplomat de carieră respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE.
USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR. Decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului.
Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi “independent.”
România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată țara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o”, a scris Fritz.
Luca Niculescu, fost jurnalist devenit ambasador și apoi secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.
Profilul său este diferit de cel al unui politician de carieră: nu are în spate un partid și nici experiență în politica internă, dar are 24 de ani de presă, șase ani la conducerea Ambasadei României la Paris și, din 2022, coordonează procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Vezi AICI portretul lui Niculescu.
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