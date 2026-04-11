Chiar înainte de Paște, rușii au lansat atacuri în valuri, soldate cu zeci de victime și imobile civile distruse. Ucraina s-a confruntat cu numeroase atacuri rusești, chiar în noaptea de vineri spre sâmbătă. În replică, dronele ucrainene au lansat un atac concertat asupra hubului strategic de petrol din Krasnodar.

Chiar înainte de Paște, atacurile aeriene au făcut zeci de victime și au distrus numeroase clădiri civile, anunță autoritățile ucrainene. Cele două părți beligerante au căzut de acord asupra unui armistițiu de Paște (detalii AICI.).

Rusia a lansat 160 de drone peste noapte. Zeci de victime, inclusiv un copil de 14 ani

Rusia a lansat 160 de drone asupra Ucrainei peste noapte, iar apărarea aeriană a doborât 133 dintre acestea, a anunțat Live Ukraine. De notat că cel puțin 20 de drone au lovit ținte provocând victime și pagube însemnate.

La Sumî, rușii au lovit în două rânduri clădiri rezidențiale din oraș. Cel puțin 17 persoane au fost rănite, inclusiv un băiat de 14 ani. Cele mai multe victime sunt persoane în vârstă, transmit ucrainenii. În regiunea Poltava o persoană a fost ucisă și o alta rănită, în urma prăbușirii unor resturi de dronă.

În regiunea Dnipropetrovsk au fost lansate mai multe atacuri care au avariat case și vehicule. La Harkov a fost lovită o clădire administrativă, mai precizează ucrainenii.

Dronele ucrainene au țintit infrastructura energetică din Krasnodar în zorii zilei

Mai mult, informează KyivPost, dronele ucrainene au lovit hubul strategic de petrol din regiunea Krasnodar. Mai exact, arsenalul ucrainen au țintit infrastructura energetică strategică din regiunea rusească la primele ore ale dimineții de sâmbătă.

A fost ultima acțiune dintr-o succesiune de atacuri asupra activelor petroliere ale Moscovei, cu doar câteva ore înaintea armistițiului de Paște.

cu doar câteva ore înaintea armistițiului de Paște. Exploziile au fost raportate în districtele Gelendzhik și Krymsk, dronele lovind linia de producție și stația de livrare Krymsk. Potrivit According canalului ucrainean de Telegram Exilenova+, facilitatea servește ca un hub critic, pompând petrol și produse petroliere prin mai multe conducte către portul Novorossiysk, precum și către rafinăriile Ilsky și Afipsky.

Lecția celor 4 ani de război în Ucraina. Ce urmează

Rinat Ahmetov, AMINTIRE senzațională cu Mircea Lucescu: „El m-a învățat să beau vin și eu l-am învățat să cânte karaoke”