Rinat Ahmetov a venit să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, cei doi fiind colaboratori 12 ani la Şahtior Doneţk. Miliardarul a fost la București alături de directorul general al clubului Şahtior, de fostul fotbalist Darijo Srna şi antrenorul secund Carlo Nicolini.

După ce a apărut la Arena Naţională, unde era depus sicriul lui Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov s-a deplasat la Cracovia pentru a vedea meciul lui Șahtior, fiind pentru prima dată în aproape 12 ani la o partidă a echipei sale. Trupa din Ucraina a jucat cu AZ Alkmaar în prima manşă a sferturilor de finală ale Conference League.

Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri la cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Rinat Ahmetov, amintire senzațională cu Mircea Lucescu

„Sunt aici pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. S-a întâmplat pe neașteptate, este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior, dar și pentru fanii fotbalului din România, Ucraina și din toată lumea. Mircea Lucescu a fost prietenul meu. Am colaborat 12 ani, am lucrat împreună și am cucerit 22 de trofee: 8 titluri, 6 cupe, 7 supercupe și în final și Cupa UEFA (n.r. – actuala Europa League).

Îmi amintesc că după ce am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Vă amintiți că s-a pozat și a fluturat drapelul României. De asta cred că trebuie să fiți mândri că e român și că a reprezentat fotbalul din țara sa peste hotare, în alte campionate. Noi am lucrat împreună și am împărțit atât bucurie, cât și durere, iar asta ne-a făcut să devenim prieteni. Consider că este un om foarte important în viața mea. Cred că Mircea a avut o viață fericită, el nu putea trăi fără muncă și, în principiu, el a plecat de lângă noi, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”, a spus Rinat Ahmetov, care a vorbit și despre una dintre amintirile legate de Mircea Lucescu: „Nu pot să povestesc asta nici într-o oră. Noi am trăit foarte multe momente fericite. El m-a învățat să beau vin, până să-l cunosc nici nu mă atingeam de vin. După meciuri beam vin alb și discutam. Mi-a zis atunci: «Dacă ai emoții în timpul meciului și nu bei vin, o sa mori în timpul meciului». Eu l-am învățat pe el să cânte karaoke. Nu prea ne reușea nici mie, nici lui, dar noi oricum încercam. Acum, când m-am întâlnit cu doamna Neli, ne-am amintit de acele momente”.