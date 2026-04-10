Rinat Ahmetov, AMINTIRE senzațională cu Mircea Lucescu: „El m-a învățat să beau vin și eu l-am învățat să cânte karaoke"
Rinat Ahmetov a venit să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, cei doi fiind colaboratori 12 ani la Şahtior Doneţk. Miliardarul a fost la București alături de directorul general al clubului Şahtior, de fostul fotbalist Darijo Srna şi antrenorul secund Carlo Nicolini.

După ce a apărut la Arena Naţională, unde era depus sicriul lui Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov s-a deplasat la Cracovia pentru a vedea meciul lui Șahtior, fiind pentru prima dată în aproape 12 ani la o partidă a echipei sale. Trupa din Ucraina a jucat cu AZ Alkmaar în prima manşă a sferturilor de finală ale Conference League.

Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri la cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

„Sunt aici pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. S-a întâmplat pe neașteptate, este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior, dar și pentru fanii fotbalului din România, Ucraina și din toată lumea. Mircea Lucescu a fost prietenul meu. Am colaborat 12 ani, am lucrat împreună și am cucerit 22 de trofee: 8 titluri, 6 cupe, 7 supercupe și în final și Cupa UEFA (n.r. – actuala Europa League).

Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”

Îmi amintesc că după ce am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Vă amintiți că s-a pozat și a fluturat drapelul României. De asta cred că trebuie să fiți mândri că e român și că a reprezentat fotbalul din țara sa peste hotare, în alte campionate. Noi am lucrat împreună și am împărțit atât bucurie, cât și durere, iar asta ne-a făcut să devenim prieteni. Consider că este un om foarte important în viața mea. Cred că Mircea a avut o viață fericită, el nu putea trăi fără muncă și, în principiu, el a plecat de lângă noi, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”, a spus Rinat Ahmetov, care a vorbit și despre una dintre amintirile legate de Mircea Lucescu: „Nu pot să povestesc asta nici într-o oră. Noi am trăit foarte multe momente fericite. El m-a învățat să beau vin, până să-l cunosc nici nu mă atingeam de vin. După meciuri beam vin alb și discutam. Mi-a zis atunci: «Dacă ai emoții în timpul meciului și nu bei vin, o sa mori în timpul meciului». Eu l-am învățat pe el să cânte karaoke. Nu prea ne reușea nici mie, nici lui, dar noi oricum încercam. Acum, când m-am întâlnit cu doamna Neli, ne-am amintit de acele momente”.

ACTUALITATE Mircea Lucescu, omagiat de FRF în centrul Capitalei. Imagini proiectate pe ecranele magazinului Cocor
13:45
Mircea Lucescu, omagiat de FRF în centrul Capitalei. Imagini proiectate pe ecranele magazinului Cocor
SPORT Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!”
13:09
Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!”
SPORT Gigi Becali a dezvăluit cea mai frumoasă AMINTIRE pe care o are cu Mircea Lucescu. „M-a uimit. E talent şi geniu”
12:41
Gigi Becali a dezvăluit cea mai frumoasă AMINTIRE pe care o are cu Mircea Lucescu. „M-a uimit. E talent şi geniu”
SPORT Corina Ungureanu, mesaj dur despre actualitatea în gimnastică: „Numărul antrenorilor este extrem de mic”
12:10
Corina Ungureanu, mesaj dur despre actualitatea în gimnastică: „Numărul antrenorilor este extrem de mic”
EVENIMENT 🚨 Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Imnul național a răsunat încă o dată
09:15
🚨 Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Imnul național a răsunat încă o dată
LIVE Pelerinaj la catafalcul lui Mircea Lucescu. Premierul Bolojan, primarul Ciucu, fostul președinte Băsescu și-au prezentat și ei omagiile
19:30
Pelerinaj la catafalcul lui Mircea Lucescu. Premierul Bolojan, primarul Ciucu, fostul președinte Băsescu și-au prezentat și ei omagiile
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Digi24
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am mai văzut așa ceva”
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Gandalf nu este un vrăjitor, ci o stea care ascunde ceva magic

Cele mai noi

Trimite acest link pe