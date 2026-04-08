Atacurile cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei s-au mutat la graniţa cu România.

În primele ore ale zilei de miercuri, 8 aprilie, forțele Federației Ruse au atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina.

Atacurile au avut loc în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliție aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Sistemele antiaeriene au fost trecute în poziții de tragere.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 3.44, un mesaj RO-ALERT.

Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 5.10.

Forțele Ministerului Apărării Naționale rămân în continuare vigilente, menținând măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național, transmite MApN, prin purtătorul de cuvânt col. Daniel Nistor.

Ucraina ignoră cererile aliaților. Principalul terminal petrolier al Rusiei de la Marea Neagră a luat foc, în urma unui atac cu drone

RO-Alert noaptea trecută. O dronă rusească a fost spulberată de ucraineni şi deviată 4 km, pe teritoriul românesc