ATACURILE la magistrați. Ce spune ministrul Justiției despre sesizarea făcută de CSM la Parchetul General

La începutul lunii septembrie, pe fondul conflictului între puterea judecătorească și Guvern, dar și a protestelor declanșate ca replică la reforma pensiilor magistraților și care au dus la suspendarea activității și doar judecarea unor urgențe, mai mulți judecători au fost ținta unui șir de amenințări.

Consiliul Superior al Magistraturii a tras un semnal de alarmă asupra acestui fenomen „de o gravitate excepțională”, fără precedent în România: magistrați și membrii familiilor lor au devenit ținte ale unor atacuri agresive și instigări la fapte antisociale, atât în mediul online, cât și în sălile de judecată.

CSM a susținut că situația ar fi alimentată de o campanie de defăimare a magistraților, „inițiată și întreținută prin luări de poziție repetate din zona politică și amplificată intens în mass-media”, cu scopul de a „distrage atenția de la problemele economice și sociale cu care se confruntă societatea”. Mai mult, forul suprem al magistraturii a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu aceste fapte de natură penală.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit în interviul de la Gândul Exclusiv, despre această situație și dacă a discutat cu procurorul general Alex Florența despre prioritizarea acestui dosar in rem.

“Orice fel de infracțiune trebuie să fie combătută. Nu știu dacă ar trebui să discutăm acum despre o urgență în soluționarea uneia sau alteia….Dacă discutăm de prioritizare, cu siguranță că trebuie luate măsuri atunci când astfel de atacuri capătă relevanță infracțională.

Am discutat această chestiune și la deplasările pe care le-am avut în țară, la Cluj, la Gorj, unde m-am întâlnit cu magistrații, și au transmis aceste îngrijorări ale faptului că sporește un sentiment, așa…și niște porniri de ură. Sunt chestiuni îngrijorătoare, tocmai de aceea avem responsabilitate a unui discurs public echilibrat.

Oricum, pe ansamblu, vedeți în societate, fenomenele de violență, de ură, de nemulțumire transformată în astfel de ieșiri vehemente sporesc și atunci trebuie să fim foarte atenți cum comunicăm, ce spunem și cum reacționăm.

Sigur, parchetele au responsabilitatea de a răspunde cu promptitudine în investigarea și contracararea unor fenomene de acest fel. Și aici, dacă îmi permiteți, nu mă refer numai la atacurile împotriva magistraților, care sigur că trebuie să fie oprite, mă refer la atacurile împotriva oricui, în această societate, exprimă un punct de vedere, sau are anumite elemente distinctive.

Ajung la faptul că vrem să combatem foarte multe fenomene care țin de extremism, care țin de iată, uciderea femeii, violența domestică, atâtea și atâtea probleme”.

În legătură cu această formă de protest adoptată de puterea judecătorească cel puțin până la finalizarea dezbaterii de la CCR a sesizării de neconstituționalitate pe noua lege a pensiilor magistraților, ministrul Justiției a fost întrebat ce s-ar întâmpla dacă și o altă putere, executivă sau legislativă ar intra în protest și-ar suspenda activitatea.

„Mi-e foarte greu să mă gândesc la o formă de protest a Ministerului de Justiție, pentru că efectiv s-ar bloca totul de dimineața până seara să răspundem unor chestiuni pe care vrem să le rezolvăm. Nu știu dacă s-ar bloca, dar, repet, eu privesc lucrurile constructiv și încercăm să ne facem datoria. Nu, nu vreau să compar nicio altă situație.

Fiecare și ia deciziile fiecare. Dar lucrurile trebuie făcute cu responsabilitate și mai ales că trebuie gândit întotdeauna că suntem aici mai mult sau mai puțin timp, dar suntem pentru cetățean. Puterile nu pot funcționa în gol.

Dacă apare o ruptură între exercițiul acesta al puterii și el devine unul pur formal și cetățeanul se uită și nu înțelege sau e nemulțumit, atunci n-avem nicio finalitate, n-avem niciun rezultat.

