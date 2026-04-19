Muntele oferă un peisaj superb, zilele acestea. amatorii de drumeţii sau trasee montane sunt avertizaţi, totuşi, de salvamontişti să fie atenţi atunci când urcă pe Masivul Făgăraş.

Cascade superbe şi peisaje cu capre de munte sunt câteva dintre atracţiile muntelui. Salvamont Argeş atrage atenţia turiştilor că traseele rămân închise.

„În Masivul Făgăraș, vremea este în încălzire. La peste 1.800 m se mențin încă în condițiile de iarnă. Traseele sunt și rămân închise. Cei care ați decis să mergeți în turele montane, obligatoriu să aveți echipamentul de iarnă. Grijă mare pe voi pe zona de creastă, unde zăpada este instabilă”, spune Dragoş Onea, salvamontistul de serviciu.

