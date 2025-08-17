Nicușor Dan invită românii să își petreacă VACANȚELE mai des în țară: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat sunt din România”

Fostul președinte Klaus Iohannis a efectuat mai multe călătorii în străinătate: Brazilia, Coreea de Sud, Chile, Emiratele Arabe, Japonia, Franța, Belgia, Marea Britanie, Germania, Polonia, Israel, Egipt, Tanzania, Kenya, Austria și Statele Unite ale Americi.

Potrivit rapoartelor lansate de fostul președinte interimar Ilie Bolojan, administrația prezidențială a cheltuit 22 milioane de euro pe zborurile în timpul președinției lui Iohannis. Fostul șef de stat a călătorit și la bordul unui avion de lux.

Nicușor Dan: Invit pe români să își petreacă vacanțele și în România

Actualul președinte Nicușor Dan încearcă să refacă imaginea instituției prezidențiale, efectuând drumeții la noi în România. Îmbrăcat modest, într-o cămașă și pantaloni, echipat cu un rucsac mare, se plimbă în zone montane și în păduri, alături de familia sa. Șeful statului se declară încântat de „locurile frumoase” din țara noastră și îi invită pe români să își petreacă vacanțele și în România.

„Invit pe români să îşi petreacă vacanţele şi în România”, a spus președintele după ce a postat un clip video cu zonele pe care le-a vizitat la munte.

„Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumeţiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, a declarat preşedintele, care a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca. În filmarea postată în această seară, se vede cum şeful statului i-a arătat fiului său o cascadă, cum s-a întrecut cu fiica sa până în vârful muntelui și i-a arătat cum să bea apă din izvor și să se orienteze în pădure, după copacii însemnați cu trunghiul roșu.

„România are locuri excepţionale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta, din Făgăraş. Invit pe români să-şi petreacă vacanţele şi în România”, este mesajul şefului statului.

Cu toate că România este lăudată de către turiși și chiar actori străini, turismul românesc este într-o stare inertă. Țara noastră este una dintre cele mai puțin vizitate țări din UE. Cu toate că România are potențial strategic pentru dezvoltare economică prin dezvoltarea turismului, autoritățile par să ignore complet acest sector. În ultimii ani, din cauza prețurilor mari și serviciilor de slabă calitate din stațiunea Mamaia, tot mai mulți români preferă să își petreacă vacanțele pe plajele din Grecia sau Bulgaria, unde serviciile sunt mai accesibile și mai de calitate.

Președintele a lipsit de la „Ziua Marinei” pentru a se duce la o mânăstire

Pe 10 august 2025, președintele Nicușor Dan a fost surprins alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” din raionul Orhei.

Pe 15 august 2025, a lipsit de la Ziua Marinei, deși are calitatea de Comandantul Suprem al Armatei, în contextul în care țara noastră are un război la graniță. Președintele a ales să sărbătorească „Adormirea Maicii Domnului” la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus.

Sursa Foto: Nicușor Dan, Facebook

Autorul recomandă: După două luni de mandat, Nicușor Dan a obosit. A plecat în CONCEDIU și și-a delegat participarea la Ziua Marinei. Dezvăluirea ministrului Apărării