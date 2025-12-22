Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă

Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focșani și Adjud va fi dat în circulație pe 23 decembrie, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) într-un mesaj postat pe Facebook.
„Mâine deschidem Focșani – Adjud!”, a scris pe Facebook Cristian Pistol.
„Sectorul de autostradă Focșani – Adjud se deschide mâine, 23 decembrie 2025, la ora 11:00. Înainte de Crăciun se va circula pe încă 50 km din A7 (Autostrada Moldovei). Ajungem astfel anul acesta la 195 de km de autostradă deschiși pe A7. Economia Moldovei are acum o nouă perspectivă.
Drumuri bune!”, este mesajul transmis de Pistol.
Odată cu deschiderea acestui tronson, traficul de tranzit va ocoli municipiul Adjud, iar șoferii vor beneficia de o circulație mai rapidă și mai sigură.
În plus, după deschidere va fi asigurată circulația neîntreruptă pe Autostrada A7 între Ploiești și Adjud, pe aproximativ 196 km. Astfel, va exista o conexiune rutieră rapidă între București și Adjud.
Potrivit Ministerului Transporturilor, în șantier se mai desfășoară următoarele lucrări:
De asemenea, lucrările care vor continua după darea în trafic a tronsonului menționat sunt următoarele:
Mobilizarea în șantier este una de anvergură:
