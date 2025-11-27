Joi se dau în circulație aproximativ 14 kilometri din lotul 3 al tronsonului Ploiești-Buzău al Autostrăzii Moldovei (A7), care vor asigura legătura continuă între București și Focșani pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri.

Lotul 3 Pietroasele-Buzău din Autostrada Moldovei (A7) a fost inaugurat, joi, urmând să fie dat în circulație pe parcursul zilei. La evenimentul organizat înainte de deschiderea tronsonului de autostradă au luat parte președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și candidatul PSD la alegerile pentru CJ Buzău, Marcel Ciolacu.

„Dăm astăzi în circulație încă 13 km din Autostrada Moldovei, Lotul Pietroasele-Buzău, astfel vom putea circula de la București până la Focșani pe o distanță de 210 km. După discuțiile avute cu constructorul, avem în vedere să deschidem până la sfârșitul acestui an până în dreptul localității Adjud”, a declarat ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban.

Fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a precizat că inaugurarea autostrăzii ar fi putut avea loc încă de anul trecut.

„Am un regret, faptul că am fi putut avea această inaugurare cu un an mai repede, dacă CNSC și toate celelalte instituții și-ar fi făcut treaba mai bine, dar vreau să îi felicit pe constructori, au terminat înainte de termen. Cred că astăzi, odată cu inaugurarea, Buzăul poate să devină un nod logistic extrem de important. Simbolic, aflându-ne în perioada sărbătorii naționale, cred că putem considera că acest tronson este cel care face legătura dintre Muntenia și Moldova”, a adăugat președintele Camerei Deputaților.

La eveniment a participat și fostul premier, Marcel Ciolacu.

„Adevăratul deficit al României este faptul că România nu s-a dezvoltat uniform. Dacă acest lucru s-ar fi făcut cu 30 de ani înainte, nu ar mai fi fost nevoiți peste 3,5 milioane de români să plece să caute acces la infrastructură, slujbe mai bine plătite și servicii mai bune. Am investit 120 de miliarde, știm cu toții toate comentariile, și bune și rele, mai mult rele. Eu celor care m-au criticat le răspund cu un singur lucru – să vină să vadă această autostradă, să circule pe ea mai ales că vine iarna, iar iarna cel mai sigur circuli pe autostradă”, a menționat Ciolacu.

La rândul său, directorul CNAIR a declarat că până la finalul acestui an este foarte posibil să se mai deschidă circulația pe încă 49 de km, până la Adjud.

„Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns la 1368 de km! Deschiderea circulației, astăzi, la ora 15.00, pe cei aproape 14 km de autostradă dintre Pietrosele și Municipiul Buzău face acum posibilă conectarea Munteniei cu Moldova printr-o infrastructură rutieră modernă.

Este practic prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României”, a scris șeful CNAIR pe Facebook.

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a publicat imagini filmate din dronă cu cel mai așteptat lot de autostradă.

Sursa foto: Facebook / Cristian Pistol / Irinel Ionel Scrioșteanu

Video: Facebook / Irinel Ionel Scrioșteanu

