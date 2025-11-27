Prima pagină » Actualitate » Lotul 3 Pietrosele-Buzău al autostrăzii A7, dat în circulație. Imagini spectaculoase din dronă cu noul tronson

Lotul 3 Pietrosele-Buzău al autostrăzii A7, dat în circulație. Imagini spectaculoase din dronă cu noul tronson

Olga Borșcevschi
27 nov. 2025, 14:39, Actualitate
Lotul 3 Pietrosele-Buzău al autostrăzii A7, dat în circulație. Imagini spectaculoase din dronă cu noul tronson
Galerie Foto 18

Joi se dau în circulație aproximativ 14 kilometri din lotul 3 al tronsonului Ploiești-Buzău al Autostrăzii Moldovei (A7), care vor asigura legătura continuă între București și Focșani pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri.

Lotul 3 Pietroasele-Buzău din Autostrada Moldovei (A7) a fost inaugurat, joi, urmând să fie dat în circulație pe parcursul zilei. La evenimentul organizat înainte de deschiderea tronsonului de autostradă au luat parte președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și candidatul PSD la alegerile pentru CJ Buzău, Marcel Ciolacu.

„Dăm astăzi în circulație încă 13 km din Autostrada Moldovei, Lotul Pietroasele-Buzău, astfel vom putea circula de la București până la Focșani pe o distanță de 210 km. După discuțiile avute cu constructorul, avem în vedere să deschidem până la sfârșitul acestui an până în dreptul localității Adjud”, a declarat ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban.

Fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a precizat că inaugurarea autostrăzii ar fi putut avea loc încă de anul trecut.

„Am un regret, faptul că am fi putut avea această inaugurare cu un an mai repede, dacă CNSC și toate celelalte instituții și-ar fi făcut treaba mai bine, dar vreau să îi felicit pe constructori, au terminat înainte de termen. Cred că astăzi, odată cu inaugurarea, Buzăul poate să devină un nod logistic extrem de important. Simbolic, aflându-ne în perioada sărbătorii naționale, cred că putem considera că acest tronson este cel care face legătura dintre Muntenia și Moldova”, a adăugat președintele Camerei Deputaților.

La eveniment a participat și fostul premier, Marcel Ciolacu.

„Adevăratul deficit al României este faptul că România nu s-a dezvoltat uniform. Dacă acest lucru s-ar fi făcut cu 30 de ani înainte, nu ar mai fi fost nevoiți peste 3,5 milioane de români să plece să caute acces la infrastructură, slujbe mai bine plătite și servicii mai bune. Am investit 120 de miliarde, știm cu toții toate comentariile, și bune și rele, mai mult rele. Eu celor care m-au criticat le răspund cu un singur lucru – să vină să vadă această autostradă, să circule pe ea mai ales că vine iarna, iar iarna cel mai sigur circuli pe autostradă”, a menționat Ciolacu.

La rândul său, directorul CNAIR a declarat că până la finalul acestui an este foarte posibil să se mai deschidă circulația pe încă 49 de km, până la Adjud.

„Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns la 1368 de km! Deschiderea circulației, astăzi, la ora 15.00, pe cei aproape 14 km de autostradă dintre Pietrosele și Municipiul Buzău face acum posibilă conectarea Munteniei cu Moldova printr-o infrastructură rutieră modernă.

Este practic prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României, a scris șeful CNAIR pe Facebook.

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a publicat imagini filmate din dronă cu cel mai așteptat lot de autostradă.

Sursa foto: Facebook / Cristian Pistol / Irinel Ionel Scrioșteanu
Video: Facebook / Irinel Ionel Scrioșteanu

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Autostrada Moldovei prinde contur. Lotul 3 Pietroasele-Buzău se deschide joi după-amiază

Vești bune pentru șoferi. De mâine vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău

Recomandarea video

Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Digi24
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Ce este Lüften, tradiția germană confirmată științific pe care mulți alți oameni o practică?
EXCLUSIV Mirajul cifrelor. Cum de a scăzut deficitul bugetar, așa cum se laudă ministrul Alexandru Nazare, dar economia abia se târăște și încasările de la buget gâfâie? Cheia e la creșterea PIB și la inflație. Ar fi de bine, dacă nu ar fi de rău
14:39
Mirajul cifrelor. Cum de a scăzut deficitul bugetar, așa cum se laudă ministrul Alexandru Nazare, dar economia abia se târăște și încasările de la buget gâfâie? Cheia e la creșterea PIB și la inflație. Ar fi de bine, dacă nu ar fi de rău
EXTERNE Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal
14:33
Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal
VIDEO EXCLUSIV Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”
14:05
Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”
DEZVĂLUIRI Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid
13:56
Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid
HOROSCOP Zodia binecuvântată în ultima săptămână din noiembrie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Universul îi va oferi șansa potrivită
13:56
Zodia binecuvântată în ultima săptămână din noiembrie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Universul îi va oferi șansa potrivită
ECONOMIE Super agenția de stat AMEPIP, care controlează toate companiile de stat, are o nouă conducere
13:50
Super agenția de stat AMEPIP, care controlează toate companiile de stat, are o nouă conducere