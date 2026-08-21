Prima pagină » Actualitate » Atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Temperaturi extreme în țara vecină, restricții de circulație

Atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Temperaturi extreme în țara vecină, restricții de circulație

Elena Popescu
Atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Temperaturi extreme în țara vecină, restricții de circulație
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria cu privire la faptul că, în vederea creșterii siguranței rutiere și fluidizării traficului în perioadele cu aglomerație intensă, precum și din cauza temperaturilor ridicate, autoritățile bulgare au introdus restricții temporare de circulație pentru vehiculele de mare tonaj (peste 12 tone) pe autostrăzile „Trakia” și „Struma”, precum și pe drumul I-1 (Defileul Kresna, tronsonul nodul rutier Simitli – PTF Kulata).

Restricțiile pentru camioanele de peste 12 tone se aplică după cum urmează:

Vineri, 21 august 2026, între orele 13:00 – 20:00, pe sensul de mers către Burgas și Kulata;

Duminică, 23 august 2026, între orele 13:00 – 20:00, pe sensul de mers către Sofia.

MAE precizează că aceleași măsuri vor fi aplicate în zilele de vineri și duminică până la sfârșitul lunii august.

De la restricțiile menționate mai sus sunt exceptate vehiculele de transport public de persoane, cele care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse perisabile sau sub regim termic, precum și autospecialele de ecarisaj și cele ale firmelor de întreținere a drumurilor.

De asemenea, pe drumul I-1 în zona Simitli se va aplica un regim de circulație reversibilă (în ultimele zile lucrătoare două benzi spre Kulata și una spre Sofia, iar duminica două benzi spre Sofia și una spre Kulata).

Totodată, în condiții de caniculă (peste 35°C), circulația camioanelor de peste 20 de tone poate fi restricționată după-amiaza, între orele 13:00 – 20:00, pe sectoarele din regiunile Ruse, Veliko Tărnovo, Razgrad, Tărgoviște, Pleven, Loveci, Gabrovo, Silistra, Haskovo, Pazardjik, Plovdiv și Stara Zagora.

Șoferii ar trebui să își planifice din timp deplasările, recomandă MAE

MAE recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să evite utilizarea benzii de urgență pe autostrăzi și să consulte pagina de internet a Agenției ,,Infrastructura Rutieră”: https://bgtoll.bg/traffic_passes/.

Alte informații suplimentare pot fi accesate astfel: cu privire la starea actuală a drumurilor – pe aplicația gratuită LIMA www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenției “Infrastructura Rutieră” – www.api.bg și la numărul de telefon +35970013020, accesibil în regim non-stop; cu privire la starea vremii – pe site-ul www.weather.bg; cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia, pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și pe site-ul Agenției „Vămi” din Bulgaria – https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers; cu privire la vinieta electronică și sistemul e-TOLL – pe site-ul www.bgtoll.bg; cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare – pe site-ul www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă și consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL După războiul covrigarilor, mocnește războiul merdenelelor. Acuzații grave aduse lui Nea Mihai din Amzei, de patronul Mița Biciclista
15:14
După războiul covrigarilor, mocnește războiul merdenelelor. Acuzații grave aduse lui Nea Mihai din Amzei, de patronul Mița Biciclista
PREMIERĂ BNR lansează prima monedă în formă de tablou, colorată și din argint. Cât va costa o singură piesă și de unde va putea fi cumpărată
14:31
BNR lansează prima monedă în formă de tablou, colorată și din argint. Cât va costa o singură piesă și de unde va putea fi cumpărată
NEWS ALERT Nor uriaș de fum peste Timișoara. Oamenii sunt sfătuiți să stea în casă și să poarte măști
14:23
Nor uriaș de fum peste Timișoara. Oamenii sunt sfătuiți să stea în casă și să poarte măști
NEWS ALERT Sindicatele SANITAS resping „oferta de nerefuzat” a ministrului Pîslaru: „Este mai proastă decât variantele anterioare”
14:14
Sindicatele SANITAS resping „oferta de nerefuzat” a ministrului Pîslaru: „Este mai proastă decât variantele anterioare”
ULTIMA ORĂ Avarie majoră în sistemul de termoficare din Capitală. Magistrala Berceni s-a spart, galeriile sunt pline cu apă fierbinte. Sectorul 4 rămâne fără apă caldă timp de patru zile
13:59
Avarie majoră în sistemul de termoficare din Capitală. Magistrala Berceni s-a spart, galeriile sunt pline cu apă fierbinte. Sectorul 4 rămâne fără apă caldă timp de patru zile
NEGOCIERI Miruță s-a întâlnit cu omologul său din Serbia. Ce au discutat cei doi oficiali
13:55
Miruță s-a întâlnit cu omologul său din Serbia. Ce au discutat cei doi oficiali
Mediafax
Copil cu dizabilități, exclus de la piscina taberei de vară. Părinții au dat în judecată organizatorii și au câștigat
Digi24
Circa 1.000 de drone cu inteligență artificială urmau să atace aeroporturile din Moscova, fără control uman
Cancan.ro
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Adevarul
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă
Mediafax
Câți ani are cea mai bătrână femeie din lume? S-a născut înainte de tragedia de pe Titanic
Click
Secretul longevității părinților Marinei Almășan, la peste 90 de ani: „În casă miroase ca la Plafar!”. Ce alimente-otravă evită total
Digi24
La ce vârstă te poți pensiona, în funcție de data nașterii. Cum verifici luna și anul în care poți depune dosarul
Cancan.ro
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu mașina care a „luat bătaie” de la Dacia Sandero. VIDEO
Descopera.ro
Zi neagră la NASA: O misiune a eșuat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulișor: – Tată, azi la școală băieții au scris înjurături pe tablă
Descopera.ro
Tratate și nunți regale: cum a încercat România Mare să își apere frontierele
REACȚIE Oana Gheorghiu spune că a acceptat cu „multe îndoieli și dubii” șefia PNL Sector 4. Care este motivul
15:28
Oana Gheorghiu spune că a acceptat cu „multe îndoieli și dubii” șefia PNL Sector 4. Care este motivul
FLASH NEWS Avertismentul lui Bolojan pentru Guvernul care va fi instalat în toamnă: 2027 va fi un an dificil. Peste 8 miliarde de euro din PNRR nu vor mai exista
15:27
Avertismentul lui Bolojan pentru Guvernul care va fi instalat în toamnă: 2027 va fi un an dificil. Peste 8 miliarde de euro din PNRR nu vor mai exista
REACȚIE Alexandru Rogobete respinge măsurile lui Bolojan: Asta nu este reformă. Nu poți cere mai multă muncă, mai multă responsabilitate și performanță, dar să răspunzi cu venituri și mai mici
14:57
Alexandru Rogobete respinge măsurile lui Bolojan: Asta nu este reformă. Nu poți cere mai multă muncă, mai multă responsabilitate și performanță, dar să răspunzi cu venituri și mai mici
CONTROVERSĂ Război total Guvern – sindicate pe noua variantă a legii salarizării. Bolojan: Solicitările sub nicio formă nu pot fi acoperite
14:44
Război total Guvern – sindicate pe noua variantă a legii salarizării. Bolojan: Solicitările sub nicio formă nu pot fi acoperite
EMOȚIONANT Un câine a fost salvat de pescari din mijlocul oceanului, după ce a înotat aproape o milă
14:32
Un câine a fost salvat de pescari din mijlocul oceanului, după ce a înotat aproape o milă
REACȚIE Oana Țoiu condamnă declarațiile ministrului israelian Ben Gvir: ”Sunt complet inacceptabile”
13:50
Oana Țoiu condamnă declarațiile ministrului israelian Ben Gvir: ”Sunt complet inacceptabile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe