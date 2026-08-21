Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria cu privire la faptul că, în vederea creșterii siguranței rutiere și fluidizării traficului în perioadele cu aglomerație intensă, precum și din cauza temperaturilor ridicate, autoritățile bulgare au introdus restricții temporare de circulație pentru vehiculele de mare tonaj (peste 12 tone) pe autostrăzile „Trakia” și „Struma”, precum și pe drumul I-1 (Defileul Kresna, tronsonul nodul rutier Simitli – PTF Kulata).

Restricțiile pentru camioanele de peste 12 tone se aplică după cum urmează:

Vineri, 21 august 2026, între orele 13:00 – 20:00, pe sensul de mers către Burgas și Kulata;

Duminică, 23 august 2026, între orele 13:00 – 20:00, pe sensul de mers către Sofia.

MAE precizează că aceleași măsuri vor fi aplicate în zilele de vineri și duminică până la sfârșitul lunii august.

De la restricțiile menționate mai sus sunt exceptate vehiculele de transport public de persoane, cele care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse perisabile sau sub regim termic, precum și autospecialele de ecarisaj și cele ale firmelor de întreținere a drumurilor.

De asemenea, pe drumul I-1 în zona Simitli se va aplica un regim de circulație reversibilă (în ultimele zile lucrătoare două benzi spre Kulata și una spre Sofia, iar duminica două benzi spre Sofia și una spre Kulata).

Totodată, în condiții de caniculă (peste 35°C), circulația camioanelor de peste 20 de tone poate fi restricționată după-amiaza, între orele 13:00 – 20:00, pe sectoarele din regiunile Ruse, Veliko Tărnovo, Razgrad, Tărgoviște, Pleven, Loveci, Gabrovo, Silistra, Haskovo, Pazardjik, Plovdiv și Stara Zagora.

Șoferii ar trebui să își planifice din timp deplasările, recomandă MAE

MAE recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să evite utilizarea benzii de urgență pe autostrăzi și să consulte pagina de internet a Agenției ,,Infrastructura Rutieră”: https://bgtoll.bg/traffic_passes/.

Alte informații suplimentare pot fi accesate astfel: cu privire la starea actuală a drumurilor – pe aplicația gratuită LIMA www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenției “Infrastructura Rutieră” – www.api.bg și la numărul de telefon +35970013020, accesibil în regim non-stop; cu privire la starea vremii – pe site-ul www.weather.bg; cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia, pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și pe site-ul Agenției „Vămi” din Bulgaria – https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers; cu privire la vinieta electronică și sistemul e-TOLL – pe site-ul www.bgtoll.bg; cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare – pe site-ul www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă și consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informații și sfaturi de călătorie.