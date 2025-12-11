Prima pagină » Actualitate » Au lipsit de la muncă, fără să fie depistați. Cum au reușit mai mulți angajați să păcălească sistemul de pontaj bazat pe recunoaștere facială

FOTO - Caracter ilustrativ

Mai mulți angajați ai unui comitet de cartier din China au pus la punct o metodă ingenioasă, dar ilegală, de a păcăli sistemul de pontaj bazat pe recunoaștere facială.

Pentru a „bifa prezența” mai multor colegi, aceștia au creat măști tipărite cu chipurile angajaților, reușind astfel să simuleze intrarea la muncă fără ca persoanele respective să fie fizic prezente.

Astfel, o singură persoană venea la sediu dimineața și, folosind rând pe rând măștile cu fețele colegilor, se înregistra în sistem ca și cum toți ar fi sosit la program, potrivit Potrivit South China Morning Post.

Cum a fost descoperită schema ilegală

Frauda a fost raportată autorităților de către un localnic, care a precizat că secretarul comitetului ar fi coordonat întreaga operațiune.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au confirmat suspiciunile: angajații foloseau efectiv măștile pentru a trișa sistemul de pontaj.

Potrivit publicației Wenzhou City Daily, comitetele de cartier reprezintă nivelul cel mai de jos al administrației urbane din China.

Personalul nu este format din funcționari publici și nu primește salarii de la stat, ci doar indemnizații, ceea ce face ca responsabilitățile și modul lor de lucru să fie adesea neclar definite.

Știrea a stârnit controverse în spațiul public chinez, iar mulți utilizatori au cerut concedierea angajaților implicați, catalogând metoda drept „corupție”.

Alții au criticat inechitatea dintre cei care muncesc ore suplimentare și cei care „nici nu vin la serviciu”, dar apar în pontaj ca fiind prezenți la locul de muncă.

Există, totuși, opinii care susțin că un pontaj strict nu ar trebui aplicat acestor angajați, pentru că activitatea lor presupune adesea deplasări pe teren, nu prezență continuă la birou.

Cum au păcălit măștile sistemul de recunoaștere facială

Una dintre întrebările ridicate frecvent în mediul online este cum de un sistem de recunoaștere facială poate fi înșelat atât de ușor.

Conform unui raport Legal Daily, unele dispozitive, în special cele cu rezoluție scăzută, pot fi păcălite de imagini printate ieftin, disponibile la o simplă comandă online.

Sistemele mai vechi sau mai puțin performante nu disting întotdeauna între o față reală și una tipărită.

Cele mai noi