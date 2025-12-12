Valentin Stan: Nicușor Dan a transmis bucureștenilor că măsurile de austeritate vor fi aplicate după alegerile din 7 decembrie

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat declarația lui Nicușor Dan despre măsurile ce urmează să fie aplicate după 7 decembrie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Bucureșteni, mi-ați plăcut, felicitări!

Stan a discutat despre bucureșteni și modul în care sunt tratați public, mai ales în contextul electoral. El susține că alegătorilor nu li s-a comunicat tot înainte de vot.

Și eu zic așa, bucureșteni, mi-ați plăcut, ați fost buni, felicitări. Acum, nu știu, ați observat, nu ați observat, că cineva a zis că sunteți proști. Bă, dar proști? Bă, dar cât de proști? Chiar atât de proști? Oare cine o fi zis, Marius? Cine a zis?

Vă radem după ce votați cum trebuie

După difuzarea fragmentului video în care Nicușor Dan spune că măsurile cerute de Bolojan vor fi discutate după 7 decembrie, Stan a sugerat că bucureștenilor li se spune adevărul abia după vot, ca nu cumva să reacționeze. În fapt, politicienii au preferat să amâne sinceritatea pentru a evita consecințele electorale.