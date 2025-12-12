Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan a transmis bucureștenilor că măsurile de austeritate vor fi aplicate după alegerile din 7 decembrie

Valentin Stan: Nicușor Dan a transmis bucureștenilor că măsurile de austeritate vor fi aplicate după alegerile din 7 decembrie

Alexandra Anton Marinescu
12 dec. 2025, 06:00, Video
Valentin Stan: Nicușor Dan a transmis bucureștenilor că măsurile de austeritate vor fi aplicate după alegerile din 7 decembrie

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat declarația lui Nicușor Dan despre măsurile ce urmează să fie aplicate după 7 decembrie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Bucureșteni, mi-ați plăcut, felicitări!

Stan a discutat despre bucureșteni și modul în care sunt tratați public, mai ales în contextul electoral. El susține că alegătorilor nu li s-a comunicat tot înainte de vot.

Și eu zic așa, bucureșteni, mi-ați plăcut, ați fost buni, felicitări. Acum, nu știu, ați observat, nu ați observat, că cineva a zis că sunteți proști. Bă, dar proști? Bă, dar cât de proști? Chiar atât de proști? Oare cine o fi zis, Marius? Cine a zis?

Vă radem după ce votați cum trebuie

După difuzarea fragmentului video în care Nicușor Dan spune că măsurile cerute de Bolojan vor fi discutate după 7 decembrie, Stan a sugerat că bucureștenilor li se spune adevărul abia după vot, ca nu cumva să reacționeze. În fapt, politicienii au preferat să amâne sinceritatea pentru a evita consecințele electorale.

Ce-ai făcut, mă? Vine micuțul, așa, așa cum îl știm săracul. Că el săracul nu poate să o țină. Și nu spune în clar bucureștenilor. Știți? Vă radem. Dacă încă sunteți foarte proști, nu vă radem de acum. După ce votați cum trebuie. Că poate dacă vă radem acum, cine știe ce prostie mai faceți? Cu tot consemnul ăla lui Georgescu, vă duceți și votați cu mai știu eu cine. Așa că vă radem rău după. Pentru că sunteți suficient de proști să votați cu noi. Bine, eu le urez foarte mult. Știi tu, nu vreau să spun cuvântul ăla care este pro-european. Deci, bucureșteni, ați procedat corect, fiind în viziunea domnului Nicușor total inadecvați pentru viața pe care o duceți pe această planetă, l-a lăsat pe Bolojan să vă rezolve după ce ați votat cum trebuie.

