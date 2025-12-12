Ciprian Ciucu se pregătește ca peste câteva zile să-și preia mandatul de primar, după ce a câștigat alegerile de pe 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Ciucu îl va înlocui în funcție pe colegul său de partid, Stelian Bujduveanu, care este în prezent primar general interimar. Cei doi vor lucra în continuare împreună, iar Bujduveanu, care va reveni pe funcția de viceprimar, va fi mâna dreaptă a noului primar ales în București. Pe de altă parte, USR este pe care să-și piardă cea mai importantă funcție la Primăria Capitalei.

Stelian Bujduveanu, încă primar general interimar, va reveni pe funcția de viceprimar 1, după ce penelistul Ciprian Ciucu își va prelua mandatul de primar general.

Stelian Bujduveanu a fost ales viceprimar de către Consiliul General al Municipiului București, iar postul îl poate pierde doar dacă CGMB va vota alt consilier pe această funcție.

„Într-o logică administrativă, și în contextul în care consiliul nu se schimbă, Bujduveanu nu are cum să fie dat la o parte. Ca atare, Ciprian Ciucu va trebui să lucreze cu el. Practic, Bujduveanu va fi mâna dreaptă a lui Ciucu la Primăria Capitalei”, au precizat surse politice pentru Gândul.

Jocuri la Primăria Capitalei: Lui Lucian Judele (USR) îi expiră mandatul

Pe de altă parte, USR este pe cale să-și piardă cea mai importantă poziție în Primăria Capitalei. Lui Lucian Judele, city-managerul Bucureștiului, îi va expira mandatul odată cu plecarea lui Stelian Bujduveanu din funcția de primar general interimar.

Potrivit legii, city-managerul unei localități este numit de către primar. Ca atare, funcția celor de la USR va rămâne în aer și va depinde de Ciprian Ciucu, dacă îi va prelungi sau nu mandatul lui Judele.

În calitate de Administrator Public al Capitalei, Lucian Judele avea în coordonare:

Direcția generală servicii publice;

Direcția de Mediu, mai puțin Serviciul avize și acorduri;

Direcția generală management proiecte cu finanțare externă;

Direcția relația cu ONG-uri, Sindicate și patronate;

Direcția relații externe și protocol;

Administrația Lacuri Parcuri Agrement București (ALPAB);

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB);

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB);

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București (Proedus);

Administrația Străzilor București;

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

Administrația Parcului Natural Văcărești.

Funcționarii se tem că Ciprian Ciucu va face concedieri și va tăia salarii

Gândul a dezvăluit recent că este panică printre miile de angajați ai Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru funcția de primar general. Ciucu a fost susținut de Ilie Bolojan – premierul austerității și politicianul care vrea să taie în carne vie. Surse administrative au precizat pentru Gândul că oamenii din PMB se tem pentru funcțiile lor și cred că noul edil va dori o reorganizare a Municipalității. Liderul de sindicat al PMB a declarat pentru Gândul că se așteaptă la o reorganizare, dar „nu la abuzuri”.

În ceea ce-l privește pe Ciprian Ciucu, acesta a câștigat alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei cu peste 36% din voturi și a fost susținut, oficial, de către premierul Ilie Bolojan – liderul Partidului Național Liberal.

RECOMANDAREA AUTORULUI: